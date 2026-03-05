Hat Trick Hockey – Week 18

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Feb. 28
Week 18
NOTE: This is the first full set of updated stats in a couple of weeks due to the Olympic break.
1 Zdriluk, Jacob 1214
2 Heinen, Eric 1186
3 DeVries, Mark 1182
4 Klages, Keith 1181
5 Couch, Jesse 1180
6 Heywood, Kevin 1179
7 Stuive, Cindy 1175
8 Dunda, Riley 1174
9 McIntosh, Megan 1169
10 Johnson, Debbie 1168
11 Mous, Brent 1167
12 Kurpis, Steve 1166
13 Van Roon, Jim 1166
14 Poz, Cindy 1164
15 Halliday, Colin 1161
16 Dearman, Travis 1160
17 Jacobsen, Sean 1159
18 Simmons, Cam 1159
19 VanderHeide, Clarence 1158
20 Baer, David 1158
21 Stephenson, Will 1158
22 Shantz, Kate & Briar 1156
23 Johnston, Stan 1153
24 Seibel, Ken 1148
25 Mous, Lauren 1148
26 Herale, Kevin 1147
27 Campbell, Matt 1147
28 Moore, Michelle 1145
29 Olejarz, Michelle 1145
30 Klages, Robert 1143
31 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 1143
32 Karkkainen, Paul 1140
33 Ciszec, Fred 1140
34 Hurtubise, Alison 1140
35 Donders, Adam 1139
36 Rohner, Griffin 1139
37 Ohorodnyk, Daniel 1139
38 Crowder, Tom 1138
39 Kucharuk, Sylvia 1138
40 Graham, Dave 1138
41 Emerson, Cam 1137
42 Raab, Harrison 1137
43 Redding, Jeff 1137
44 Moore, Douglas 1137
45 Fiorantis, Philip 1137
46 Holodniuk, Doug 1135
47 Bulloch, Debbie 1135
48 Twomey, Patrick 1135
49 Murray, Nick 1135
50 Crowder, Juila 1134
51 Emerson, Chanansa 1133
52 Diamanti, Debbie 1133
53 McClurkin, Tom 1133
54 Klages, Lilian 1133
55 Cino, Chuck 1132
56 Shantz, Rick 1132
57 Kraan, Alisha 1132
58 Emond, Shaun 1132
59 Cain, Trisha 1132
60 Attema, Sophia 1131
61 Fretz, Kai 1131
62 Donders, Henry 1130
63 Tucker, Everett 1129
64 Stuive, Alex 1128
65 Valovich, Kevin 1126
66 Schilte, Kaia 1125
67 Cain, Terry 1125
68 Pozromka, Rick 1125
69 Nowoselski, Scott 1124
70 E, Aaron 1124
71 McCord, Braeden 1124
72 Chesla, Michael 1124
73 MacAngus, Don 1123
74 Parent, Neil 1123
75 Schnick, Brian 1123
76 Fozard, Draj 1122
77 Martin, Jim 1121
78 Ritz, Jon 1121
79 Raab, Dave 1121
80 O’Shaughnessy, Gerry 1121
81 Dandridge, Alex 1121
82 Zdriluk, Justin 1120
83 L, Teresa 1120
84 Donders, Pete 1120
85 Scott, Anne 1120
86 Davis, Luke 1119
87 Kallies, Ryder 1118
88 Schilte, Frank the tank 1118
89 Fozard, Michael 1118
90 Waite, Tori 1117
91 Gateman/Trojnar 1117
92 Boulter, Brian 1116
93 Davis, Nolan 1116
94 Gunn, Jimmy 1116
95 Jones, Don DJ 1115
96 Donzo 1115
97 Sheridan, Mike 1114
98 Carey, Bryson 1113
99 Langley, Carolyn 1113
100 Roller, Ben 1113
101 Zdriluk, Glenn 1113
102 O’Brien, Eileen 1112
103 MacPherson, Rob 1112
104 Baughman, Brody 1111
105 Brooks, Karley Freckles 1111
106 Hall, Glory 1111
107 Kemp, Blair 1111
108 Tufford, Gary 1111
109 Mous, Robert 1110
110 Wolfe, Larry 1109
111 Fuchs, Travis 1109
112 DeVries, Curtis 1109
113 Hurtubise, Isla 1109
114 Bowen, Larry 1108
115 Brooks, Ryan 1108
116 Jansson, Alan 1108
117 Fiorantis, Shannon 1108
118 Bronxx 1108
119 Disher, Bob 1108
120 Goulet, Don 1108
121 Chesla, Brian 1107
122 Havens, Robert 1107
123 Bouwers, Carter 1107
124 Jensen, Sid 1107
125 Nagel, Paul 1105
126 Baughman, Brice 1105
127 Marleau, Kian 1105
128 Vanderbeek, Fred 1105
129 Graham, Rob 1104
130 Dohany, Clarise 1104
131 O’Brien, Jono 1104
132 van den Bogerd, Matthias 1103
133 Minors, A 1102
134 Gilchrist, Dan 1102
135 Clancy, Lynn 1102
136 Fuller, Ben 1102
137 Fuller, Beth 1101
138 Cunningham, Jane 1101
139 Chesla, Karen 1101
140 Bittner, Anthony 1101
141 Battersby, Claire 1101
142 Nicholls, Tom 1101
143 Shipton, Brad Jaganthars 1101
144 Mercone, Frank 1101
145 Van Roon, Cory 1100
146 Caddy, Doug 1100
147 Roller, Noah 1100
148 King, Chris 1100
149 Mac, Robbie 1100
150 Porkolab, Mark 1099
151 Lecinski, Kat 1098
152 Mikulinski, Brian 1098
153 Dobson, Glenn 1098
154 Olejarz, Theresa 1097
155 Waring, James 1097
156 Graham, Connor 1097
157 Maragoudakis, Leah 1097
158 Sim, Steve 1097
159 Julius, Jack 1096
160 Prevost, SM 1096
161 Troup, William. A. 1095
162 Culp, Thomas 1095
163 Schroeder, Pete 1095
164 Lizzo 45 1095
165 Kylee & Belise 1095
166 Ann, Buys 1094
167 Pearson, Eric 1094
168 DeLong, Denton 1094
169 Zuidersma, Mark 1094
170 England, Phil 1094
171 Coach Jeff 1094
172 Mous, Tony 1094
173 Bouwers, Michelle 1094
174 Reynolds, Jason 1093
175 Fozard, Dr. Amanda 1093
176 Fielding, Jay 1093
177 Olejarz, Andrew 1092
178 Madcon 1092
179 Kiers, Declan 1092
180 O’Toole, Bernie 1091
181 Van Wely, Mark 1091
182 Ritz, Don 1091
183 Verardo, E. 1091
184 Antonio 1091
185 Gunn, James 1091
186 Schnick, Fred 1091
187 Copeland, Graeme 1091
188 Twomey, Jack Lila 1090
189 Reid, Wally 1090
190 Lucas, R 1090
191 Monaghan, Tom 1090
192 Bouwers, Jeff 1090
193 Brian of Denmark 1090
194 Hodgkins, Josh 1089
195 Hewitson, Tom 1089
196 Zimmerman, Garry 1089
197 Dabrowski, Diane 1089
198 Kalanchoe, Cam 1089
199 Fuller, Owen 1089
200 Appleman, Anthony 1089
201 Dore, Kyle 1088
202 Harrington, Dave 1088
203 Wright, Dan 1088
204 Ward, E 1088
205 Irwin, Myles 1087
206 Heinen, Andrew 1087
207 Rogal, Justin 1087
208 Wilson, Corey 1087
209 Lecinski, Spencer 1087
210 Devries, John 1087
211 Kilins, Brett 1087
212 Allison, Mike 1087
213 Jubenville, Dennis 1087
214 Smithson, Paul 1087
215 L, Brendan 1086
216 Henderson, Dave 1086
217 Greenwood, Roberta 1086
218 Hickton, Tim 1086
219 Duglas. Cameron 1086
220 Hal 1086
221 Myronuk, John 1086
222 Cook, Stewart 1085
223 Heinen, Maddison 1085
224 Attema, Andrew 1084
225 Lecinski, Greg 1084
226 Agius, Joe 1084
227 Jones, Ray 1084
228 Nixon, Julie-Anne 1084
229 Hurtubise, Jase 1084
230 Kot, Zach 1083
231 Dandridge, Gary 1082
232 Roorda, Olivia 1082
233 Dunda, Liam 1082
234 Heywood, Taylor 1082
235 Bos, Charles 1081
236 Klos, Brad 1081
237 Beachin, Robert 1081
238 Wilson, Grant 1081
239 Smurf 1081
240 Sinnett, Jay 1081
241 Stephenson, George 1081
242 Baillie, Ron 1080
243 Cuno, Pat 1080
244 Dohany, Adam 1080
245 Droughan, Jonovan 1080
246 Griff, Robert 1080
247 Madder, Tucker 1080
248 Ried, Caleb 1080
249 O’Rourke, Marilyn 1080
250 Connor, Jason 1080
251 England, Alexander 1080
252 Appleman, Peyton 1080
253 Davis, Ralph 1079
254 Stenzel, Randy Randolio 1078
255 Vanderlee, Joanne 1078
256 Dykstra, Nolan 1078
257 Porkolab, Lori 1078
258 Brown, Fred 1078
259 Popiluk, Harry 1078
260 Kucharuk, Dave 1078
261 Jurychuk, Zenon 1078
262 Schrock, David 1077
263 Gill, Sydney 1077
264 Griffin, Scott 1077
265 Lane, Hunter 1077
266 JRF24 1077
267 Gilbert, Dawn 1077
268 Hambleton, Andrew 1077
269 Caiella, Johnny 1076
270 Ried, Alan 1076
271 Nixon, Cameron 1076
272 Schilte, Tate 1076
273 Davis, Andy 1076
274 Arbisan, Mike B. 1075
275 Dean, Erik L 1075
276 Siska, Tyler 1075
277 Bradt, Jim 1075
278 Droughan, Kelly 1075
279 Snowden, Kyle 1075
280 Strad 1075
281 Harrington, Mike 1075
282 Norris, Ozzy 1074
283 Cox, M.J 1074
284 Cocklin, Kath 1074
285 Wight, Sandi 1074
286 Robertson, Jeremy 1074
287 Bouwers, Ethan 1074
288 Kramer, Chris 1073
289 Saunders, Jim 1073
290 Roorda, Wendy 1073
291 Young, Mark 1073
292 Twomey, Jessica 1073
293 Kiers, Jeff 1073
294 Stuive, Hilda 1073
295 Ballinger, M 1073
296 Schilte, Julie 1073
297 Reile, Paula 1073
298 Dumala, Rick 1073
299 Bradley, Mike 1073
300 DeVries, Christina 1072
301 WEB 1072
302 Harris, Hunter 1072
303 Peterson, Charlotte 1071
304 Palenchar, Mark 1071
305 Shrute, Dwight 1071
306 Miedema, Davis 1071
307 DeVries, Harry 1071
308 Rohner, Paul 1071
309 Chappel, Scott 1071
310 Kimman, Grace 1070
311 Heinen, Tyler 1070
312 Ward, T 1070
313 MacPherson, Dennis 1070
314 Munden, Joey 1070
315 M, Christine 1070
316 Bernhardt, Grant 1069
317 Nuggets, Evelyn 1069
318 Lucas, Ed 1069
319 Rejma, Chrissie 1069
320 O’Connor, Joe 1069
321 Later, Shelley 1069
322 O’Toole, Bryan 1068
323 Nagy, Rebecca 1068
324 Kiers, Rosa 1068
325 Ruzylo, Rick 1068
326 Vanderstoep, Emmett 1068
327 Hall, Keith 1068
328 Delano, Dennis 1067
329 Ewing, Jen 1067
330 Van Wely, Ben 1067
331 Erzar, Frank 1067
332 Cunningham, Al 1067
333 Johnson, Leanne 1066
334 Brooks, Esther 1066
335 Teeft, Karen 1066
336 Emond, Norman 1066
337 Stuive, Barry 1066
338 Woo, Katherine 1066
339 Fuller, Rose 1066
340 Quider, Elliott 1066
341 Lewis. Cathy 1066
342 Nicholson, Fiona 1066
343 Benoit, Lawren 1066
344 Schneider, Lynn 1065
345 Campbell, Kirk 1065
346 Norris, Cathy 1065
347 Renda, Margret 1065
348 Frete, Izaiah 1064
349 Hall, Blake 1064
350 Nixon, Soan 1064
351 Alington, Ian 1064
352 Bysma, Geert 1064
353 Martin, Matt 1063
354 Lewis, Gary 1063
355 Kramer, H 1063
356 Cino, Nicholas 1063
357 Jean, Lori 1062
358 Young, Charles 1062
359 D’Onofrio, Matthew 1062
360 Ruta 1062
361 Young, Nerny 1062
362 Torkelson, Andy 1061
363 Brand, Allison 1061
364 He, Albert 1061
365 Culp, Susan 1060
366 Roach, Gloria 1060
367 Bain, Roger 1060
368 Macklin, Judy 1060
369 Bradt, Veronica 1060
370 Quider, G 1060
371 ole dog 1060
372 Redding, Liz 1060
373 DellaValle, Carol 1060
374 Mann, Wesley 1059
375 Baronette, Marc 1059
376 Tufford, Cody 1059
377 Maas, Gary 1059
378 Burgoyne, Blake 1059
379 Szewczyk, Nick 1059
380 Varga, Rick 1058
381 Wiersma, Adam 1058
382 Green, Jack 1058
383 Wiens, Brian 1058
384 Teeft, Ross 1058
385 Anello, Cory 1058
386 Heywood, Trystan 1058
387 Willems, Roxy 1057
388 Staudinger, Lynn 1057
389 Gilbert, Pat 1057
390 Spence, Mike 1057
391 Steve B. 1057
392 Vecchiarelli, Brittany 1057
393 Heinen, Brayden 1057
394 Smith, Bombee 1057
395 Godin, Darryll 1057
396 Tee, Mister 1057
397 Sheridan, Carter 1057
398 Belliveau, Steve 1057
399 Dabrowski, Chez 1057
400 Cosico, Rose 1057
401 Martin, Cory 1057
402 Vanderlee, Kevin 1056
403 Kotar, Chase 1056
404 Kallies, Wayne 1056
405 Waltham, Clark 1056
406 Forbes, Jacob 1056
407 Bouwers, Logan 1056
408 Van Biesbrouch 1056
409 DeVries, Zach 1055
410 Kucharuk, Paul 1055
411 Moneta, Rick Rreh’ 1055
412 Bentley Jr., Bill 1055
413 Palmer, Colin 1055
414 Levac, Claire 1055
415 Olejarz, Andy 1055
416 Julia’s Kitchen 1055
417 Renda, Cole 1055
418 Baillie, Patti 1054
419 Dumoulin, S 1054
420 Glenda 1054
421 Jaskolka, Jonathan 1054
422 DellaValle, Basil 1054
423 Debberz 1054
424 Eikelenboom, Shirley 1054
425 Lipsitt, Bill 1054
426 Wiersma, Callum 1053
427 Utah 1053
428 Wight, Harley 1053
429 Jaworski, Andrew 1053
430 Caiella, Molly 1053
431 Ludwig, Bryan 1053
432 Cocklin, Jay 1053
433 Hoekstra, Keira 1052
434 Van Dorp, Dave 1052
435 Reile, Derek 1052
436 Fillmore, Linda 1052
437 Baarda, Valerie 1052
438 Lakeview, Brad 1052
439 H, PJ 1052
440 Waring, Karen 1051
441 VanDorp, Lucy 1051
442 Buttar, Evelyn 1051
443 Fuller, Rory 1051
444 Jazvac, G. 1050
445 Porkolab, Madison 1050
446 Regnerus, Roger 1050
447 Poag, Kaylie 1050
448 J Dog 1050
449 Bosiljevac, Natalie 1049
450 Allchin, Sharon 1049
451 Reid, Joyce 1049
452 Lat, Meagar 1049
453 Palangia, Bill 1049
454 Norris, Rick 1049
455 Walma, Timothy R. 1048
456 Wight, Hudson 1048
457 Bab 1048
458 Wood, Ian 1048
459 Barends, Andria 1048
460 Suttell, Lee thirsty Knight 1048
461 Stingers, CPN 1047
462 Hemphill, Sheila 1047
463 Wight, Jason 1047
464 Porkolab, Matthew 1047
465 Kadwell, Dave Gritty 1046
466 Riley, Esther 1046
467 Marratto, Brad Jake Blues 1046
468 Cormier, Chris 1046
469 Roller, Erik 1046
470 Harshaw, Hunter 1046
471 Goulet, Dianne 1046
472 Roorda, Rob 1046
473 Rawknee 1046
474 Ball, Daniel 1046
475 Bonafiglla, Dolores 1045
476 Houston, Craig 1045
477 Kucharuk, Ryan 1045
478 Lecinski, Harrison 1045
479 Irwin, Dylan 1045
480 Riley, Brian 1045
481 Bylsma, Micah 1045
482 DeVries, Leo 1045
483 Brooks, Bart 1045
484 Reilly, Leanne 1044
485 Pohl, Chrisina 1044
486 Van Hoffen, Dorian 1044
487 Maas, Sean 1044
488 Goodin, Claire 1044
489 Whitaker, Brian 1043
490 Sherwood, Jake 1043
491 Dykstra, Martin 1043
492 Thomas, George 1042
493 Stephenson, Emma 1042
494 Yakowenko, George 1042
495 Kiers, Jeremy 1042
496 Bos, Ben 1042
497 Shepard, Mike 1042
498 Brand, Phil 1042
499 Dave DGE 1041
500 Codack, Mason 1041
501 McLellan, Shaw 1041
502 Smith, Eric Tiggs 1041
503 Fuller, Mason 1041
504 MacDonald, Colin 1040
505 Poag, Colin 1040
506 Teichgraf, George 1040
507 Elliot, James 1040
508 Carey, J. 1040
509 Funk, Peter 1040
510 Sinopoli, Jonathan 1040
511 Gillard, Maurice 1039
512 Marleau, Kade 1039
513 Faye & Lauren 1039
514 MacDonald, Tom 1039
515 Devries, Dave 1039
516 Baas, Correen 1039
517 Goodin, Katht 1038
518 Bratt, Alex 1038
519 Leenaars, Audie 1038
520 Berry, Brooks 1038
521 Donders, Lisa 1038
522 Head, Lucas 1038
523 Reilly, Jacob 1037
524 Smith, Jenny 1037
525 Hunter, Tim 1037
526 B, Steve 1037
527 Mackenzie, Leslie 1037
528 Greenwood, Morley 1036
529 Buys, Bill 1036
530 Mighty Boy, Matt 1036
531 Buswell, Chris 1036
532 Visentin, Jeff 1036
533 Johnston, Joanne 1035
534 Parry, Josephine 1035
535 Stempski, Julie 1035
536 Jurychuk, Zoryana 1035
537 Allington, Shaun 1034
538 Poole, Maureen 1034
539 B, Gabrielle 1034
540 Kovacs, Carl 1034
541 Bylsma, Ben 1034
542 Lazeo, John 1034
543 Cooper, Ron 1034
544 KaCoveney 1034
545 Jrock, Kozy 1034
546 Houston, Kathy 1033
547 FunTimes 1033
548 Smith, Aiden 1033
549 Johnson, Wade 1033
550 Money, G. 1033
551 Young, Garry 1033
552 DeVries, Dan 1033
553 Hunter, Ginny 1032
554 Ferlez, Marko 1032
555 Poulter, Dave 1032
556 Nagy, Steve 1032
557 Jurychuk, Myron 1032
558 Herale, Willie 1032
559 Kington, Dave 1031
560 Jackson, Owen 1031
561 Tweedle, Don 1031
562 McCallum, Ross 1031
563 Bratton, Cody 1030
564 B, Poppa Nanna 1030
565 Tennant, Patty 1030
566 Roller, Austin 1030
567 McQuarrie, Marty 1030
568 Don, Henk 1029
569 Peterson, Wade 1029
570 van den Bogerd, Stephanie 1029
571 Morrell, Scott 1029
572 Thomson, Devin 1028
573 Munro, Jamie 1028
574 Legge, Michele 1028
575 Heywood, Jenn 1028
576 Gedrimas, Joanna 1027
577 Bently, Bill 1027
578 Wiebe, Peter 1027
579 Friend, Jeff 1027
580 Grandpa Tom 1026
581 Rankin, Derek 1026
582 Fuller, Wll 1026
583 Verardo, O. 1026
584 Prevost, MJ 1026
585 Cristiano 1026
586 Van Roon, Mark 1026
587 Toastman Jack 1026
588 Mikea 1026
589 Thorpe, P&P 1025
590 MacDonald, Mark 1025
591 Taggart, Joel 1025
592 Dobie, Josie 1025
593 Harper, Jenna 1025
594 Reid, Trish 1025
595 Dumoulin, Grayson 1025
596 Card, Mike 1024
597 DesVries, Nancy 1024
598 Emond, Christopher 1024
599 Papa 1024
600 Walsh, Caleb 1024
601 Dickey, Kelly 1023
602 Vandenberg, Ron 1023
603 Brooks, Barrett 1023
604 Feddema, Austin 1023
605 Nics Pics 1023
606 Ostermeier, Dirk 1022
607 Moss, Katie 1022
608 Holodniuk, Susan 1022
609 Daniels, Ken 1022
610 G, Owen 1022
611 Rienties, Jen 1022
612 McLeod, Sharon 1022
613 Greenwood, Steve 1022
614 Kusy, Laura 1021
615 Bradson, Bryce 1021
616 Peterson, Nathaniel 1021
617 Big, Aud 1021
618 Dunda, Mimi 1021
619 Bluchmore, Tyler Vaughn 1020
620 Katties, Scott 1020
621 Vien, Wilf 1019
622 Tennant, Maureen 1019
623 MacTavish, Shelby 1019
624 Moore, Wayne 1019
625 Reile, Iris 1019
626 Devries, Joanne 1018
627 Muise, P 1018
628 Low, Linda 1018
629 Mattiacci, Tony 1018
630 Van Hoffen, Dan 1018
631 Cairnie, Gord 1018
632 McCord, Kate 1018
633 Munden, Brittany 1017
634 Heczko, Lorraine 1016
635 Csermak, Mike 1016
636 Macklin, Barry 1016
637 Bos, John Bossy 1016
638 Star 2.0, Rock 1015
639 England, Katerina 1015
640 Campbell, Erin 1015
641 Struiksma, Logan 1015
642 Dandridge, John 1015
643 Hensen, Rob 1015
644 Bosiljevac, Ava 1015
645 D’Onofrio, Lucas 1014
646 Gabrielle B. 1014
647 Hardyman, Brian 1014
648 Cormier, Aiden 1014
649 Fernred, Paul 1014
650 P, Johnny 1014
651 Barliak, Colleen 1014
652 Salamar 1013
653 Watson, Kevin 1013
654 Sheridan, Jen 1013
655 Preston, Theo 1013
656 Smeenk, Margot 1013
657 MissyQ 1012
658 van den Bogerd, Luke 1012
659 T, Sandra 1012
660 McLellan, Bobbie-Jo 1012
661 Jones, Kathy 1012
662 Mackie, Jonathan 1011
663 Culp, Greg 1011
664 Regnerus, Quin 1011
665 Wiens, Kelley 1011
666 Scooter 1011
667 Goin’Postal 1011
668 Allan, Laurie 1011
669 Vallorani, Matteo 1011
670 Jurychuk, Olia Mama 1010
671 Rienties, David 1010
672 Sheridan, Terence 1010
673 Wiersma, Benny 1010
674 Kucharuk, Pete 1010
675 Hodgkins, Deb 1010
676 Al’s Grandkids 1010
677 Young, Carter 1010
678 Steele, Rolond 1010
679 Bridger, Kelly 1009
680 Unger, Karen 1009
681 Lecinski, Gene 1009
682 Susnyar, Nik 1008
683 Willems, Hank 1008
684 Buswell, Samantha 1008
685 Nemett, Edward 1008
686 Jones, Chuck 1008
687 Reid, Steven 1008
688 Battersby, Greg 1008
689 Vien, Elsa 1008
690 Schroeder, Debbie 1007
691 Ellis, Corey 1007
692 1000 Jeff, Bob 1007
693 Greenwood, Danielle 1007
694 Walsh, Brody 1006
695 Simmons, Hunter 1006
696 Morrell, Preston 1006
697 BTJ 1006
698 Black, Tina 1006
699 Poag, Colton 1005
700 Bernhardt, Charlene 1005
701 Renda, Vince 1005
702 Jubenville, Joan 1005
703 Griffin MMA 1004
704 Reilly, Josh 1004
705 VanHart, Mackenzie 1004
706 Bos, John Jr 1004
707 Lisa-Jo 1004
708 Glass, Colin 1003
709 Beaulieu, Kathy (Nanners) 1003
710 Good, JB 1003
711 Halliday, Ingrid 1003
712 Hayes, Andrew 1003
713 Ewing, Ed 1003
714 1950 Dave 1002
715 Bos, Trevor 1001
716 Bylsma, Adam 1001
717 MacDonald, Sandy 1001
718 Baughman, Ralph 1001
719 Buttar, Carson 1001
720 Lipsitt, Del 1001
721 Georgi, Monica 1000
722 Klages, Nolan 1000
723 The Team Go Sports 1000
724 Kramer, S 1000
725 Bain, Diane 1000
726 Juhlke, Susan 1000
727 Marleau, Lisa 1000
728 Fillmore, Bill 999
729 Marleau, Andrew 999
730 Kurtz, Dan 999
731 Moore, Sarah 999
732 McIntosh, Jackson 998
733 Tombolini, Joey 998
734 Adams, Doug 998
735 Unger, Werner 997
736 Borysko, Peter 996
737 Smithson, Alicia 996
738 Walsh, Logan 995
739 E, Robert 995
740 Taggart, Karon 995
741 Monsberger, Dani 995
742 Sheridan, Spencer 995
743 PJ 994
744 M, Mikey 994
745 Culp, Kristopher 994
746 Walton, Lynn 994
747 Shepherd, Robert 994
748 D’Amico, Vince 994
749 Dandridge, Beth 993
750 Jimbo 45 993
751 Williams, Mackenzie Mackie 993
752 Emond, Denise 993
753 Smeenk, Daniel 993
754 Welch, Doug 993
755 Campbell, George 992
756 Heywood, John 992
757 Halliday, Ron 992
758 Millar, Bill 992
759 Nagel, Charlene 991
760 Laverty, Ryan 991
761 Hurtubise, Jason 991
762 H, Mama 991
763 Wight, Doug 990
764 Heywood, Cathy 990
765 Roach, Jon 990
766 Green, Ryan 989
767 MacDonald, Cynthia 989
768 Dykstra, Dylan 989
769 Wiersma, John 988
770 Attema, Joel 988
771 Duncan, Daniel 988
772 Morrisette, Louie 988
773 Game Fuzz 988
774 Higney, Charles 988
775 Oikann, Cooper 988
776 Gilray, Josh 988
777 Serwatuk, Michael 988
778 Sinnett, Serena 987
779 Lazeo, Bea 987
780 Vallorani, Luca 986
781 Richdu 986
782 Barich, Rich 986
783 Philbrick, George 986
784 DeVries, Jeanette 985
785 Walsh, Aria 985
786 Boek, Chad 984
787 Wiebe, Brian 984
788 Hayes, Carol Ann 984
789 Card, Tia 984
790 Pillay, Niran 984
791 Laverty, Mark 984
792 Larkin, Dawn 984
793 Dohany, Lena 984
794 Reilly, Bill 983
795 Robertson, Kevin 983
796 Philbrick, Isabel 983
797 Davies, Martin 983
798 Rienties, Lisa 983
799 Ferster, Ron 983
800 Ball, Owen 983
801 England, Adrianna 981
802 Vanmarrum, Tueker 981
803 Wang, Rachel 981
804 K Dog 980
805 Prejost, J.S. 980
806 Barclay, London 979
807 Varga, Diane 979
808 Kuypers, Martin 979
809 Allington, Arlene 979
810 Haines, Jack 978
811 Bloomfield, Mitch 978
812 Makar Go Vroom 978
813 Eccles, Steve 978
814 Wodog 977
815 Bitar, Samantha 977
816 Bristo, Lorne 977
817 Gray, Robert 977
818 Williams, Mason 977
819 Warren, Marry-Ann 976
820 Malone, Tom 976
821 M, Herbie 976
822 Emond, Amanda 975
823 Soos, John 974
824 JMM 974
825 Girl, Honey 974
826 Pohl, Juergen 974
827 Baarda, Manley 973
828 Dave, Ronrel 973
829 Hoekstra, Evan 973
830 Pugsley, Jim 973
831 Heywood, Sean 972
832 A, Julianna 972
833 Finn the Win 972
834 Kucharuk, Nicole 971
835 McGregor, kasen 971
836 Martin, Jeffrey 971
837 Memory, Murdochs 971
838 Vallorani, Andrea 971
839 Hoeskstra, Liam 971
840 Szarko, Janel 970
841 Duncan, Keith 970
842 DeVries, Brayden 970
843 MacMullan, Bonnig 970
844 Lecinski, Doug 970
845 Fuller, Brandon 970
846 the Masons 969
847 DiBattista, Al 969
848 Young, Landon 969
849 McClurkin, Lori 968
850 Lady, Dragon 968
851 Heinen, Elsie 968
852 Shawna & Sloane 967
853 Verardo, Dino 965
854 Big, E 965
855 Turl, Bre 964
856 Clem 964
857 Savage, Ryder RyDawg 964
858 Roorda, Brooke 963
859 Puddi 963
860 Morrell, Ross 963
861 Bezemer, Jodie 962
862 V, Sam 961
863 Wiebe, River 961
864 Fiorino, Sam 960
865 Waning, Sara 960
866 Riley, Zachary 959
867 Droughan, Zoe 959
868 Andreatta, Anne 958
869 Droughan, Jake 958
870 Myer 958
871 Later, Jeremy 958
872 Kiers, Ryker 957
873 Stratford, Gail 956
874 D’Onofrio, Kate 956
875 Oswald, Dave 956
876 B, Jeff 956
877 Allchin, Jim 955
878 Lecinski, Diana 955
879 Scooter 955
880 Pryer, Jim 955
881 Reile, Alexander 954
882 Oddi, Lin 953
883 Agius, Theresa 953
884 Bos, Charlie 953
885 Bosiljeval, Jane 953
886 Louws, Fred 952
887 Longboat, Jenn 950
888 Howard, Larry 950
889 Quider, Sally 949
890 Van Beek, John 949
891 Ireland, Doug 949
892 Heczko, Jason 949
893 Feddema, Connor 949
894 Marshall, Kathy 948
895 Gillard, Rita 948
896 Gitch 948
897 Heczko, Amanda 947
898 Young, Abby 947
899 DeVries, Ethan 947
900 Lats78 947
901 Schrock, Nichole 946
902 Gelderman, Noah 946
903 Davoli, Tony 945
904 DeVries, Kyle 944
905 Duffy 12 944
906 Kovacs, Nancy 943
907 Fernred, Dave 942
908 Penny, Money 941
909 Scotney, Paula 941
910 Zdriluk, Ron 941
911 Riley, Benjamin 941
912 Bos, Max 941
913 Reile, Lily 940
914 Battgirl 938
915 Oxford, Bill 938
916 Beaulieu, Levite 938
917 Susnyar, Patricia 938
918 Wiebe, Joan 937
919 DellaValle, Adam 935
920 Jackson, Aaron Cam 935
921 Bos, Bella 935
922 Holodniuk, Alana 933
923 Parry, Rich 932
924 Rienties, Sherry 932
925 Devries, Ryan 928
926 Henke 928
927 Campbell, Tammy 924
928 Hornung, Mike 923
929 Ritz, Samantha 922
930 Hodgkins, Greg Hodge 921
931 Sloss, Myiah 920
932 Tyce 919
933 Lats#9 919
934 Leclerc, Kathy 919
935 Head, Dylan 918
936 Ball, Matthew 918
937 McLellan, Pete 918
938 van den Bogerd, Amy 915
939 Batten, Kelly 912
940 VanderBeek, Jeannine 909
941 Kurgan, Grant 909
942 Kyky 908
943 Walters, Dawson 905
944 Meins, Kerri 905
945 Nemett, Maggie 899
946 Waite, Rick 898
947 Anello, Rebecca 895
948 Carter, Stan 894
949 Reid, Dave 892
950 Scholtens, Anko 892
951 Mielko, Jim 891
952 Vanbrederode, Tina 890
953 Papiez, Renee 887
954 Hensen, Isaac 880
955 Chicken, Peter 871
956 Downie, Megan 870
957 Haines, Henry 862
958 Halliday, Brad 813