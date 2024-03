Hat Trick Hockey ~ Week 18

NewsNow

Hat Trick Hockey

Standings as of Feb. 25, 2024

Week 18

1 Hall, Keith 1173

2 Marrama, Angelo 1161

3 Varga, Ric 1158

4 Tucker, Everett 1156

5 Bradt, Veronica 1144

6 Griffiths, Owen 1144

7 Rankin, Paul 1142

8 Seibel, KJ 1142

9 Lenman, Jen 1139

10 Hoffmann, Dawn 1135

11 Szarkd, Jack 1134

12 Havens, Robert 1133

13 Moss, J 1131

14 Ritz, Don 1130

15 Fillmore, Linda 1130

16 Jimbo45 1130

17 Schilte, Frank the tank 1130

18 Vanegmond, Sheryl 1129

19 Gritty 1128

20 Yakowenko, Goerge 1125

21 Herale, Willie 1125

22 Dunda, Liam 1123

23 Price Sr., Fred 1123

24 Boulter, Brian 1122

25 Hensen, Rob 1122

26 McHush, Mike Q 1121

27 Anello, Rebecca 1121

28 Vallorani, Andrea 1120

29 Goulet, Dianne 1120

30 Caller, Moose 1119

31 Wiehe, Joan 1119

32 Bulsma, Adam 1119

33 Stuive, Hilda 1118

34 Bylsma, Micah 1118

35 Klages, Keith 1117

36 Thibault, Eddie 1117

37 Feddema, Sid 1117

38 Leblanc, Lynn 1117

39 Goulet, Sam 1116

40 Feilding, Don 1116

41 Berry, Brooks 1115

42 Popiluk, Harry 1115

43 Morrissette, Louie 1114

44 Elliott, George 1114

45 Rajczak, David 1114

46 Moore, Jackie 1113

47 Berry, Jason 1113

48 Parry, Rich 1112

49 Smith, Jenny 1112

50 Gatcke, Brian 1111

51 Mason, Joan 1111

52 Marrama, Brittany 1110

53 Dohany, Adam 1110

54 Schnick, Fred 1110

55 Twomey, Patrick 1110

56 Barons, Bill Blue 1109

57 Grant, Danny 1109

58 Dandridge, Gary 1109

59 Rawkin, Derek 1108

60 Rawknee 1108

61 Warren, Mary-Ann 1107

62 Bjysma, Geert 1106

63 Church, Lizzo 1106

64 Roorda, Olivia 1106

65 Moss, Evan 1105

66 Attema, Sophia 1105

67 O’Connor, Colleen 1105

68 Oxford, Bill 1105

69 Longboat, Jenn 1104

70 Subakaran, Harien 1104

71 Chesla, Karen 1103

72 Haines, Jack 1102

73 O’Toole, Bryan 1102

74 Kucharuk, Pete 1102

75 Schrock, David 1102

76 Houston, Craig 1101

77 Fuller, Ben 1101

78 Cherniak, Gary 1100

79 Jubenville, Joan 1100

80 Book, Jim 1100

81 Kralt, Peter 1100

82 Reid, Wally 1100

83 Van Geest, Carter 1100

84 Donders, Lisa 1099

85 Degato 1099

86 Poz 17 1098

87 Schneider, Greg 1098

88 Pohl, Puppi 1098

89 Stuive, Henke 1097

90 Tennant, Patty 1097

91 Dumoulin, Steve 1096

92 Latimer, Teresa 1096

93 Herale, Kevin 1096

94 Quider, Sally 1095

95 Preston, Lauren 1095

96 Gillard, Rita 1095

97 Mass, Gary W 1095

98 Borysko, Peter 1095

99 Mac Angus, Don 1094

100 Herale, Faye & Lauren 1094

101 Grant, Caiden 1094

102 Boom, Christopher 1094

103 Torline, Walter 1094

104 Droughan, Jake 1093

105 Bernhardt, Charlene 1092

106 Scanlan, Kimberly 1092

107 E, Brayden 1092

108 Randolio 1092

109 Brand, Allison 1091

110 Reid, Joyce 1091

111 Turi, Bre 1091

112 Eccles, Steve 1091

113 Kettles, Scott 1091

114 Rohner, Griffin 1091

115 Mason, Jim 1091

116 Emerson, Cam 1091

117 Boekestyn, Bryce 1090

118 Pachan, Kim 1090

119 Lowham, Rolinda 1090

120 Volpini, Stef 1090

121 Dellavalle, Adam 1089

122 Wright, Barb 1089

123 Nelles, Mark 1089

124 Marrama, Matteo 1089

125 Waggoner, Jamie 1089

126 DellaValle, Michael 1089

127 Nettes, Sonja 1088

128 Davis, Sarah 1088

129 Waite, Tori 1088

130 Librock, Kelly 1088

131 Jo, Lisa 1088

132 Jackson, Sandy 1087

133 Allington, Ian 1087

134 Fleming, Dna 1087

135 Attema, Andrew 1087

136 Vandenberg, Ron 1087

137 Cosico, Rose 1087

138 Kilmer, Jennelle 1086

139 Nagel, Paul 1085

140 Gramps 1085

141 Heczko, A&H 1085

142 Smiley, Guy 1085

143 DeBoer, Mark 1084

144 Davis, Ralph 1084

145 Kallies, Ryder 1084

146 McClurkin, Tom 1084

147 M., Jeff 1084

148 Agius, Joe 1084

149 Redfern, Dave 1083

150 Delano, Dennis 1083

151 Jaskula, Jenny 1083

152 Erzar, Frank 1083

153 Csermak, Mike 1083

154 Sutherland, Elizabeth 1083

155 Benoit, Lauren 1083

156 Bezeemer, Clem 1083

157 Fuller, Rose 1083

158 Griffin, Scott 1083

159 MacDonald, Colin 1082

160 Dykstra, Dylan 1082

161 Schilte, Julie 1082

162 Movs, Brent 1082

163 Tee, Mister 1082

164 Dohany, Lena 1082

165 Seibel, Ken 1082

166 Schilstra, Dean 1081

167 Bezemer, Jodie 1081

168 Allington, Arlene 1081

169 Emmett, Susan 1081

170 Hmiel, Henry 1081

171 Comeau, Dave 1081

172 Kucharuk, Sylvia 1081

173 Ankica 1081

174 QTPIE 1081

175 McPherson, Trevor 1080

176 Fuller, Brandon 1080

177 Herstek, Chris 1079

178 Buswell, Chris 1079

179 Campbell, Noel 1079

180 Bradt, Jim 1079

181 Bonafiglia, Delores 1079

182 England, Rob 1079

183 Mous, Robert 1079

184 Mous, Tony 1078

185 D’Onofrio, Matthew 1078

186 Van Ryn, Hazel 1078

187 Lewis, Gary 1078

188 Thibault, Yeats 1078

189 Lowry, Lori 1078

190 Van Ryn, Aber 1077

191 Leenaars, Audie 1077

192 O’Rourice, Marilyn 1077

193 Heinen, Keller 1077

194 Torkelson, Andy 1077

195 Hodgkins, Josh 1076

196 Hodgkins, Greg 1076

197 Legge, Michele 1076

198 Dykstra, Nolan 1076

199 Thomas, George 1076

200 Johnston, J 1076

201 Pachan, Claude 1076

202 McClurkin, Lori 1076

203 DeGraaf, Ryan 1076

204 Glory, Blades of 1075

205 De Backere, Brian 1075

206 Emerson, Kodeeyah 1075

207 Wiehe, Peter 1075

208 Bylsma, Benjamin 1075

209 D’Onofrio, Lucas 1074

210 Dubickas, Stan 1074

211 Peguar, Marji 1074

212 Wiersma, John 1074

213 Jones, Cathy 1074

214 Zdriluk, Ron 1074

215 O’Toole, Brandy 1074

216 Kurpis, S. 1074

217 Chesla,Brian 1073

218 Martin, Jeffrey 1073

219 Johnston, Stan 1073

220 Baughman, Ralph 1073

221 Michener, Ally 1073

222 Walsh, Paul 1072

223 Zimmerman, Butch 1072

224 Riley, Zachary 1072

225 Lane, Richard 1072

226 Volpini, Val 1072

227 Miller, Avery 1072

228 Ludwig, Bryan 1071

229 Peterson, Nate 1071

230 Wagenaar, George 1071

231 Cocks, Ferne 1071

232 Harris, Stephen 1071

233 Dobbie, Neil 1070

234 Jaskula, Ted 1070

235 Memory, Murdoch 1070

236 Fozard, Machael 1069

237 Billyard, Cal 1069

238 Houston, Samantha 1069

239 Rejman, Chrissie 1069

240 Heywood, Cathy 1069

241 Batgirl 1068

242 Schroeder, Pete 1068

243 Brooks, Esther 1068

244 Anderson, Mary 1068

245 Gedrimas, Joanna 1068

246 Regnerus, Quin 1068

247 Poziomka, Brett 1067

248 Donders, Pete 1067

249 Teichgraf, George 1067

250 Bonshor, Kyle 1067

251 Wright, Paul 1067

252 Schilte, Tate 1067

253 Houston, Kathy 1066

254 Serwatuk, Michael 1066

255 Gillard, Jason 1066

256 Nicholls, Tom 1066

257 Nelson, Kate 1065

258 MacDonald, Nolan 1065

259 Mackenzie, Leslie 1065

260 Snowden, Kyle 1065

261 Boy, Big 1065

262 Volpini, Mattua 1065

263 Visentin, Jeff 1065

264 Whitnell, Lucas 1064

265 Rhyl 1064

266 Sim, Steve 1064

267 MacDonald, Ross 1064

268 Denmark, Brian Of 1064

269 Nose, Virgil 1064

270 Scanlan, Bill 1063

271 Wilson, Ed 1063

272 Moore, Wayne 1063

273 Gazman Four 1063

274 Librock, Howard 1063

275 Arana, Brenda 1062

276 McPherson, Christine 1062

277 Emond, Norman 1062

278 Culp, Kristopher 1062

279 Vallorani, Luca 1062

280 M., Michael 1062

281 Scobie, Dean 1062

282 Lozano, Daniella 1061

283 Lecinski, Diana 1061

284 Myronuk, John 1061

285 Macklin, Barry 1061

286 Peterson, Wade 1061

287 Sciamonte, Lorraine 1061

288 Parry, Josephine 1060

289 Schrock, Nicole 1060

290 Davies, Martin 1060

291 Culley, Gavin 1060

292 Brand, Alix 1060

293 Green, Ryan 1060

294 Moys, Sophie 1060

295 Davis, Luke 1060

296 Burtt, Kevin 1060

297 Kidd, Nathan 1060

298 Viscosity 1060

299 Klos, John 1059

300 Ahmed, Bilal 1059

301 DeGeus, Kman 1059

302 Chicken Bob 1059

303 Jaskoika, Jonathan 1059

304 Wilson, Theresa 1059

305 Roorda, Wendy 1059

306 Dibattista Jr., Al 1058

307 Munro, Jamie 1058

308 DeVries, Harry 1058

309 Walton, Lynn 1058

310 Hanes, Bob 1058

311 Bellchamber, Andy 1058

312 Star, Rock 1057

313 Laverty, Ryan 1057

314 Poulter, Dave 1057

315 Antonids, Kaleb 1057

316 England, Alexander 1057

317 Schilte, Kaia 1057

318 Donders, Adam 1056

319 Donders, Mike 1056

320 Tweedle, Michael 1056

321 Hemphill, Sheila 1056

322 Jones, Dick 1056

323 Zdriluk, Jacob 1056

324 Ward, Jordan 1056

325 Firoantis, Philip 1056

326 Scott, Anne 1056

327 MacPherson, Dennis 1056

328 Irwin, Dylan 1056

329 Kylee & Elise 1056

330 DiBartolo, Jacob + Victoria 1056

331 Jurychuk, Myron 1056

332 Dellavalle, Basil 1055

333 Moss, Kaitlyn 1055

334 Jacobson, Sean 1055

335 Heinen, Phil 1055

336 Irwin, Myles 1055

337 Grant, Donald 1054

338 Brand, Phil 1054

339 Moore 007, Roger 1054

340 Young, Bob 1054

341 Babin, Sammie 1054

342 Macklin, Judy 1054

343 Droughan, Kelly 1054

344 Welch, Doug 1054

345 Prevost, M.J. 1054

346 Kiers, Rosa 1053

347 Fiorantis, Shannon 1053

348 Simmons, Cam 1053

349 Stuive, Alex 1053

350 Lucas, R. 1053

351 Young, Mighty Joe 1053

352 Kikkert, Trenton 1052

353 Dibartolo, Jack 1052

354 Bratt 2, Steve 1052

355 Emmett, Brad 1052

356 McPherson, Glen 1052

357 Heinen, Eric 1052

358 Antonides, Kristen 1052

359 Lecinski, Harrison 1052

360 Bos, Charlie 1052

361 Dowling, Justian 1052

362 Cocks, Eugene 1052

363 Dellavalle, Carol 1051

364 Davis, Nolan 1051

365 Larkin, Dawn 1051

366 Jones, Chuck 1051

367 Roorda, Brooke 1051

368 Don, Henk 1051

369 Heinen, Elsie 1051

370 eValu8r 1051

371 Pettigrew, Colby 1051

372 Cino, Nicholas 1051

373 Fuller, Mason 1051

374 Kikkert, Vanessa 1050

375 Farr, D 1050

376 Peters, Chris 1050

377 D’onofrio, Kate 1050

378 Buttar, Carson 1050

379 Dunda, Rich 1050

380 Ostermeier, Dirk 1050

381 Glensky, Wayne 1050

382 Markdog 1050

383 Penny, Money 1050

384 Big, E. 1050

385 Turl, Billy 1050

386 Waite, Rick 1050

387 Fuller, Devin 1050

388 Candy, Jason 1050

389 Wilson, Corey 1049

390 Sciamonte, Lynn 1049

391 Saunders, Brian 1049

392 McQueen, Ian 1049

393 Lucas, ED. 1049

394 Cranfield, Janice 1048

395 Peglar, Steve 1048

396 Heywood, Jennifer 1048

397 Marshall, K 1048

398 Julius, Jack 1047

399 Pachan, Amanda 1047

400 Dickey, Angela 1047

401 Bonshor, Murray 1047

402 Bernhardt, Grant 1046

403 Ballinger, Nolan 1046

404 Moore, Nick 1046

405 Marrama, Bria 1046

406 DeVries, Kurtis 1046

407 Belliveau, Steve 1045

408 Fuller, John 1045

409 Tennant, Maureen 1045

410 McQueen, Irene 1045

411 Reid, Rexx 1045

412 Graczyk, Jakuh 1045

413 Cipans, G 1045

414 Jackson, John 1044

415 Vien, E. D. 1044

416 Attema, Joel 1044

417 Culp, Susan 1044

418 Poag, Kaylie 1044

419 Unger, Karen 1044

420 Baarda, Valerie 1044

421 Bachorski, Gary 1043

422 Havens, Terry 1043

423 MacDonald, Mark 1043

424 Kiers, Jeremy 1043

425 B2, Steve 1043

426 Flynn, Kyle 1043

427 Baughman, Briar 1043

428 Ellis, Abbie 1043

429 Droughan, Zoe 1043

430 Riley, Brian 1043

431 Girl, Kenny 1043

432 Wight, Douglas 1043

433 Nixon, Cameron 1043

434 Rowan, Denver 1043

435 Crowder, Tommy 1043

436 Bratt, Steve 1043

437 Zita, Danny 1043

438 Klos, Brad 1042

439 Bristo, Lorne 1042

440 Emond, Chris 1042

441 Emond, Amanda 1042

442 Thumper 1042

443 DellaVale, Matthew 1042

444 Poag, Colton 1042

445 Wilson, Grant 1042

446 Duntsch Family 1042

447 Taggart, Joel 1041

448 Krumpek, Sean 1041

449 Nagel, Cam 1041

450 Hensen, Isaac 1041

451 McQueen, Stephen Jr 1041

452 Periera, Ethan 1041

453 Wiersma, Adam 1041

454 Wright, Dan 1040

455 Harris, Hunter 1040

456 Head, Dylan 1040

457 Unger, Werner 1040

458 Smith, Mike 1040

459 Lewis, Cathy 1039

460 Lecinski, Doug 1039

461 Warmg, Karen 1039

462 Reid, Terry 1039

463 Foy, George 1038

464 Ewing, Jen 1038

465 Rawknee Jr 1038

466 Babin, Claude 1038

467 Nagel, Charlene 1038

468 Smith, E.G. 1038

469 Mastronardi, Jessica 1038

470 Fuselli, Gary 1038

471 DeGraaf, Conner 1038

472 Fozard, Amanda 1037

473 Walsh, Mike 1037

474 Chesla, Michael 1037

475 Leclerc, Kathy 1037

476 Laverty, Mark 1037

477 Fivekays 1037

478 Bouerhof, Matty 1037

479 Nash, Elizabeth 1037

480 Ritz, Jon 1036

481 Snowden, Harry 1036

482 The Cat, Trooper 1036

483 Wilson, Tyler 1036

484 VanBiesbrouck, Lee 1036

485 Cipans, Tino 1036

486 Fozard, D 1035

487 Jol, Anna 1035

488 Snowden, Evanne 1035

489 Buys, Bill 1035

490 Rise, DV 1035

491 Donders, Henry 1034

492 Hurtubise, Alison 1034

493 Mikulinski, Brian 1034

494 PJ 1034

495 Reile, Derek 1034

496 DeGraaf, Brielle 1034

497 Lyons, Liam 1034

498 Prevost, S.M. 1034

499 Lukezic, Zach 1034

500 Nash, Rick 1034

501 Tufford, Cody 1033

502 Bachorski, Patti 1033

503 Baillie, Ron 1033

504 Carey, Bryson 1033

505 Boekestyn, Cam 1033

506 Fuller, Beth 1033

507 McCammont, Marie 1033

508 Bittner, Kayla 1033

509 Rohner, Paul 1033

510 Mcpherson, Taryn 1033

511 Joos, Danny 1032

512 Shantz, Rick 1032

513 Szarko, Dave 1032

514 Faseruk, Lucas 1032

515 Vraets, Dayle 1032

516 Bos, Bella 1032

517 Strap, Mike 1032

518 DellaVale, Dawn 1032

519 Hambleton, Andrew 1032

520 Cunningham, A. 1032

521 Struiksma, Logan 1031

522 Bergshoeff, Dave 1031

523 Bambi 1031

524 Kinger 1031

525 Murphy, Dan 1031

526 Iaccino, Kristina 1030

527 Martinello, Luigi 1030

528 Two Willys 1030

529 Cina, Chuck 1030

530 D’Cunha, Roger 1030

531 Crew, Curtis 1030

532 Wight, Hudson 1030

533 Prevost, J.S. 1030

534 Kraan, Alisha 1030

535 Kikkert, Jaylen 1029

536 Lazeo, John 1029

537 C., Fast Eddie 1029

538 Smurf 1029

539 Laurie, John 1029

540 Jean, Lori 1029

541 Schneider, Lynn 1029

542 Willems, Hank 1029

543 Schnick, Brian 1029

544 Hodgkins,Joshua 1028

545 Tweedle, Eric 1028

546 Lym, Papa 1028

547 Woodworth, Don 1028

548 Reid, Caleb 1028

549 Heywood, Kevin 1028

550 Powell, Cody 1028

551 Saunders, Lois 1028

552 Nicholls, Adam 1028

553 Reile, Paula 1028

554 Librock, Jeff 1028

555 Susy 1027

556 Vien, Wilf 1027

557 MacDonald, Sandy 1027

558 Dibartolo, Jake 1027

559 Culley, Avery 1027

560 Dean, Erick 1027

561 Kusy, Laura 1027

562 Nixon, Wrigley 1027

563 Connor/Madelyn 1027

564 Belliveau, Steve 1027

565 Reile, Alexander 1027

566 Cocks, Greg 1027

567 Scobie, Bryce 1027

568 MacDonald, Tom 1026

569 Dossantos, Arnie 1026

570 Fillmore, Bill 1026

571 Kucharuk, Nicole 1026

572 Dandridge, Alex 1026

573 Valovich, Kevin 1026

574 Green, Jack 1025

575 MacPhail, Grant 1025

576 Tsiubanis, George 1025

577 Jackson, Nolan 1024

578 Lampman, Wayne 1024

579 Goulet, Mark 1024

580 Lecinski, Gene 1024

581 Clancy, Lynn 1024

582 Forbes, Jacob 1024

583 Allington, Shaun 1024

584 Julien, Nicole 1024

585 Staudinger, Lynn 1023

586 Fuller, Will 1023

587 Pettigrew, Addison 1023

588 Tubby #1 1023

589 Miller, John 1023

590 Ball, Owen 1022

591 Emond, Denise 1022

592 Bradley, Mike 1022

593 Dunder, Tom 1022

594 Buys, Carl 1022

595 Powell, Gord 1022

596 Fracchiani, Corey 1022

597 Vanderlaan, Kathleen 1022

598 Waring, James 1021

599 Young, Brenda 1021

600 Nixon, Julie-Anne 1021

601 Wight, Hartley 1021

602 Allison, Mike 1020

603 O’Toole, Bernie 1020

604 Renda, Cole 1020

605 Jurychuk, Zoryana 1020

606 Walsh, Myles 1019

607 B1, Steve 1019

608 Brooks, Bart 1019

609 Wheeler, Seth 1019

610 Van Beek, John 1019

611 McCord, Braeden 1019

612 Houston, Kylie 1019

613 Schilstra, Dean 1019

614 Goulet, Evan 1018

615 Van Ryn, Levi 1018

616 Bittner, Tony 1018

617 Greenwood, Danielle 1018

618 Beachin, Robert 1018

619 Zdriluk, Glenn 1017

620 Faseruk, Mark 1017

621 Sciamonte, John 1017

622 ThirstyKnight 1017

623 Roberts, Patrick 1017

624 C, Graeme 1016

625 Bulloch, Debbie 1016

626 Renda, Marg 1016

627 Pohl, Juergen 1016

628 Beachin, Tracey 1016

629 Kidd, April 1016

630 Burgoyne, Blake 1016

631 Lee, Glena 1015

632 Elliott, Matthew 1015

633 Twomey, Jessica 1015

634 Malaschenko, Dalton 1015

635 Martin, Cathy 1015

636 Gelderman, Noah 1014

637 Heczko, A. 1014

638 McQueen, Steve 1014

639 Voss, Abigail 1013

640 Griffin, Debbie 1013

641 Pettigrew, Jason 1013

642 Wallace, Bruce 1013

643 Havens, Karen 1012

644 Saulnier, Simon 1012

645 Gore, Michael 1012

646 Dabro, Chez 1012

647 Roach, Jon 1012

648 Boychuk, Bob 1012

649 Langley, Carolyn 1012

650 Latimer, Meagan 1012

651 Grant, Sandra 1011

652 Maragoudakis, Leah 1011

653 O’Conner, Bob 1011

654 Mannetje, Rick 1011

655 Roller, Noah 1011

656 Stevenson, Connor 1010

657 Noseworthy, Carson 1010

658 Baarda, Manley 1010

659 Tweedele, Don 1009

660 Eikelenboom, Shirley 1009

661 Lecinski, Spencer 1009

662 Graham, Connor 1009

663 Goulet, Don 1009

664 Miller, Shannon 1009

665 Jackson, Elliott 1008

666 Ruta 1007

667 Bratt 1, Steve 1007

668 Marsters, Adam 1007

669 O’Brien, Eileen 1007

670 Bos, Max 1007

671 Elazar, Bernie 1007

672 Donnelly, Scott 1006

673 Meins, Kerri 1006

674 Dabro, Diane 1006

675 Cernick, Mike 1006

676 DeVries, Nancy 1006

677 Harshaw, Hunter 1006

678 Monahan, Marilyn 1005

679 Buys, Ann 1005

680 K. Y, Lisa 1005

681 Schilstra, Chase 1005

682 Champs, Oba 1004

683 Bratt, Gabrielle 1004

684 Babin,Shelley 1004

685 JCB 1004

686 Torell, Phil 1004

687 Olejarz, Theresa 1003

688 Jasmoh, Adam 1003

689 Roller, Ben 1003

690 Baronette, Jean-Marc 1003

691 Olejarz, Andrew 1002

692 Hodgkins, Debbie 1002

693 Kikkert, Carson 1002

694 Culley, Colton 1002

695 Culp, Greg 1002

696 Culp, Thomas 1002

697 Gilray, Josh 1002

698 Nixon, Sean 1002

699 Pollard, Jim 1002

700 Harvey, Bill 1001

701 Funk, Peter 1001

702 Barbisan, Mike 1001

703 Schrock, Danielle 1000

704 B3, Steve 1000

705 Teeft, Ross 1000

706 O’Connor, Connor 1000

707 Powell, Debbie 1000

708 Smith, Easton 1000

709 Ballinger, Matt 999

710 Stuive, Cindy 999

711 Regnerus, Roger 999

712 Moes, Christine 998

713 Milasincic, Chris 998

714 Jones, Ray 997

715 Garrata, Lukas 997

716 Bruyns, Alexis 997

717 Hemdriks, Rob 997

718 Hoekstra, Evan 996

719 Plus, Cassie 996

720 Kupers, Martin 996

721 Reile, Iris 996

722 Huff, Aaron 995

723 Emmett, Jeff 995

724 Pugsley, Jim 995

725 Honey Girl 995

726 Bosiljevac, Natalie 995

727 Lecinski, Greg 995

728 Witteveen, Sam 995

729 Krumper, William 995

730 Diamanti, Debbie 995

731 Freeman, Brent 994

732 Trombetta, Jason 994

733 Peterson, Charlotte 994

734 Norris, Rick 994

735 Twomey, Jack 994

736 Dandridge, John 993

737 Levac, Claire 993

738 Wagner, Bob 993

739 Jubenville, Dennis 993

740 Bidinost, Jack 993

741 Van Geest, Owen 993

742 Shipton, Brad 992

743 De Vito, Vincent 992

744 Dumoulin, Grayson 992

745 Reid, Jeff 992

746 Dunder, Maria 992

747 Poziomka, Riley 991

748 Smith, Bomber 991

749 Houston, Alex 991

750 DeGraaf, Dave 991

751 Wiersma, Callum 991

752 Nemett, Ed 990

753 B4, Steve 990

754 Jones, Donald 990

755 Wiersma, Benny 990

756 Bergshoeff, Massimo 989

757 DeLuca, Matthew 989

758 Bos, Trevor 989

759 MacPherson, Rob 989

760 Hall, Glory 989

761 Young, Mark 989

762 Patterson, Caded 989

763 Norris, Cathy 988

764 Rhodes, Peter 988

765 Gilchrist, Dan 987

766 Feddema, Austin 987

767 C., Connor 987

768 Wight, Jason 987

769 Hurtubise, Jason 986

770 Emond, Shaun 986

771 Ewing, Ed 986

772 Reid, Alan 986

773 Rooorda, Ron 985

774 Shepherd, Rob 983

775 Hoekstra, Keira 983

776 Dumala, Rick 983

777 Norris, Ozzy 983

778 Graczyk, Nichole 983

779 Watson, Kevin 982

780 Dykstra, Martin 981

781 Pettigrew, Leandra 981

782 O’Brien, Jono 981

783 Parr, Mike 981

784 Kucharuk, Dave 980

785 Vanderwater, Cam 979

786 H, Mama 979

787 Vallorani, Matteo 978

788 Deyell, Robert 978

789 Dickey, Kelly 977

790 Kikkert, Mackinley 977

791 Baer, David 977

792 Waltham, Clark 977

793 Watkins, Samantha 976

794 Gillard, Maurice 976

795 Johnson, Wade 974

796 Murray, Nick 974

797 Ciszek, Fred 973

798 Jansson, Alan 973

799 Young, Dan 973

800 Whalen, Aleah 973

801 Parent, Neil 972

802 Ouellet, Michel 972

803 Vanderstoep, Andre 971

804 Faseruk, Nathan 971

805 Spence, Mike 970

806 Siska, Tyler 970

807 Roberts, Ethan 968

808 Anello, Hilarie 966

809 Frolov, Artem 966

810 Head, Lucas 966

811 Gilchrist, Kathleen 966

812 Dunda, Linda 965

813 Ward, T 965

814 Poag, Colin 964

815 Vermenlan, Andrew 963

816 Connor, Jason 963

817 Boy, Ollie 963

818 Ball, Daniel 963

819 DellaVale, David 962

820 MacLellan, Dave 961

821 Roxy 960

822 Arnold, Kathy 960

823 Martin, Cory 960

824 Ball, Matthew 960

825 Anello, Corey 959

826 Klepka, Tracy 959

827 MacIsaac, Steve 959

828 Grant, Robert 958

829 MacDonald, Andrew 958

830 MacDonald, Lauren 958

831 Hickton, Tim 957

832 Van Geest, Duane 957

833 Vanderheide, Clarence 956

834 Sheridan, Carter 956

835 Arnold, Darren 954

836 A, Mikey 952

837 Fester, Joshua 952

838 Klos, Mitch 951

839 Dunda, Riley 950

840 Meeboer, Brandon 949

841 Reid, Steve 948

842 Renda, Vince 947

843 Boyle, Shauna 946

844 Graham, Dave 946

845 Irwin, Craig 945

846 Kikkert, Graham 941

847 Gilbert, Dawn 939

848 Vecchiarelli, Brittany 937

849 Enderby, Susanne 935

850 The Orange Cat, Banjo 934

851 Caiella, John 934

852 Flynn, Jake 933

853 Gilbert, Pat 932

854 MacTavish, Shelby 932

855 Latimer, Brendan 930

856 Ohorodnyk, Daniel 929

857 Jurychuk, Zenon 928

858 Dixon, Justin 923

859 Moore, Alanna 922

860 Rowan, Nate 922

861 Prentice-Chown, Daniel 921

862 Wang, Rachel 919

863 Kidd, Avery 913

864 Latimer, Mike 902

865 Leblanc, S 801

