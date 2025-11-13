Hat Trick Hockey – Week 2

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Nov. 9, 2025
Week Two
1 Redding, Jeff 332
2 Halliday, Colin 329
3 Van Roon, Jim 329
4 Zdriluk, Jacob 323
5 Jacobsen, Sean 322
6 Cox, M.J 322
7 Agius, Joe 321
8 Chesla, Karen 320
9 Ritz, Jon 320
10 Murray, Nick 320
11 Simmons, Cam 319
12 DeVries, Mark 319
13 Kraan, Alisha 318
14 Fiorantis, Philip 318
15 Ritz, Don 318
16 Crowder, Juila 316
17 Cunningham, Jane 316
18 Moore, Douglas 316
19 Van Roon, Cory 315
20 Heinen, Andrew 315
21 Heywood, Kevin 315
22 Couch, Jesse 315
23 Jaskolka, Jonathan 315
24 Culp, Greg 314
25 Monaghan, Tom 314
26 Ciszec, Fred 314
27 Bowen, Larry 314
28 Fielding, Jay 314
29 Porkolab, Lori 314
30 Hal 314
31 Baillie, Patti 313
32 Olejarz, Michelle 313
33 Fuller, Beth 313
34 Heywood, Taylor 313
35 Fozard, Draj 313
36 Jones, Don DJ 313
37 DeVries, Curtis 312
38 Gunn, Jimmy 312
39 Chesla, Michael 311
40 Nixon, Julie-Anne 311
41 Mous, Lauren 311
42 MacAngus, Don 310
43 Stuive, Cindy 310
44 Roorda, Olivia 310
45 Cooper, Ron 310
46 Carey, Bryson 309
47 O’Shaughnessy, Gerry 309
48 Gunn, James 309
49 Ball, Daniel 309
50 Cain, Trisha 309
51 Parent, Neil 308
52 Dunda, Riley 308
53 Griffin, Scott 308
54 Snowden, Kyle 308
55 Wight, Jason 308
56 Emerson, Cam 307
57 Fuchs, Travis 307
58 Dearman, Travis 307
59 Bittner, Anthony 307
60 Donders, Pete 307
61 Wilson, Corey 307
62 Johnson, Debbie 307
63 Emond, Shaun 307
64 O’Toole, Bernie 306
65 Heinen, Eric 306
66 Fiorantis, Shannon 306
67 Mous, Brent 306
68 Diamanti, Debbie 306
69 Fozard, Michael 306
70 Seibel, Ken 305
71 Kramer, Chris 305
72 Campbell, Kirk 305
73 Fuller, Rose 305
74 Klages, Lilian 305
75 Burgoyne, Blake 305
76 Vanderbeek, Fred 305
77 Coach Jeff 305
78 Hurtubise, Alison 305
79 Cino, Chuck 304
80 Bronxx 304
81 Klages, Robert 304
82 Stempski, Julie 304
83 Smurf 304
84 Battersby, Claire 304
85 Attema, Andrew 303
86 Raab, Dave 303
87 Johnston, Joanne 303
88 Chappel, Scott 303
89 Bradt, Jim 302
90 Gilbert, Pat 302
91 Zuidersma, Mark 302
92 Karkkainen, Paul 302
93 Porkolab, Madison 302
94 Bain, Roger 302
95 Wood, Ian 302
96 Kiers, Declan 302
97 Nagy, Rebecca 302
98 Lisa-Jo 302
99 Tufford, Gary 302
100 Brian of Denmark 302
101 Fillmore, Linda 302
102 Greenwood, Morley 301
103 Brooks, Ryan 301
104 Rejma, Chrissie 301
105 Ward, T 301
106 Vanderstoep, Emmett 301
107 Gilbert, Dawn 301
108 Emerson, Chanansa 300
109 Barends, Andria 300
110 Thorpe, P&P 300
111 Dandridge, Gary 300
112 Roller, Erik 300
113 Poz, Cindy 300
114 Fozard, Dr. Amanda 300
115 Hodgkins, Josh 300
116 Lecinski, Greg 300
117 Devries, John 300
118 Kiers, Jeff 300
119 Ann, Buys 300
120 Nixon, Soan 299
121 Emond, Norman 299
122 Nagel, Paul 299
123 Martin, Jim 299
124 Schrock, David 299
125 Popiluk, Harry 299
126 McClurkin, Tom 299
127 Mous, Tony 299
128 Caiella, Molly 299
129 Boulter, Brian 298
130 Reid, Wally 298
131 Zdriluk, Justin 298
132 Baronette, Marc 298
133 Alington, Ian 298
134 McCord, Braeden 298
135 JRF24 298
136 Schroeder, Pete 298
137 Funk, Peter 298
138 Herale, Kevin 298
139 Hall, Glory 298
140 Bulloch, Debbie 298
141 Antonio 298
142 Robertson, Jeremy 298
143 Donders, Adam 297
144 Siska, Tyler 297
145 Olejarz, Andrew 297
146 Minors, A 297
147 Munden, Joey 297
148 Klages, Keith 297
149 Bos, Charles 297
150 Beaulieu, Kathy (Nanners) 297
151 Johnson, Wade 297
152 Fuller, Mason 297
153 Bradt, Veronica 297
154 Hurtubise, Isla 297
155 Campbell, Matt 297
156 Mac, Robbie 297
157 Graham, Connor 296
158 Klos, Brad 296
159 Schilte, Frank the tank 296
160 Van Biesbrouch 296
161 E, Aaron 295
162 Baughman, Brody 295
163 Cormier, Chris 295
164 Harrington, Dave 295
165 Laverty, Ryan 295
166 MacDonald, Mark 295
167 Young, Mark 295
168 Cormier, Aiden 295
169 Olejarz, Andy 295
170 Kilins, Brett 295
171 van den Bogerd, Matthias 295
172 L, Teresa 295
173 Ohorodnyk, Daniel 295
174 Crowder, Tom 294
175 Cook, Stewart 294
176 Ried, Caleb 294
177 O’Rourke, Marilyn 294
178 Delano, Dennis 294
179 Ruta 294
180 Schilte, Kaia 294
181 MacPherson, Dennis 294
182 Saunders, Jim 294
183 Schilte, Tate 294
184 VanderHeide, Clarence 294
185 Heinen, Maddison 294
186 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 294
187 Raab, Harrison 294
188 Fretz, Kai 294
189 Graham, Dave 294
190 Kucharuk, Sylvia 294
191 Reid, Trish 294
192 Campbell, Erin 294
193 Bouwers, Michelle 294
194 Caiella, Johnny 294
195 Jansson, Alan 293
196 Riley, Esther 293
197 Bernhardt, Grant 293
198 Griff, Robert 293
199 Prevost, SM 293
200 Palmer, Colin 293
201 Macklin, Judy 293
202 Bylsma, Micah 293
203 Appleman, Peyton 293
204 Hambleton, Andrew 293
205 Martin, Cory 293
206 Goin’Postal 293
207 Walma, Timothy R. 292
208 Moss, Katie 292
209 Erzar, Frank 292
210 Later, Shelley 292
211 Wright, Dan 292
212 Lecinski, Harrison 291
213 WEB 291
214 M, Christine 291
215 Goodin, Katht 291
216 Donzo 291
217 Bouwers, Jeff 291
218 Greenwood, Roberta 291
219 Langley, Carolyn 291
220 Mikulinski, Brian 291
221 Pohl, Chrisina 291
222 Fuller, Ben 291
223 Lewis. Cathy 291
224 Dykstra, Martin 291
225 Jensen, Sid 291
226 Dobson, Glenn 291
227 Verardo, O. 291
228 Battersby, Greg 291
229 Myronuk, John 291
230 Maas, Sean 291
231 Twomey, Patrick 291
232 Shantz, Kate & Briar 290
233 Bylsma, Adam 290
234 K Dog 290
235 Wilson, Grant 290
236 Roller, Austin 290
237 Kovacs, Carl 290
238 Sherwood, Jake 290
239 Haines, Jack 290
240 MacPherson, Rob 290
241 Marleau, Kade 290
242 Lakeview, Brad 290
243 Waite, Tori 290
244 Don, Henk 290
245 Memory, Murdochs 290
246 Wiebe, River 290
247 Johnson, Leanne 289
248 Marleau, Kian 289
249 Goulet, Dianne 289
250 Faye & Lauren 289
251 Dickey, Kelly 289
252 Smith, Bombee 289
253 MacDonald, Tom 289
254 Dabrowski, Diane 289
255 1000 Jeff, Bob 289
256 Buttar, Evelyn 289
257 Appleman, Anthony 289
258 Watson, Kevin 288
259 Gill, Sydney 288
260 Wight, Hudson 288
261 Sheridan, Mike 288
262 Kington, Dave 288
263 Julius, Jack 288
264 Buys, Bill 288
265 Kimman, Grace 288
266 Kucharuk, Dave 288
267 Lizzo 45 288
268 Jaworski, Andrew 288
269 Bosiljevac, Natalie 288
270 Hodgkins, Deb 288
271 O’Brien, Jono 288
272 Olejarz, Theresa 287
273 Ferlez, Marko 287
274 Waring, James 287
275 Tucker, Everett 287
276 Duglas. Cameron 287
277 Brand, Allison 287
278 Tufford, Cody 287
279 Kallies, Wayne 287
280 Baughman, Brice 287
281 McIntosh, Megan 287
282 Glenda 287
283 Stuive, Barry 287
284 Money, G. 287
285 Hall, Keith 287
286 Lucas, Ed 287
287 Beachin, Robert 287
288 Waltham, Clark 287
289 Rohner, Griffin 287
290 Cocklin, Kath 287
291 Roach, Jon 287
292 Fuller, Owen 287
293 Verardo, E. 287
294 Belliveau, Steve 287
295 Twomey, Jack Lila 286
296 Rienties, Jen 286
297 Kurpis, Steve 286
298 England, Phil 286
299 Moneta, Rick Rreh’ 286
300 Donders, Henry 286
301 Smith, Jenny 286
302 Marratto, Brad Jake Blues 286
303 Hunter, Tim 286
304 Emond, Denise 286
305 Lucas, R 286
306 Hurtubise, Jase 286
307 Attema, Sophia 286
308 Baer, David 286
309 Juhlke, Susan 286
310 Allchin, Sharon 286
311 Droughan, Kelly 286
312 Shipton, Brad Jaganthars 286
313 Troup, William. A. 285
314 Salamar 285
315 Regnerus, Quin 285
316 Pozromka, Rick 285
317 Mackie, Jonathan 285
318 Smith, Eric Tiggs 285
319 Brown, Fred 285
320 Miedema, Davis 285
321 Kadwell, Dave Gritty 285
322 Jubenville, Dennis 285
323 Dandridge, Alex 285
324 Gateman/Trojnar 285
325 O’Connor, Joe 285
326 Van Hoffen, Dorian 285
327 DellaValle, Carol 285
328 Dohany, Adam 284
329 DesVries, Nancy 284
330 Davis, Nolan 284
331 Dumoulin, S 284
332 Thomson, Devin 284
333 Wiens, Brian 284
334 Kiers, Rosa 284
335 Zdriluk, Glenn 284
336 ole dog 284
337 Scooter 284
338 Varga, Diane 284
339 Head, Lucas 284
340 Van Dorp, Dave 284
341 Tweedle, Don 284
342 Vandenberg, Ron 284
343 Havens, Robert 284
344 Moore, Michelle 284
345 Dobie, Josie 284
346 Bitar, Samantha 284
347 Kallies, Ryder 284
348 Poag, Kaylie 284
349 Ewing, Ed 284
350 Reile, Derek 284
351 Moore, Wayne 284
352 J Dog 284
353 Feddema, Austin 284
354 Adams, Doug 284
355 O’Toole, Bryan 283
356 T, Sandra 283
357 Dohany, Clarise 283
358 Palenchar, Mark 283
359 Big, Aud 283
360 Bouwers, Logan 283
361 Utah 283
362 Reilly, Leanne 283
363 Disher, Bob 283
364 Tee, Mister 283
365 O’Brien, Eileen 283
366 Goulet, Don 283
367 Jones, Chuck 283
368 Waring, Karen 283
369 Cristiano 283
370 Benoit, Lawren 283
371 VanderBeek, Jeannine 283
372 DellaValle, Basil 282
373 Hunter, Ginny 282
374 Allison, Mike 282
375 Stephenson, Emma 282
376 Marleau, Andrew 282
377 Yakowenko, George 282
378 Kiers, Jeremy 282
379 Bos, Ben 282
380 Shepard, Mike 282
381 Stuive, Hilda 282
382 Elliot, James 282
383 Teeft, Karen 282
384 King, Chris 282
385 Nixon, Cameron 282
386 Vien, Wilf 282
387 Brand, Phil 282
388 Harris, Hunter 282
389 Vanderlee, Joanne 281
390 Poulter, Dave 281
391 Schilte, Julie 281
392 Reilly, Jacob 281
393 Houston, Kathy 281
394 Vanderlee, Kevin 281
395 Debberz 281
396 McLeod, Sharon 281
397 Ball, Owen 281
398 Goodin, Claire 281
399 Lecinski, Kat 280
400 Cuno, Pat 280
401 Hurtubise, Jason 280
402 Klages, Nolan 280
403 MissyQ 280
404 Smith, Aiden 280
405 Kotar, Chase 280
406 Arbisan, Mike B. 280
407 Daniels, Ken 280
408 Munden, Brittany 280
409 McClurkin, Lori 280
410 Shantz, Rick 280
411 Hall, Blake 280
412 Warren, Marry-Ann 280
413 Kucharuk, Ryan 280
414 Hewitson, Tom 280
415 Norris, Ozzy 280
416 He, Albert 280
417 Wiersma, John 280
418 Hayes, Carol Ann 280
419 Peterson, Nathaniel 280
420 Prevost, MJ 280
421 Kiers, Ryker 280
422 McIntosh, Jackson 279
423 Chesla, Brian 279
424 Heywood, Cathy 279
425 Young, Nerny 279
426 Wiersma, Adam 279
427 Macklin, Barry 279
428 Heinen, Tyler 279
429 Reid, Joyce 279
430 Kemp, Blair 279
431 Bloomfield, Mitch 279
432 Malone, Tom 279
433 Smeenk, Margot 279
434 Godin, Darryll 279
435 Reile, Lily 279
436 Nuggets, Evelyn 279
437 Allington, Shaun 278
438 Dykstra, Nolan 278
439 Van Wely, Mark 278
440 Thomas, George 278
441 Wight, Harley 278
442 A, Julianna 278
443 D’Onofrio, Matthew 278
444 Zimmerman, Garry 278
445 Munro, Jamie 278
446 Regnerus, Roger 278
447 Eikelenboom, Shirley 278
448 G, Owen 278
449 Schnick, Brian 278
450 Cosico, Rose 278
451 Lewis, Gary 278
452 Wight, Sandi 278
453 Stephenson, Will 278
454 Ward, E 278
455 Ludwig, Bryan 278
456 Droughan, Jonovan 277
457 the Masons 277
458 Jimbo 45 277
459 Rawknee 277
460 Lane, Hunter 277
461 Jones, Ray 277
462 Roorda, Wendy 277
463 Sinnett, Serena 277
464 Howard, Larry 277
465 Harshaw, Hunter 277
466 Oddi, Lin 277
467 Culp, Susan 277
468 Boek, Chad 277
469 D’Onofrio, Kate 277
470 Jones, Kathy 277
471 Cino, Nicholas 277
472 Dumala, Rick 277
473 Julia’s Kitchen 277
474 Fuller, Rory 277
475 England, Alexander 277
476 Frete, Izaiah 276
477 Dean, Erik L 276
478 Young, Charles 276
479 Shrute, Dwight 276
480 Muise, P 276
481 Jazvac, G. 276
482 Dunda, Liam 276
483 Pearson, Eric 276
484 Star 2.0, Rock 276
485 Mous, Robert 276
486 The Team Go Sports 276
487 Heinen, Brayden 276
488 Hickton, Tim 276
489 Mercone, Frank 276
490 Tombolini, Joey 276
491 Bouwers, Ethan 276
492 DeVries, Harry 276
493 Johnston, Stan 276
494 Papa 276
495 Baillie, Ron 275
496 Wolfe, Larry 275
497 Torkelson, Andy 275
498 Levac, Claire 275
499 Bab 275
500 Herale, Willie 275
501 Poag, Colin 275
502 Dandridge, Beth 275
503 Woo, Katherine 275
504 B, Poppa Nanna 275
505 van den Bogerd, Stephanie 275
506 Norris, Rick 275
507 Duncan, Daniel 275
508 Vecchiarelli, Brittany 275
509 Porkolab, Matthew 275
510 Droughan, Jake 275
511 Preston, Theo 275
512 Morrisette, Louie 275
513 Stephenson, George 275
514 Bos, John Bossy 275
515 Sim, Steve 275
516 Forbes, Jacob 275
517 Barich, Rich 275
518 Tennant, Maureen 275
519 D’Onofrio, Lucas 274
520 Peterson, Charlotte 274
521 DeVries, Christina 274
522 Bernhardt, Charlene 274
523 Bouwers, Carter 274
524 Nagel, Charlene 274
525 Emond, Christopher 274
526 Leenaars, Audie 274
527 Sinnett, Jay 274
528 Lecinski, Gene 274
529 Porkolab, Mark 274
530 Riley, Zachary 274
531 Good, JB 274
532 Reynolds, Jason 274
533 Quider, Elliott 274
534 Brooks, Esther 273
535 Wight, Doug 273
536 Holodniuk, Susan 273
537 Bluchmore, Tyler Vaughn 273
538 Buswell, Samantha 273
539 Lat, Meagar 273
540 Redding, Liz 273
541 Mattiacci, Tony 273
542 Quider, G 273
543 Teeft, Ross 273
544 Beaulieu, Levite 273
545 DeVries, Brayden 273
546 Kramer, S 273
547 Davis, Ralph 273
548 Jurychuk, Zenon 273
549 Reile, Paula 273
550 Legge, Michele 273
551 Houston, Craig 272
552 Gedrimas, Joanna 272
553 Glass, Colin 272
554 Spence, Mike 272
555 Varga, Rick 272
556 Roller, Noah 272
557 Schneider, Lynn 272
558 Graham, Rob 272
559 Carey, J. 272
560 DeVries, Leo 272
561 Richdu 272
562 Clancy, Lynn 272
563 Mikea 272
564 Cocklin, Jay 272
565 Kusy, Laura 271
566 Maragoudakis, Leah 271
567 Caddy, Doug 271
568 Ellis, Corey 271
569 Gilchrist, Dan 271
570 Davis, Luke 271
571 Stuive, Alex 271
572 Cain, Terry 271
573 MacDonald, Cynthia 271
574 Martin, Matt 271
575 Reilly, Josh 271
576 Twomey, Jessica 271
577 Tennant, Patty 271
578 Young, Garry 271
579 Valovich, Kevin 271
580 Renda, Margret 271
581 Game Fuzz 271
582 Szewczyk, Nick 271
583 Larkin, Dawn 271
584 Nowoselski, Scott 270
585 Rienties, David 270
586 Stingers, CPN 270
587 Jackson, Owen 270
588 Rankin, Derek 270
589 Kot, Zach 270
590 Ewing, Jen 270
591 Millar, Bill 270
592 Van Roon, Mark 270
593 Sloss, Myiah 270
594 Devries, Dave 270
595 Rogal, Justin 270
596 Pillay, Niran 270
597 Ferster, Ron 270
598 Harper, Jenna 270
599 Holodniuk, Doug 270
600 McQuarrie, Marty 270
601 DeLong, Denton 269
602 Mann, Wesley 269
603 Brooks, Karley Freckles 269
604 Roach, Gloria 269
605 Kalanchoe, Cam 269
606 Fernred, Dave 269
607 Peterson, Wade 269
608 Borysko, Peter 269
609 Rohner, Paul 269
610 Oikann, Cooper 269
611 D’Amico, Vince 269
612 Dohany, Lena 269
613 Unger, Werner 269
614 Maas, Gary 269
615 Palangia, Bill 269
616 Roller, Ben 269
617 Roorda, Brooke 268
618 Card, Mike 268
619 Bonafiglla, Dolores 268
620 Finn the Win 268
621 Bradson, Bryce 268
622 Culp, Kristopher 268
623 Vien, Elsa 268
624 Bratt, Alex 268
625 Mielko, Jim 268
626 McCallum, Ross 268
627 Harrington, Mike 268
628 Lazeo, John 268
629 Marleau, Lisa 268
630 Jubenville, Joan 268
631 Allchin, Jim 267
632 Bridger, Kelly 267
633 Gillard, Maurice 267
634 Hardyman, Brian 267
635 Dykstra, Dylan 267
636 Lady, Dragon 267
637 Sheridan, Carter 267
638 Henke 267
639 Bezemer, Jodie 267
640 Dore, Kyle 266
641 Poole, Maureen 266
642 Wiersma, Benny 266
643 Whitaker, Brian 266
644 M, Mikey 266
645 MacDonald, Colin 266
646 Van Wely, Ben 266
647 Smithson, Alicia 266
648 Kramer, H 266
649 V, Sam 266
650 Teichgraf, George 266
651 B, Steve 266
652 Nemett, Edward 266
653 Scott, Anne 266
654 Kurtz, Dan 266
655 P, Johnny 266
656 Bylsma, Ben 266
657 Fernred, Paul 265
658 Walsh, Brody 265
659 Davies, Martin 265
660 Stratford, Gail 265
661 VanDorp, Lucy 265
662 Nagy, Steve 265
663 Mackenzie, Leslie 265
664 Henderson, Dave 265
665 Szarko, Janel 265
666 Lecinski, Spencer 265
667 Agius, Theresa 265
668 Staudinger, Lynn 265
669 Turl, Bre 265
670 Verardo, Dino 265
671 Schroeder, Debbie 265
672 Unger, Karen 265
673 Walsh, Aria 265
674 Walton, Lynn 265
675 Gilray, Josh 265
676 Oxford, Bill 264
677 Poag, Colton 264
678 Bently, Bill 264
679 Ried, Alan 264
680 Heywood, John 264
681 Dunda, Mimi 264
682 Monsberger, Dani 264
683 Nicholson, Fiona 264
684 Friend, Jeff 264
685 Jurychuk, Zoryana 264
686 Moore, Sarah 264
687 Van Hoffen, Dan 264
688 Vallorani, Matteo 264
689 Codack, Mason 263
690 Norris, Cathy 263
691 Low, Linda 263
692 Quider, Sally 263
693 Bysma, Geert 263
694 Renda, Cole 263
695 Visentin, Jeff 263
696 Smithson, Paul 263
697 Lazeo, Bea 263
698 Hoekstra, Keira 262
699 Bratton, Cody 262
700 Attema, Joel 262
701 Ruzylo, Rick 262
702 England, Adrianna 262
703 Williams, Mackenzie Mackie 262
704 Longboat, Jenn 262
705 Big, E 262
706 Wiens, Kelley 262
707 Kucharuk, Nicole 262
708 Bentley Jr., Bill 262
709 Droughan, Zoe 262
710 Hemphill, Sheila 262
711 Baas, Correen 262
712 Anello, Cory 262
713 Schnick, Fred 262
714 Hayes, Andrew 262
715 Oswald, Dave 262
716 Jrock, Kozy 262
717 Later, Jeremy 262
718 B, Jeff 262
719 Bos, Charlie 262
720 Black, Tina 261
721 Meins, Kerri 261
722 Suttell, Lee thirsty Knight 261
723 Smeenk, Daniel 261
724 Schrock, Nichole 261
725 BTJ 261
726 Van Beek, John 261
727 M, Herbie 261
728 Renda, Vince 261
729 1950 Dave 261
730 Copeland, Graeme 261
731 Allington, Arlene 261
732 Greenwood, Steve 261
733 Fillmore, Bill 260
734 Parry, Josephine 260
735 Willems, Hank 260
736 Fuller, Wll 260
737 Baarda, Manley 260
738 Brooks, Bart 260
739 Heinen, Elsie 260
740 Walsh, Caleb 260
741 Baughman, Ralph 259
742 Clem 259
743 Jurychuk, Myron 259
744 Susnyar, Patricia 259
745 Vanmarrum, Tueker 259
746 Gelderman, Noah 259
747 Willems, Roxy 258
748 Devries, Joanne 258
749 Kucharuk, Paul 258
750 Green, Ryan 258
751 Cairnie, Gord 258
752 Barliak, Colleen 258
753 Roorda, Rob 258
754 Gabrielle B. 258
755 Pugsley, Jim 258
756 Connor, Jason 258
757 Bain, Diane 258
758 Young, Carter 258
759 Dave DGE 257
760 L, Brendan 257
761 Jean, Lori 257
762 FunTimes 257
763 Rienties, Lisa 257
764 Higney, Charles 257
765 Lipsitt, Del 257
766 Griffin MMA 257
767 Brooks, Barrett 257
768 KaCoveney 257
769 Heywood, Jenn 257
770 Lecinski, Doug 257
771 Bradley, Mike 257
772 Robertson, Kevin 256
773 Taggart, Karon 256
774 Csermak, Mike 256
775 Taggart, Joel 256
776 Berry, Brooks 256
777 Sheridan, Terence 256
778 Williams, Mason 256
779 Steele, Rolond 256
780 Dandridge, John 255
781 E, Robert 255
782 Mighty Boy, Matt 255
783 Emond, Amanda 255
784 McGregor, kasen 255
785 Hornung, Mike 255
786 Barclay, London 255
787 McLellan, Shaw 255
788 Nicholls, Tom 255
789 Susnyar, Nik 255
790 Wang, Rachel 255
791 Gitch 255
792 Bos, Trevor 254
793 DeVries, Zach 254
794 Heywood, Sean 254
795 Culp, Thomas 254
796 Heczko, Lorraine 254
797 Madder, Tucker 254
798 Ballinger, M 254
799 Sheridan, Jen 254
800 Kyky 254
801 Steve B. 254
802 Reid, Steven 254
803 Dabrowski, Chez 254
804 Welch, Doug 254
805 Scooter 254
806 Stenzel, Randy Randolio 253
807 Struiksma, Logan 253
808 McLellan, Bobbie-Jo 253
809 MacMullan, Bonnig 253
810 Reilly, Bill 253
811 Fuller, Brandon 253
812 Hensen, Rob 253
813 H, PJ 253
814 Katties, Scott 253
815 Lats78 253
816 Georgi, Monica 252
817 Martin, Jeffrey 252
818 Fiorino, Sam 252
819 Gray, Robert 252
820 Jurychuk, Olia Mama 252
821 Kuypers, Martin 252
822 Zdriluk, Ron 252
823 Dumoulin, Grayson 252
824 MacDonald, Sandy 252
825 Devries, Ryan 252
826 Batten, Kelly 252
827 Irwin, Myles 251
828 Bos, John Jr 251
829 van den Bogerd, Luke 251
830 Wiebe, Joan 251
831 Kylee & Belise 251
832 B, Gabrielle 251
833 Battgirl 250
834 Irwin, Dylan 250
835 Cunningham, Al 250
836 JMM 250
837 PJ 250
838 DiBattista, Al 250
839 Toastman Jack 250
840 Shawna & Sloane 250
841 Morrell, Ross 250
842 Penny, Money 249
843 Grandpa Tom 249
844 Duncan, Keith 249
845 Kucharuk, Pete 249
846 Puddi 249
847 Davis, Andy 249
848 Vallorani, Andrea 249
849 Pryer, Jim 249
850 Al’s Grandkids 249
851 H, Mama 249
852 Duffy 12 249
853 Pohl, Juergen 249
854 DeVries, Dan 249
855 Wiersma, Callum 248
856 Ostermeier, Dirk 248
857 Prejost, J.S. 248
858 Madcon 248
859 Strad 248
860 Waite, Rick 248
861 Wiebe, Peter 248
862 Morrell, Scott 248
863 Baarda, Valerie 248
864 Reile, Alexander 248
865 Myer 248
866 Bosiljevac, Ava 248
867 Reile, Iris 248
868 Simmons, Hunter 247
869 Savage, Ryder RyDawg 247
870 Kurgan, Grant 247
871 DeVries, Jeanette 246
872 Hoekstra, Evan 246
873 Parry, Rich 246
874 Rienties, Sherry 246
875 Riley, Brian 246
876 Lipsitt, Bill 246
877 Bos, Max 246
878 Ball, Matthew 245
879 Green, Jack 245
880 Marshall, Kathy 245
881 Halliday, Ingrid 245
882 Sinopoli, Jonathan 245
883 Riley, Benjamin 245
884 VanHart, Mackenzie 245
885 Waning, Sara 245
886 Papiez, Renee 245
887 Ritz, Samantha 244
888 Makar Go Vroom 244
889 Soos, John 243
890 Morrell, Preston 243
891 Davoli, Tony 243
892 Ireland, Doug 243
893 Heywood, Trystan 243
894 McCord, Kate 243
895 Serwatuk, Michael 243
896 Hensen, Isaac 242
897 Bos, Bella 242
898 van den Bogerd, Amy 242
899 Scotney, Paula 241
900 Kovacs, Nancy 241
901 England, Katerina 241
902 Greenwood, Danielle 241
903 Leclerc, Kathy 241
904 Holodniuk, Alana 240
905 Wiebe, Brian 240
906 Reid, Dave 240
907 Donders, Lisa 240
908 McLellan, Pete 240
909 Vanbrederode, Tina 240
910 Young, Abby 240
911 Campbell, George 239
912 DeVries, Ethan 239
913 Buttar, Carson 239
914 Dave, Ronrel 238
915 Allan, Laurie 238
916 Gillard, Rita 238
917 Andreatta, Anne 237
918 Halliday, Ron 237
919 Halliday, Brad 237
920 Carter, Stan 237
921 Hodgkins, Greg Hodge 236
922 Campbell, Tammy 236
923 Philbrick, George 236
924 DeVries, Kyle 235
925 Philbrick, Isabel 235
926 Chicken, Peter 235
927 Feddema, Connor 235
928 Lecinski, Diana 234
929 DellaValle, Adam 234
930 Eccles, Steve 234
931 Sheridan, Spencer 233
932 Walsh, Logan 232
933 Louws, Fred 232
934 Buswell, Chris 231
935 Wodog 231
936 Young, London 231
937 Walters, Dawson 230
938 Head, Dylan 229
939 Heczko, Amanda 229
940 Hoeskstra, Liam 229
941 Girl, Honey 228
942 Nemett, Maggie 227
943 Bristo, Lorne 226
944 Bosiljeval, Jane 226
945 Lats#9 224
946 Tyce 224
947 Anello, Rebecca 224
948 MacTavish, Shelby 224
949 Laverty, Mark 224
950 Jackson, Aaron Cam 223
951 Haines, Henry 221
952 Scholtens, Anko 221
953 Card, Tia 219
954 Shepherd, Robert 218
955 Heczko, Jason 209
956 Vallorani, Luca 208
957 Downie, Megan 207