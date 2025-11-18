Hat Trick Hockey – Week 3

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Nov 16, 2025
Week Three
1 Redding, Jeff 405
2 Van Roon, Jim 398
3 Kraan, Alisha 391
4 Ritz, Jon 389
5 Fozard, Draj 387
6 Murray, Nick 387
7 DeVries, Mark 386
8 Jacobsen, Sean 385
9 Van Roon, Cory 385
10 Simmons, Cam 385
11 Zdriluk, Jacob 384
12 Halliday, Colin 384
13 Couch, Jesse 384
14 Chesla, Karen 382
15 Wilson, Corey 380
16 Mous, Lauren 380
17 Stuive, Cindy 379
18 Fiorantis, Philip 379
19 Agius, Joe 379
20 Klages, Lilian 379
21 Crowder, Juila 378
22 Ciszec, Fred 378
23 Heinen, Andrew 378
24 Moore, Douglas 378
25 Heywood, Kevin 377
26 Johnson, Debbie 377
27 Smurf 377
28 Porkolab, Lori 377
29 Fiorantis, Shannon 376
30 Heywood, Taylor 376
31 Fielding, Jay 375
32 Gunn, Jimmy 375
33 Fuller, Beth 374
34 Cunningham, Jane 374
35 Chesla, Michael 373
36 Gunn, James 373
37 Cox, M.J 373
38 Carey, Bryson 372
39 Fuchs, Travis 372
40 Heinen, Eric 372
41 Poz, Cindy 371
42 Harrington, Dave 371
43 Diamanti, Debbie 371
44 Jaskolka, Jonathan 371
45 Snowden, Kyle 371
46 Cooper, Ron 371
47 Hal 371
48 Jones, Don DJ 371
49 Campbell, Matt 371
50 Attema, Andrew 370
51 Bowen, Larry 370
52 O’Shaughnessy, Gerry 370
53 Vanderbeek, Fred 370
54 Baillie, Patti 369
55 Mous, Brent 369
56 Bittner, Anthony 369
57 Klages, Robert 369
58 Mous, Tony 369
59 O’Toole, Bernie 368
60 Campbell, Kirk 368
61 Seibel, Ken 368
62 Kiers, Declan 368
63 Crowder, Tom 367
64 Culp, Greg 367
65 Graham, Connor 367
66 Dearman, Travis 367
67 Dunda, Riley 367
68 Olejarz, Michelle 367
69 Schilte, Kaia 367
70 Graham, Dave 367
71 E, Aaron 366
72 Hall, Glory 366
73 Coach Jeff 366
74 McClurkin, Tom 366
75 Antonio 366
76 Chappel, Scott 366
77 Karkkainen, Paul 365
78 Klages, Keith 365
79 Burgoyne, Blake 365
80 Hurtubise, Alison 365
81 Zdriluk, Justin 364
82 Thorpe, P&P 364
83 Forbes, Jacob 364
84 Donders, Pete 364
85 Gilbert, Dawn 364
86 L, Teresa 364
87 Ball, Daniel 364
88 Boulter, Brian 363
89 Donders, Adam 363
90 Martin, Jim 363
91 Ritz, Don 363
92 Bradt, Veronica 363
93 Waite, Tori 363
94 Herale, Kevin 363
95 Mac, Robbie 363
96 Cino, Chuck 362
97 Barends, Andria 362
98 Bronxx 362
99 Ward, T 362
100 Faye & Lauren 362
101 Mikulinski, Brian 362
102 Fretz, Kai 362
103 Brian of Denmark 362
104 Emerson, Chanansa 361
105 Bradt, Jim 361
106 Saunders, Jim 361
107 Griffin, Scott 361
108 Ann, Buys 361
109 DeVries, Curtis 361
110 Nixon, Julie-Anne 361
111 Emond, Shaun 361
112 T, Sandra 360
113 Heinen, Maddison 360
114 Rejma, Chrissie 360
115 Roorda, Olivia 360
116 Schilte, Frank the tank 360
117 Ohorodnyk, Daniel 360
118 Cain, Trisha 360
119 Parent, Neil 359
120 Kramer, Chris 359
121 Emerson, Cam 359
122 Reid, Wally 359
123 Jansson, Alan 359
124 Monaghan, Tom 359
125 Young, Mark 359
126 Raab, Harrison 359
127 Maas, Sean 359
128 Martin, Cory 359
129 Myronuk, John 359
130 Shantz, Kate & Briar 358
131 Bain, Roger 358
132 Porkolab, Madison 358
133 Stempski, Julie 358
134 Hurtubise, Jase 358
135 Twomey, Patrick 358
136 Baughman, Brody 357
137 Dandridge, Gary 357
138 Roller, Erik 357
139 Olejarz, Andrew 357
140 Lecinski, Greg 357
141 MacAngus, Don 357
142 Lecinski, Harrison 357
143 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 357
144 McIntosh, Megan 357
145 Johnson, Wade 357
146 Dobie, Josie 357
147 Jensen, Sid 357
148 Lakeview, Brad 357
149 Kucharuk, Dave 357
150 Goin’Postal 357
151 Baronette, Marc 356
152 Minors, A 356
153 Bernhardt, Grant 356
154 Hodgkins, Josh 356
155 Munden, Joey 356
156 Greenwood, Morley 356
157 VanderHeide, Clarence 356
158 Raab, Dave 356
159 Fozard, Michael 356
160 Verardo, E. 356
161 Cook, Stewart 355
162 Siska, Tyler 355
163 Nixon, Soan 355
164 Sheridan, Mike 355
165 Zuidersma, Mark 355
166 Sherwood, Jake 355
167 McCord, Braeden 355
168 Cormier, Aiden 355
169 Devries, John 355
170 MacPherson, Rob 355
171 Fillmore, Linda 355
172 Troup, William. A. 354
173 Gilbert, Pat 354
174 Kurpis, Steve 354
175 Brooks, Ryan 354
176 Vanderstoep, Emmett 354
177 Klos, Brad 354
178 Nagel, Paul 354
179 Fuller, Rose 354
180 Hunter, Tim 354
181 Fuller, Mason 354
182 Fuller, Owen 354
183 MacDonald, Mark 353
184 Duglas. Cameron 353
185 Wood, Ian 353
186 Wilson, Grant 353
187 Goulet, Don 353
188 Bosiljevac, Natalie 353
189 Hall, Keith 353
190 Schilte, Tate 353
191 Tufford, Gary 353
192 Marleau, Kian 352
193 Emond, Norman 352
194 Prevost, SM 352
195 England, Phil 352
196 Zdriluk, Glenn 352
197 Johnston, Joanne 352
198 Tweedle, Don 352
199 Tee, Mister 352
200 Shipton, Brad Jaganthars 352
201 Bylsma, Micah 352
202 J Dog 352
203 Johnson, Leanne 351
204 Lecinski, Kat 351
205 Kucharuk, Sylvia 351
206 Donzo 351
207 Brown, Fred 351
208 Cocklin, Kath 351
209 Porkolab, Mark 351
210 Wight, Jason 351
211 Appleman, Peyton 351
212 Poag, Kaylie 351
213 Bouwers, Michelle 351
214 Delano, Dennis 350
215 Beaulieu, Kathy (Nanners) 350
216 Riley, Esther 350
217 Bos, Charles 350
218 Pozromka, Rick 350
219 Nagy, Rebecca 350
220 Glenda 350
221 Stephenson, Will 350
222 Bos, John Bossy 350
223 Beachin, Robert 350
224 Reid, Trish 350
225 Ward, E 350
226 Griff, Robert 349
227 Cormier, Chris 349
228 Regnerus, Quin 349
229 Schrock, David 349
230 MacPherson, Dennis 349
231 Attema, Sophia 349
232 Peterson, Nathaniel 349
233 Campbell, Erin 349
234 O’Brien, Eileen 349
235 Kilins, Brett 349
236 Battersby, Claire 349
237 1000 Jeff, Bob 349
238 Dandridge, Alex 349
239 WEB 348
240 Goodin, Katht 348
241 Moore, Michelle 348
242 Schnick, Brian 348
243 Fuller, Ben 348
244 DeVries, Harry 348
245 Head, Lucas 348
246 Hurtubise, Isla 348
247 Mercone, Frank 348
248 Lisa-Jo 348
249 Bulloch, Debbie 348
250 Appleman, Anthony 348
251 Gill, Sydney 347
252 Davis, Nolan 347
253 Kotar, Chase 347
254 Roller, Austin 347
255 Macklin, Judy 347
256 Dickey, Kelly 347
257 Olejarz, Andy 347
258 Memory, Murdochs 347
259 Waltham, Clark 347
260 Jurychuk, Zenon 347
261 Later, Shelley 347
262 Caiella, Molly 347
263 Dobson, Glenn 347
264 DesVries, Nancy 346
265 Twomey, Jack Lila 346
266 Moss, Katie 346
267 Tufford, Cody 346
268 Alington, Ian 346
269 Palmer, Colin 346
270 Emond, Christopher 346
271 Fozard, Dr. Amanda 346
272 Greenwood, Roberta 346
273 Schroeder, Pete 346
274 Heinen, Brayden 346
275 Van Biesbrouch 346
276 van den Bogerd, Matthias 346
277 Caiella, Johnny 346
278 Valovich, Kevin 346
279 Lewis. Cathy 346
280 Julia’s Kitchen 346
281 Nics Pics 346
282 Wolfe, Larry 345
283 Julius, Jack 345
284 Ried, Caleb 345
285 O’Rourke, Marilyn 345
286 Erzar, Frank 345
287 Bouwers, Logan 345
288 Vecchiarelli, Brittany 345
289 Harshaw, Hunter 345
290 Lizzo 45 345
291 Dabrowski, Diane 345
292 Pohl, Chrisina 345
293 Quider, Elliott 345
294 Dykstra, Martin 345
295 Cino, Nicholas 345
296 Robertson, Jeremy 345
297 Olejarz, Theresa 344
298 Peterson, Charlotte 344
299 Dykstra, Nolan 344
300 Rienties, Jen 344
301 Vanderlee, Joanne 344
302 Donders, Henry 344
303 Young, Charles 344
304 Haines, Jack 344
305 ole dog 344
306 Smith, Aiden 344
307 Baughman, Brice 344
308 Bouwers, Jeff 344
309 Kiers, Jeff 344
310 Scooter 344
311 Hambleton, Andrew 344
312 Verardo, O. 344
313 Rohner, Griffin 344
314 Roller, Ben 344
315 Devries, Dave 344
316 Belliveau, Steve 344
317 Johnston, Stan 344
318 Watson, Kevin 343
319 Dohany, Clarise 343
320 Nowoselski, Scott 343
321 Waring, James 343
322 Kimman, Grace 343
323 Varga, Rick 343
324 JRF24 343
325 M, Christine 343
326 Varga, Diane 343
327 Langley, Carolyn 343
328 Waring, Karen 343
329 Laverty, Ryan 343
330 Havens, Robert 343
331 Schilte, Julie 343
332 Nixon, Cameron 343
333 Juhlke, Susan 343
334 Baer, David 343
335 Harris, Hunter 343
336 Bouwers, Ethan 343
337 Schnick, Fred 343
338 Ferlez, Marko 342
339 Dumoulin, S 342
340 Tucker, Everett 342
341 Dohany, Adam 342
342 Maragoudakis, Leah 342
343 Smith, Eric Tiggs 342
344 Kovacs, Carl 342
345 van den Bogerd, Stephanie 342
346 Buys, Bill 342
347 Bloomfield, Mitch 342
348 Bouwers, Carter 342
349 Kallies, Ryder 342
350 Kot, Zach 342
351 Wright, Dan 342
352 England, Alexander 342
353 Moore, Wayne 342
354 Dumala, Rick 342
355 Bezemer, Jodie 342
356 Buswell, Samantha 341
357 Bluchmore, Tyler Vaughn 341
358 Cuno, Pat 341
359 Palenchar, Mark 341
360 Reilly, Leanne 341
361 Wiens, Brian 341
362 Rawknee 341
363 Shantz, Rick 341
364 Brand, Allison 341
365 Eikelenboom, Shirley 341
366 Droughan, Kelly 341
367 DellaValle, Carol 341
368 Ewing, Ed 341
369 DeVries, Christina 340
370 Walma, Timothy R. 340
371 Smith, Jenny 340
372 Van Wely, Mark 340
373 Reilly, Jacob 340
374 Ruta 340
375 Heinen, Tyler 340
376 Klages, Nolan 340
377 Emond, Denise 340
378 Ewing, Jen 340
379 Allison, Mike 340
380 Norris, Ozzy 340
381 Vanderlee, Kevin 340
382 Funk, Peter 340
383 Norris, Rick 340
384 Van Hoffen, Dorian 340
385 Davis, Luke 339
386 Arbisan, Mike B. 339
387 Stuive, Alex 339
388 Shrute, Dwight 339
389 Kallies, Wayne 339
390 Jaworski, Andrew 339
391 Popiluk, Harry 339
392 Gateman/Trojnar 339
393 Wiebe, River 339
394 Reile, Derek 339
395 O’Toole, Bryan 338
396 Thomson, Devin 338
397 Disher, Bob 338
398 Goulet, Dianne 338
399 Duncan, Daniel 338
400 Marleau, Kade 338
401 King, Chris 338
402 Sinnett, Jay 338
403 Adams, Doug 338
404 Fuller, Rory 338
405 Feddema, Austin 338
406 Cocklin, Jay 338
407 DeLong, Denton 337
408 Frete, Izaiah 337
409 Torkelson, Andy 337
410 Hunter, Ginny 337
411 Young, Nerny 337
412 Culp, Susan 337
413 Spence, Mike 337
414 Nagy, Steve 337
415 Big, Aud 337
416 K Dog 337
417 Kemp, Blair 337
418 Daniels, Ken 337
419 Stuive, Hilda 337
420 Twomey, Jessica 337
421 Roller, Noah 337
422 Cristiano 337
423 Clancy, Lynn 337
424 Renda, Margret 337
425 Debberz 337
426 Allchin, Sharon 337
427 Smeenk, Margot 337
428 Stephenson, George 337
429 DeVries, Leo 337
430 Benoit, Lawren 337
431 DellaValle, Basil 336
432 MacDonald, Colin 336
433 Kadwell, Dave Gritty 336
434 Hewitson, Tom 336
435 Teeft, Karen 336
436 Don, Henk 336
437 Cain, Terry 336
438 Rogal, Justin 336
439 Buttar, Evelyn 336
440 Herale, Willie 336
441 Jones, Kathy 336
442 Bitar, Samantha 336
443 Richdu 336
444 Sloss, Myiah 336
445 He, Albert 336
446 Marleau, Lisa 336
447 Battersby, Greg 336
448 Wight, Hudson 335
449 Kington, Dave 335
450 Rienties, David 335
451 Van Dorp, Dave 335
452 Roorda, Wendy 335
453 Woo, Katherine 335
454 Hall, Blake 335
455 Lucas, R 335
456 Stuive, Barry 335
457 Nuggets, Evelyn 335
458 Mous, Robert 335
459 Miedema, Davis 335
460 Kucharuk, Ryan 335
461 Goodin, Claire 335
462 Jubenville, Joan 335
463 Ludwig, Bryan 335
464 Munden, Brittany 334
465 Ellis, Corey 334
466 B, Poppa Nanna 334
467 Zimmerman, Garry 334
468 Davies, Martin 334
469 B, Steve 334
470 Pearson, Eric 334
471 Lucas, Ed 334
472 Jones, Chuck 334
473 Sheridan, Carter 334
474 Vien, Elsa 334
475 Hayes, Andrew 334
476 Szewczyk, Nick 334
477 Jubenville, Dennis 334
478 Reile, Lily 334
479 Smithson, Paul 334
480 Baillie, Ron 333
481 Allington, Shaun 333
482 Bonafiglla, Dolores 333
483 Dunda, Liam 333
484 Porkolab, Matthew 333
485 Munro, Jamie 333
486 Gilchrist, Dan 333
487 Jones, Ray 333
488 MacDonald, Tom 333
489 Preston, Theo 333
490 Suttell, Lee thirsty Knight 333
491 Carey, J. 333
492 Sim, Steve 333
493 Kiers, Ryker 333
494 Bos, Charlie 333
495 Hurtubise, Jason 332
496 Lane, Hunter 332
497 Martin, Matt 332
498 Gillard, Maurice 332
499 Jackson, Owen 332
500 Macklin, Barry 332
501 Reid, Joyce 332
502 Lewis, Gary 332
503 Money, G. 332
504 McLeod, Sharon 332
505 Unger, Werner 332
506 Baas, Correen 332
507 O’Brien, Jono 332
508 Bradley, Mike 332
509 Bylsma, Adam 331
510 Thomas, George 331
511 MissyQ 331
512 Houston, Craig 331
513 Roach, Gloria 331
514 Muise, P 331
515 Poulter, Dave 331
516 Bradson, Bryce 331
517 Schneider, Lynn 331
518 Vandenberg, Ron 331
519 Nicholson, Fiona 331
520 Young, Garry 331
521 Dohany, Lena 331
522 Wight, Sandi 331
523 Barich, Rich 331
524 Copeland, Graeme 331
525 Codack, Mason 330
526 Kucharuk, Paul 330
527 McIntosh, Jackson 330
528 Whitaker, Brian 330
529 Utah 330
530 D’Onofrio, Matthew 330
531 Mackie, Jonathan 330
532 Lat, Meagar 330
533 the Masons 330
534 Houston, Kathy 330
535 Regnerus, Roger 330
536 Smith, Bombee 330
537 Anello, Cory 330
538 Vien, Wilf 330
539 Papa 330
540 Greenwood, Steve 330
541 Wiersma, Adam 329
542 Bernhardt, Charlene 329
543 Marleau, Andrew 329
544 A, Julianna 329
545 Redding, Liz 329
546 Graham, Rob 329
547 Hickton, Tim 329
548 Leenaars, Audie 329
549 Fuller, Wll 329
550 Prevost, MJ 329
551 Tombolini, Joey 329
552 O’Connor, Joe 329
553 Hodgkins, Deb 329
554 Godin, Darryll 329
555 Cosico, Rose 329
556 Reile, Paula 329
557 Jurychuk, Zoryana 329
558 Harrington, Mike 329
559 Ball, Owen 329
560 Fillmore, Bill 328
561 Brooks, Esther 328
562 D’Onofrio, Lucas 328
563 Moneta, Rick Rreh’ 328
564 Chesla, Brian 328
565 Droughan, Jonovan 328
566 Kiers, Rosa 328
567 Warren, Marry-Ann 328
568 Quider, G 328
569 Hardyman, Brian 328
570 Ruzylo, Rick 328
571 Tennant, Patty 328
572 Wiersma, John 328
573 Sinnett, Serena 328
574 Game Fuzz 328
575 Holodniuk, Doug 328
576 Roach, Jon 328
577 Poole, Maureen 327
578 Bently, Bill 327
579 Salamar 327
580 Reilly, Josh 327
581 Kalanchoe, Cam 327
582 Jazvac, G. 327
583 The Team Go Sports 327
584 Marratto, Brad Jake Blues 327
585 Droughan, Jake 327
586 Lecinski, Spencer 327
587 Schroeder, Debbie 327
588 Berry, Brooks 327
589 Lecinski, Gene 327
590 Lazeo, John 327
591 D’Amico, Vince 327
592 Young, Carter 327
593 B, Jeff 327
594 Kusy, Laura 326
595 Heywood, Cathy 326
596 McClurkin, Lori 326
597 Brooks, Karley Freckles 326
598 Jean, Lori 326
599 Madder, Tucker 326
600 Van Wely, Ben 326
601 Stephenson, Emma 326
602 Yakowenko, George 326
603 Kiers, Jeremy 326
604 Bos, Ben 326
605 Shepard, Mike 326
606 Oddi, Lin 326
607 Dunda, Mimi 326
608 Visentin, Jeff 326
609 P, Johnny 326
610 Kramer, H 326
611 Renda, Vince 326
612 1950 Dave 326
613 Connor, Jason 326
614 Lazeo, Bea 326
615 Dore, Kyle 325
616 Mackenzie, Leslie 325
617 Dandridge, Beth 325
618 Susnyar, Nik 325
619 Rankin, Derek 325
620 Star 2.0, Rock 325
621 MacDonald, Cynthia 325
622 Bentley Jr., Bill 325
623 Mattiacci, Tony 325
624 Morrisette, Louie 325
625 Scott, Anne 325
626 Brand, Phil 325
627 Tennant, Maureen 325
628 Dumoulin, Grayson 325
629 Caddy, Doug 324
630 Poag, Colton 324
631 Nagel, Charlene 324
632 Glass, Colin 324
633 Staudinger, Lynn 324
634 Bab 324
635 Poag, Colin 324
636 Borysko, Peter 324
637 Hayes, Carol Ann 324
638 Peterson, Wade 324
639 Wiens, Kelley 324
640 Al’s Grandkids 324
641 Lady, Dragon 324
642 Brooks, Bart 324
643 Allington, Arlene 324
644 Willems, Roxy 323
645 Bridger, Kelly 323
646 Dean, Erik L 323
647 Heczko, Lorraine 323
648 Jimbo 45 323
649 Gabrielle B. 323
650 Van Roon, Mark 323
651 Harper, Jenna 323
652 Walsh, Caleb 323
653 Green, Jack 322
654 Henderson, Dave 322
655 Smithson, Alicia 322
656 Jurychuk, Olia Mama 322
657 Bratt, Alex 322
658 Friend, Jeff 322
659 Dykstra, Dylan 322
660 Irwin, Dylan 322
661 Larkin, Dawn 322
662 Reynolds, Jason 322
663 VanderBeek, Jeannine 322
664 Walsh, Brody 321
665 Culp, Thomas 321
666 Smeenk, Daniel 321
667 Szarko, Janel 321
668 Wight, Harley 321
669 Levac, Claire 321
670 Higney, Charles 321
671 Kyky 321
672 Malone, Tom 321
673 Culp, Kristopher 321
674 Davis, Ralph 321
675 G, Owen 321
676 Unger, Karen 321
677 VanHart, Mackenzie 321
678 Pillay, Niran 321
679 Legge, Michele 321
680 Van Hoffen, Dan 321
681 Hoekstra, Keira 320
682 Bratton, Cody 320
683 Fernred, Paul 320
684 Mann, Wesley 320
685 Allchin, Jim 320
686 Ried, Alan 320
687 Black, Tina 320
688 Griffin MMA 320
689 Norris, Cathy 320
690 DeVries, Brayden 320
691 Elliot, James 320
692 Kurtz, Dan 320
693 D’Onofrio, Kate 320
694 DeVries, Zach 319
695 Holodniuk, Susan 319
696 Stingers, CPN 319
697 V, Sam 319
698 Willems, Hank 319
699 Low, Linda 319
700 Emond, Amanda 319
701 Teeft, Ross 319
702 Taggart, Joel 319
703 Renda, Cole 319
704 Lipsitt, Bill 319
705 Shawna & Sloane 319
706 Gilray, Josh 319
707 Vallorani, Matteo 319
708 Bos, Trevor 318
709 Martin, Jeffrey 318
710 Millar, Bill 318
711 Wight, Doug 317
712 Roorda, Brooke 317
713 Card, Mike 317
714 VanDorp, Lucy 317
715 Kramer, S 317
716 Teichgraf, George 317
717 Bysma, Geert 317
718 Verardo, Dino 317
719 B, Gabrielle 317
720 Ferster, Ron 317
721 Brooks, Barrett 317
722 Mikea 317
723 McQuarrie, Marty 317
724 Devries, Joanne 316
725 Struiksma, Logan 316
726 M, Mikey 316
727 Steve B. 316
728 Longboat, Jenn 316
729 Big, E 316
730 McCallum, Ross 316
731 Moore, Sarah 316
732 Katties, Scott 316
733 Green, Ryan 315
734 Duncan, Keith 315
735 Mighty Boy, Matt 315
736 Gedrimas, Joanna 315
737 FunTimes 315
738 Fernred, Dave 315
739 England, Katerina 315
740 Wiersma, Benny 315
741 Boek, Chad 315
742 Good, JB 315
743 Steele, Rolond 315
744 Later, Jeremy 315
745 Lats78 315
746 Young, Abby 315
747 Attema, Joel 314
748 Clem 314
749 Marshall, Kathy 314
750 Bos, John Jr 314
751 Csermak, Mike 314
752 Kucharuk, Nicole 314
753 Finn the Win 314
754 MacDonald, Sandy 314
755 Riley, Zachary 314
756 Lipsitt, Del 314
757 Henke 314
758 Dave DGE 313
759 L, Brendan 313
760 Simmons, Hunter 313
761 Parry, Josephine 313
762 Howard, Larry 313
763 Davis, Andy 313
764 Bylsma, Ben 313
765 Agius, Theresa 313
766 Maas, Gary 313
767 Beaulieu, Levite 313
768 Kuypers, Martin 313
769 Rohner, Paul 313
770 Mielko, Jim 313
771 Lecinski, Doug 313
772 Hemphill, Sheila 312
773 Barliak, Colleen 312
774 Halliday, Ingrid 312
775 Strad 312
776 Cairnie, Gord 312
777 Vanmarrum, Tueker 312
778 Oswald, Dave 312
779 Walsh, Aria 312
780 Gitch 312
781 Ball, Matthew 311
782 Robertson, Kevin 311
783 McLellan, Shaw 311
784 Barclay, London 311
785 Ostermeier, Dirk 311
786 Dandridge, John 311
787 Quider, Sally 311
788 Monsberger, Dani 311
789 MacMullan, Bonnig 311
790 van den Bogerd, Luke 311
791 Kylee & Belise 311
792 Nicholls, Tom 311
793 M, Herbie 311
794 Fuller, Brandon 311
795 Schrock, Nichole 310
796 Makar Go Vroom 310
797 Morrell, Scott 310
798 Hoekstra, Evan 310
799 Roorda, Rob 310
800 Hensen, Rob 310
801 Pugsley, Jim 310
802 Stenzel, Randy Randolio 309
803 Irwin, Myles 309
804 England, Adrianna 309
805 Sheridan, Jen 309
806 Nemett, Edward 309
807 Vanbrederode, Tina 309
808 Van Beek, John 309
809 Gelderman, Noah 309
810 Heywood, Sean 308
811 Cunningham, Al 308
812 Heywood, John 308
813 Taggart, Karon 308
814 Welch, Doug 308
815 Palangia, Bill 308
816 Bos, Max 308
817 DeVries, Dan 308
818 Scooter 308
819 McCord, Kate 308
820 Stratford, Gail 307
821 Baughman, Ralph 307
822 Fiorino, Sam 307
823 Reilly, Bill 307
824 Sheridan, Terence 307
825 Dabrowski, Chez 307
826 Reile, Iris 307
827 Oxford, Bill 306
828 PJ 306
829 Morrell, Preston 306
830 JMM 306
831 Ritz, Samantha 306
832 Droughan, Zoe 306
833 Heywood, Jenn 306
834 Baarda, Valerie 306
835 KaCoveney 306
836 Young, London 306
837 Georgi, Monica 305
838 McGregor, kasen 305
839 Meins, Kerri 305
840 Hornung, Mike 305
841 Buttar, Carson 305
842 Wang, Rachel 305
843 Oikann, Cooper 305
844 Sinopoli, Jonathan 305
845 Heinen, Elsie 305
846 Williams, Mason 305
847 Jrock, Kozy 305
848 Bosiljevac, Ava 305
849 Walton, Lynn 305
850 Penny, Money 304
851 McLellan, Bobbie-Jo 304
852 BTJ 304
853 Turl, Bre 304
854 Reid, Steven 304
855 Zdriluk, Ron 304
856 Vallorani, Andrea 304
857 Gray, Robert 304
858 Devries, Ryan 304
859 Myer 304
860 Allan, Laurie 304
861 Heywood, Trystan 304
862 Madcon 303
863 Jurychuk, Myron 303
864 Riley, Benjamin 303
865 Ballinger, M 302
866 Baarda, Manley 302
867 Bain, Diane 302
868 Wiebe, Peter 301
869 Waning, Sara 301
870 Hensen, Isaac 301
871 Puddi 300
872 Susnyar, Patricia 300
873 Greenwood, Danielle 300
874 Morrell, Ross 300
875 Rienties, Lisa 299
876 E, Robert 299
877 Williams, Mackenzie Mackie 299
878 Grandpa Tom 299
879 DeVries, Jeanette 299
880 Campbell, George 299
881 Scotney, Paula 299
882 Prejost, J.S. 299
883 Wiersma, Callum 298
884 Donders, Lisa 298
885 Pohl, Juergen 298
886 Parry, Rich 297
887 Rienties, Sherry 297
888 Batten, Kelly 297
889 Savage, Ryder RyDawg 296
890 DiBattista, Al 296
891 Reid, Dave 296
892 Soos, John 296
893 Ireland, Doug 296
894 H, PJ 296
895 van den Bogerd, Amy 296
896 Battgirl 295
897 McLellan, Pete 295
898 Reile, Alexander 295
899 Philbrick, George 295
900 Halliday, Ron 294
901 Wiebe, Joan 294
902 DeVries, Ethan 294
903 Waite, Rick 294
904 Wiebe, Brian 293
905 Kucharuk, Pete 293
906 Riley, Brian 293
907 Feddema, Connor 293
908 Kurgan, Grant 292
909 Pryer, Jim 292
910 Papiez, Renee 292
911 Kovacs, Nancy 291
912 Duffy 12 291
913 Halliday, Brad 291
914 Sheridan, Spencer 290
915 H, Mama 290
916 Holodniuk, Alana 289
917 Walsh, Logan 289
918 Campbell, Tammy 289
919 DellaValle, Adam 289
920 Toastman Jack 289
921 Serwatuk, Michael 289
922 DeVries, Kyle 288
923 Andreatta, Anne 288
924 Eccles, Steve 288
925 Hoeskstra, Liam 287
926 Davoli, Tony 286
927 Lecinski, Diana 285
928 Dave, Ronrel 285
929 Buswell, Chris 284
930 Girl, Honey 284
931 Bos, Bella 283
932 Philbrick, Isabel 282
933 Leclerc, Kathy 280
934 Haines, Henry 279
935 Hodgkins, Greg Hodge 279
936 Head, Dylan 279
937 Laverty, Mark 279
938 Louws, Fred 278
939 Chicken, Peter 278
940 Gillard, Rita 278
941 Bosiljeval, Jane 278
942 Card, Tia 277
943 Wodog 277
944 MacTavish, Shelby 276
945 Nemett, Maggie 276
946 Carter, Stan 276
947 Lats#9 275
948 Vallorani, Luca 275
949 Walters, Dawson 275
950 Bristo, Lorne 273
951 Tyce 272
952 Jackson, Aaron Cam 272
953 Heczko, Amanda 271
954 Shepherd, Robert 269
955 Downie, Megan 268
956 Scholtens, Anko 267
957 Anello, Rebecca 264
958 Heczko, Jason 261