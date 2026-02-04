Hat Trick Hockey – Week 14

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Jan. 31
Week 14
1 Zdriluk, Jacob 1116
2 DeVries, Mark 1096
3 Klages, Keith 1088
4 Heinen, Eric 1088
5 Couch, Jesse 1085
6 Stuive, Cindy 1082
7 Dunda, Riley 1082
8 Simmons, Cam 1080
9 Kurpis, Steve 1079
10 Johnson, Debbie 1079
11 Heywood, Kevin 1078
12 Klages, Robert 1076
13 Van Roon, Jim 1071
14 McIntosh, Megan 1070
15 VanderHeide, Clarence 1067
16 Jacobsen, Sean 1065
17 Baer, David 1065
18 Halliday, Colin 1063
19 Mous, Brent 1063
20 Poz, Cindy 1061
21 Shantz, Kate & Briar 1060
22 Johnston, Stan 1060
23 Kraan, Alisha 1057
24 Dearman, Travis 1056
25 Ciszec, Fred 1052
26 Cain, Trisha 1052
27 Karkkainen, Paul 1051
28 Campbell, Matt 1051
29 Moore, Michelle 1050
30 Moore, Douglas 1049
31 Redding, Jeff 1047
32 McClurkin, Tom 1046
33 Fozard, Draj 1046
34 Emond, Shaun 1045
35 Olejarz, Michelle 1045
36 Mous, Lauren 1045
37 Twomey, Patrick 1045
38 Crowder, Tom 1044
39 Crowder, Juila 1044
40 Fretz, Kai 1044
41 Fiorantis, Philip 1044
42 Klages, Lilian 1044
43 Herale, Kevin 1044
44 Hurtubise, Alison 1043
45 Ritz, Jon 1042
46 Raab, Harrison 1042
47 Stephenson, Will 1042
48 McCord, Braeden 1040
49 Parent, Neil 1040
50 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 1040
51 Cain, Terry 1039
52 Murray, Nick 1039
53 Emerson, Cam 1038
54 Valovich, Kevin 1038
55 O’Shaughnessy, Gerry 1038
56 Rohner, Griffin 1038
57 Ohorodnyk, Daniel 1038
58 Donders, Henry 1037
59 Kucharuk, Sylvia 1037
60 Holodniuk, Doug 1037
61 Shantz, Rick 1036
62 Schnick, Brian 1036
63 Attema, Sophia 1035
64 Diamanti, Debbie 1035
65 Donders, Adam 1034
66 Emerson, Chanansa 1033
67 Graham, Dave 1033
68 Bulloch, Debbie 1033
69 Tucker, Everett 1032
70 Cino, Chuck 1032
71 Jones, Don DJ 1032
72 Nowoselski, Scott 1031
73 Schilte, Kaia 1031
74 Chesla, Michael 1031
75 Raab, Dave 1030
76 Fozard, Michael 1030
77 L, Teresa 1030
78 Seibel, Ken 1030
79 MacAngus, Don 1029
80 E, Aaron 1028
81 Martin, Jim 1027
82 Dandridge, Alex 1027
83 Hurtubise, Isla 1027
84 Stuive, Alex 1026
85 Fiorantis, Shannon 1024
86 Roller, Ben 1024
87 Donders, Pete 1024
88 Gunn, Jimmy 1024
89 Bronxx 1023
90 Bittner, Anthony 1023
91 MacPherson, Rob 1023
92 Schilte, Frank the tank 1022
93 Waite, Tori 1022
94 O’Brien, Eileen 1022
95 Sheridan, Mike 1022
96 Jensen, Sid 1022
97 Gateman/Trojnar 1022
98 Schnick, Fred 1022
99 Bowen, Larry 1021
100 Langley, Carolyn 1021
101 Zdriluk, Glenn 1021
102 Chesla, Karen 1020
103 DeVries, Curtis 1020
104 Wolfe, Larry 1019
105 Pozromka, Rick 1019
106 Nagel, Paul 1018
107 Disher, Bob 1018
108 DeLong, Denton 1018
109 Van Roon, Cory 1018
110 Boulter, Brian 1017
111 Jansson, Alan 1017
112 Fuchs, Travis 1017
113 Bouwers, Carter 1017
114 Scott, Anne 1017
115 Vanderbeek, Fred 1017
116 Davis, Luke 1016
117 Mous, Tony 1016
118 Tufford, Gary 1016
119 Davis, Nolan 1015
120 Zdriluk, Justin 1014
121 Graham, Rob 1014
122 Ann, Buys 1014
123 Brooks, Ryan 1013
124 Dohany, Clarise 1013
125 Kallies, Ryder 1013
126 Goulet, Don 1013
127 Troup, William. A. 1012
128 Beachin, Robert 1012
129 Fuller, Ben 1012
130 Carey, Bryson 1011
131 Hall, Glory 1011
132 Donzo 1010
133 Mercone, Frank 1010
134 Prevost, SM 1009
135 Cunningham, Jane 1009
136 Maragoudakis, Leah 1009
137 Brian of Denmark 1009
138 Olejarz, Andrew 1008
139 Gilchrist, Dan 1008
140 Mous, Robert 1008
141 Havens, Robert 1008
142 Mikulinski, Brian 1008
143 King, Chris 1008
144 Mac, Robbie 1008
145 Baughman, Brody 1007
146 Graham, Connor 1007
147 Clancy, Lynn 1007
148 O’Toole, Bernie 1006
149 Twomey, Jack Lila 1006
150 Culp, Thomas 1006
151 Lucas, R 1006
152 Agius, Joe 1006
153 Hewitson, Tom 1005
154 Madcon 1005
155 Gunn, James 1005
156 O’Brien, Jono 1005
157 Marleau, Kian 1004
158 Roller, Noah 1004
159 Hal 1004
160 Kot, Zach 1003
161 Kiers, Declan 1003
162 Kilins, Brett 1003
163 Battersby, Claire 1003
164 Cook, Stewart 1002
165 Ritz, Don 1002
166 Dunda, Liam 1002
167 Kemp, Blair 1002
168 Kylee & Belise 1002
169 Fielding, Jay 1002
170 Pearson, Eric 1001
171 Chesla, Brian 1001
172 Harrington, Dave 1001
173 England, Phil 1001
174 Reynolds, Jason 1001
175 Antonio 1001
176 Harrington, Mike 1001
177 Bouwers, Michelle 1001
178 Heinen, Andrew 1000
179 Fuller, Beth 1000
180 Kalanchoe, Cam 1000
181 Porkolab, Lori 1000
182 van den Bogerd, Matthias 1000
183 Sinnett, Jay 1000
184 Snowden, Kyle 1000
185 Appleman, Peyton 1000
186 Olejarz, Theresa 999
187 Roorda, Olivia 999
188 Reid, Wally 999
189 Zuidersma, Mark 999
190 Appleman, Anthony 999
191 Minors, A 998
192 Baughman, Brice 998
193 Bouwers, Jeff 998
194 Verardo, E. 998
195 Smithson, Paul 998
196 Attema, Andrew 997
197 England, Alexander 997
198 Nixon, Julie-Anne 996
199 Dobson, Glenn 996
200 Sim, Steve 996
201 Martin, Matt 995
202 Fozard, Dr. Amanda 995
203 Dabrowski, Diane 995
204 Hurtubise, Jase 995
205 Duglas. Cameron 995
206 Peterson, Charlotte 994
207 Julius, Jack 994
208 Waring, James 994
209 Caddy, Doug 994
210 M, Christine 994
211 Porkolab, Mark 994
212 Van Wely, Mark 993
213 Schroeder, Pete 993
214 Allison, Mike 993
215 Nicholls, Tom 993
216 Lecinski, Kat 992
217 Heinen, Maddison 992
218 Siska, Tyler 992
219 Griffin, Scott 992
220 Monaghan, Tom 992
221 Dykstra, Nolan 992
222 Brooks, Karley Freckles 992
223 Copeland, Graeme 992
224 Shipton, Brad Jaganthars 992
225 Hodgkins, Josh 991
226 Schrock, David 991
227 Jones, Ray 991
228 Wilson, Corey 991
229 Heywood, Taylor 991
230 Jurychuk, Zenon 991
231 Myronuk, John 991
232 Griff, Robert 990
233 Norris, Ozzy 990
234 Greenwood, Roberta 990
235 Brown, Fred 990
236 Cocklin, Kath 990
237 Popiluk, Harry 990
238 Devries, John 989
239 Wilson, Grant 989
240 Lecinski, Greg 988
241 Heinen, Tyler 988
242 L, Brendan 988
243 Caiella, Johnny 988
244 Bradt, Jim 988
245 Rejma, Chrissie 988
246 Coach Jeff 988
247 Stephenson, George 988
248 Baillie, Ron 987
249 Kimman, Grace 987
250 Wiens, Brian 987
251 Lizzo 45 987
252 Schilte, Julie 987
253 Smurf 987
254 Ward, E 987
255 Cuno, Pat 986
256 Zimmerman, Garry 986
257 Kotar, Chase 986
258 Henderson, Dave 986
259 Munden, Joey 986
260 Miedema, Davis 986
261 Cox, M.J 986
262 Bouwers, Ethan 986
263 Bradley, Mike 986
264 Dore, Kyle 985
265 Campbell, Kirk 985
266 Ward, T 985
267 Klos, Brad 985
268 Wright, Dan 985
269 Madder, Tucker 984
270 Lane, Hunter 984
271 Rogal, Justin 984
272 Wight, Sandi 984
273 Chappel, Scott 984
274 Arbisan, Mike B. 983
275 Dohany, Adam 983
276 Bradt, Veronica 983
277 Young, Mark 983
278 Ried, Caleb 983
279 O’Rourke, Marilyn 983
280 Renda, Margret 983
281 Hall, Keith 983
282 Connor, Jason 983
283 Fuller, Owen 983
284 Kucharuk, Dave 983
285 Robertson, Jeremy 983
286 Dumala, Rick 983
287 Delano, Dennis 982
288 Kramer, Chris 982
289 Spence, Mike 982
290 Woo, Katherine 982
291 Vanderstoep, Emmett 982
292 Harris, Hunter 982
293 Irwin, Myles 981
294 Dandridge, Gary 981
295 Tufford, Cody 981
296 Lucas, Ed 981
297 Reile, Paula 981
298 DeVries, Christina 980
299 Twomey, Jessica 980
300 JRF24 980
301 Kiers, Jeff 980
302 Schilte, Tate 980
303 Gilbert, Dawn 980
304 Hambleton, Andrew 980
305 Jean, Lori 979
306 Vanderlee, Joanne 979
307 Nagy, Rebecca 979
308 Bos, Charles 979
309 Hickton, Tim 979
310 Nuggets, Evelyn 979
311 Erzar, Frank 979
312 Quider, Elliott 979
313 Lecinski, Spencer 979
314 Jubenville, Dennis 979
315 Varga, Rick 978
316 Bain, Roger 978
317 Roorda, Wendy 978
318 Olejarz, Andy 978
319 Strad 978
320 Davis, Andy 978
321 Gill, Sydney 977
322 Droughan, Jonovan 977
323 Van Wely, Ben 977
324 DellaValle, Carol 977
325 Palenchar, Mark 976
326 Burgoyne, Blake 976
327 Young, Nerny 976
328 Tee, Mister 976
329 Benoit, Lawren 976
330 Schneider, Lynn 975
331 Ruta 975
332 MacPherson, Dennis 975
333 Brand, Allison 975
334 Davis, Ralph 975
335 Saunders, Jim 974
336 Waltham, Clark 974
337 Bouwers, Logan 974
338 Eikelenboom, Shirley 974
339 Lipsitt, Bill 974
340 Dumoulin, S 973
341 Kucharuk, Paul 973
342 Dean, Erik L 973
343 Bernhardt, Grant 973
344 Palmer, Colin 973
345 Droughan, Kelly 973
346 He, Albert 973
347 Stenzel, Randy Randolio 972
348 Ballinger, M 972
349 Nixon, Cameron 972
350 Julia’s Kitchen 972
351 Anello, Cory 972
352 Lakeview, Brad 972
353 Hall, Blake 971
354 Lewis. Cathy 971
355 Heinen, Brayden 971
356 WEB 970
357 Nixon, Soan 970
358 Ewing, Jen 970
359 Alington, Ian 970
360 O’Connor, Joe 970
361 Emond, Norman 970
362 Fuller, Rose 970
363 Later, Shelley 970
364 Culp, Susan 969
365 Waring, Karen 969
366 Porkolab, Madison 969
367 Forbes, Jacob 969
368 DeVries, Harry 969
369 Fillmore, Linda 969
370 Wight, Jason 969
371 Poag, Kaylie 969
372 Staudinger, Lynn 968
373 D’Onofrio, Matthew 968
374 Kramer, H 968
375 ole dog 968
376 Reile, Derek 968
377 Shrute, Dwight 968
378 Nicholson, Fiona 968
379 Frete, Izaiah 967
380 Macklin, Judy 967
381 Cunningham, Al 967
382 Johnson, Leanne 966
383 Mann, Wesley 966
384 Kiers, Rosa 966
385 Cormier, Chris 966
386 Maas, Sean 966
387 Martin, Cory 966
388 Willems, Roxy 965
389 Kadwell, Dave Gritty 965
390 Maas, Gary 965
391 Stuive, Hilda 965
392 Norris, Cathy 965
393 Jaworski, Andrew 965
394 Caiella, Molly 965
395 Gilbert, Pat 964
396 Stuive, Barry 964
397 Ruzylo, Rick 964
398 Szewczyk, Nick 964
399 Heywood, Trystan 964
400 Roach, Gloria 963
401 Brooks, Esther 963
402 Ried, Alan 963
403 Vecchiarelli, Brittany 963
404 Regnerus, Roger 963
405 Reid, Joyce 963
406 Johnson, Wade 963
407 Dykstra, Martin 963
408 Sheridan, Carter 963
409 Cino, Nicholas 963
410 DeVries, Zach 962
411 Torkelson, Andy 962
412 Baronette, Marc 962
413 Irwin, Dylan 962
414 Norris, Rick 962
415 Ludwig, Bryan 962
416 Vanderlee, Kevin 961
417 Lewis, Gary 961
418 Wood, Ian 961
419 Debberz 961
420 Wight, Harley 961
421 Godin, Darryll 961
422 Ball, Daniel 961
423 Berry, Brooks 960
424 Carey, J. 960
425 Lat, Meagar 960
426 Fuller, Mason 960
427 Porkolab, Matthew 960
428 Cocklin, Jay 960
429 Gillard, Maurice 959
430 Roller, Erik 959
431 Bysma, Geert 959
432 McLellan, Shaw 959
433 Barends, Andria 959
434 Rawknee 959
435 Redding, Liz 959
436 Teeft, Ross 959
437 Smith, Eric Tiggs 959
438 Baarda, Valerie 959
439 Suttell, Lee thirsty Knight 959
440 Van Biesbrouch 959
441 O’Toole, Bryan 958
442 Glenda 958
443 Smith, Bombee 958
444 Rohner, Paul 958
445 Jaskolka, Jonathan 957
446 DellaValle, Basil 957
447 Steve B. 957
448 Bylsma, Micah 957
449 Belliveau, Steve 957
450 H, PJ 957
451 Baillie, Patti 956
452 Wight, Hudson 956
453 Jazvac, G. 956
454 Buys, Bill 956
455 Teeft, Karen 956
456 Faye & Lauren 956
457 Cristiano 956
458 Reilly, Leanne 955
459 B, Poppa Nanna 955
460 Cooper, Ron 955
461 Young, Charles 954
462 Sherwood, Jake 954
463 Buttar, Evelyn 954
464 Stempski, Julie 954
465 Mackenzie, Leslie 954
466 Brand, Phil 954
467 Van Hoffen, Dorian 954
468 Renda, Cole 954
469 Bonafiglla, Dolores 953
470 Wiersma, Adam 953
471 Green, Jack 953
472 B, Gabrielle 953
473 Bentley Jr., Bill 953
474 Hunter, Tim 953
475 Marratto, Brad Jake Blues 953
476 Don, Henk 953
477 Cosico, Rose 953
478 Dave DGE 952
479 Wiersma, Callum 952
480 Utah 952
481 Harshaw, Hunter 952
482 Tweedle, Don 952
483 Baas, Correen 952
484 Hoekstra, Keira 951
485 Van Dorp, Dave 951
486 Whitaker, Brian 951
487 Levac, Claire 951
488 Heywood, Jenn 951
489 Devries, Dave 951
490 Jrock, Kozy 951
491 Bosiljevac, Natalie 950
492 Emond, Christopher 950
493 McLeod, Sharon 950
494 J Dog 949
495 Kington, Dave 948
496 Jackson, Owen 948
497 Elliot, James 948
498 Visentin, Jeff 948
499 Brooks, Bart 948
500 Dabrowski, Chez 948
501 Moss, Katie 947
502 MacDonald, Colin 947
503 Codack, Mason 947
504 Hemphill, Sheila 947
505 Daniels, Ken 947
506 Roller, Austin 947
507 Fuller, Rory 947
508 Ferlez, Marko 946
509 Goodin, Katht 946
510 Houston, Craig 946
511 Thomas, George 946
512 Kovacs, Carl 946
513 Goulet, Dianne 946
514 Roorda, Rob 946
515 Palangia, Bill 946
516 Head, Lucas 946
517 Papa 946
518 Jurychuk, Zoryana 946
519 Sinopoli, Jonathan 946
520 Goodin, Claire 946
521 Stingers, CPN 945
522 B, Steve 945
523 Kucharuk, Ryan 945
524 Friend, Jeff 945
525 Reid, Trish 945
526 Reilly, Jacob 944
527 Walma, Timothy R. 944
528 Bluchmore, Tyler Vaughn 944
529 Moneta, Rick Rreh’ 944
530 Riley, Esther 944
531 Bylsma, Ben 944
532 Quider, G 944
533 Kallies, Wayne 944
534 van den Bogerd, Stephanie 944
535 Nagy, Steve 944
536 Young, Garry 944
537 Poole, Maureen 943
538 Greenwood, Morley 943
539 Smith, Aiden 943
540 DeVries, Leo 943
541 KaCoveney 943
542 Walsh, Caleb 943
543 Mighty Boy, Matt 942
544 Buswell, Samantha 942
545 Dickey, Kelly 942
546 Houston, Kathy 942
547 Rankin, Derek 942
548 Poag, Colin 942
549 Harper, Jenna 942
550 Riley, Brian 942
551 DeVries, Dan 942
552 FunTimes 941
553 Bratt, Alex 941
554 Munro, Jamie 941
555 Dobie, Josie 941
556 Fuller, Wll 940
557 Teichgraf, George 940
558 VanDorp, Lucy 940
559 Stephenson, Emma 940
560 Yakowenko, George 940
561 Kiers, Jeremy 940
562 Bos, Ben 940
563 Shepard, Mike 940
564 Herale, Willie 940
565 Bab 939
566 Johnston, Joanne 939
567 Taggart, Joel 939
568 Lecinski, Harrison 939
569 1000 Jeff, Bob 939
570 Mikea 939
571 Allington, Shaun 938
572 Thomson, Devin 938
573 Prevost, MJ 938
574 Funk, Peter 938
575 Goin’Postal 938
576 Steele, Rolond 938
577 Nics Pics 938
578 Hunter, Ginny 937
579 Marleau, Kade 937
580 Leenaars, Audie 937
581 Parry, Josephine 937
582 MacDonald, Mark 937
583 MacDonald, Tom 937
584 Al’s Grandkids 937
585 Van Hoffen, Dan 937
586 McQuarrie, Marty 937
587 Bratton, Cody 936
588 Ostermeier, Dirk 936
589 Bently, Bill 936
590 Peterson, Nathaniel 936
591 Verardo, O. 936
592 Watson, Kevin 935
593 Wiebe, Peter 935
594 Allchin, Sharon 935
595 Buswell, Chris 935
596 Pohl, Chrisina 935
597 Poulter, Dave 935
598 Big, Aud 935
599 Mattiacci, Tony 935
600 Brooks, Barrett 935
601 Feddema, Austin 935
602 Dumoulin, Grayson 935
603 DesVries, Nancy 934
604 T, Sandra 934
605 Katties, Scott 934
606 Fillmore, Bill 933
607 Holodniuk, Susan 933
608 Thorpe, P&P 933
609 Culp, Greg 933
610 Legge, Michele 933
611 Money, G. 933
612 Jurychuk, Olia Mama 932
613 Kusy, Laura 932
614 Hardyman, Brian 932
615 England, Katerina 932
616 McCallum, Ross 932
617 Scooter 932
618 Smith, Jenny 931
619 Gabrielle B. 931
620 Jones, Kathy 931
621 Card, Mike 930
622 Cormier, Aiden 930
623 Dunda, Mimi 930
624 Hensen, Rob 930
625 Tennant, Maureen 930
626 Rienties, Jen 930
627 Donders, Lisa 929
628 Bradson, Bryce 929
629 Peterson, Wade 929
630 Moore, Wayne 929
631 Greenwood, Steve 929
632 Gedrimas, Joanna 928
633 Munden, Brittany 928
634 Bos, John Bossy 928
635 Wiens, Kelley 928
636 Vallorani, Matteo 928
637 Hayes, Andrew 928
638 MacDonald, Sandy 927
639 Lazeo, John 927
640 Morrell, Scott 927
641 Renda, Vince 927
642 Lisa-Jo 927
643 Cairnie, Gord 927
644 Heczko, Lorraine 926
645 Devries, Joanne 926
646 Macklin, Barry 926
647 Jones, Chuck 926
648 Poag, Colton 925
649 Salamar 925
650 Grandpa Tom 925
651 Rienties, David 925
652 van den Bogerd, Luke 925
653 Campbell, Erin 925
654 Struiksma, Logan 925
655 Preston, Theo 925
656 P, Johnny 925
657 Bosiljevac, Ava 925
658 Tennant, Patty 924
659 Van Roon, Mark 924
660 MacTavish, Shelby 924
661 Reile, Iris 924
662 Muise, P 923
663 Beaulieu, Kathy (Nanners) 923
664 Dandridge, John 923
665 Jurychuk, Myron 923
666 Toastman Jack 923
667 D’Onofrio, Lucas 922
668 McLellan, Bobbie-Jo 922
669 Unger, Karen 922
670 Vien, Wilf 921
671 Nemett, Edward 921
672 Vien, Elsa 921
673 Schroeder, Debbie 920
674 Lipsitt, Del 920
675 Regnerus, Quin 919
676 Wiersma, Benny 919
677 Hodgkins, Deb 919
678 Barich, Rich 919
679 D’Amico, Vince 919
680 Willems, Hank 918
681 Klages, Nolan 918
682 Lecinski, Gene 918
683 McCord, Kate 918
684 Bos, Trevor 917
685 Ellis, Corey 917
686 Low, Linda 917
687 Kramer, S 917
688 Smeenk, Margot 917
689 Allan, Laurie 917
690 Reilly, Josh 916
691 Kurtz, Dan 916
692 Bernhardt, Charlene 916
693 Halliday, Ingrid 916
694 Buttar, Carson 916
695 Young, Carter 916
696 Greenwood, Danielle 916
697 Bridger, Kelly 915
698 MissyQ 915
699 Susnyar, Nik 915
700 Walsh, Brody 915
701 Simmons, Hunter 915
702 Reid, Steven 915
703 Vandenberg, Ron 915
704 VanHart, Mackenzie 914
705 Good, JB 914
706 Kucharuk, Pete 914
707 The Team Go Sports 914
708 Moore, Sarah 914
709 Bain, Diane 914
710 Battersby, Greg 914
711 Bylsma, Adam 913
712 Morrell, Preston 913
713 Csermak, Mike 913
714 Sheridan, Jen 913
715 G, Owen 913
716 Ewing, Ed 913
717 McIntosh, Jackson 912
718 Mackie, Jonathan 912
719 Fernred, Paul 912
720 Barliak, Colleen 912
721 Griffin MMA 911
722 PJ 911
723 Tombolini, Joey 911
724 Jubenville, Joan 911
725 Emond, Denise 910
726 Smeenk, Daniel 910
727 Baughman, Ralph 910
728 1950 Dave 910
729 Sheridan, Spencer 909
730 Sheridan, Terence 908
731 Walton, Lynn 908
732 Hayes, Carol Ann 907
733 Bos, John Jr 907
734 Welch, Doug 907
735 Glass, Colin 906
736 Sinnett, Serena 906
737 Adams, Doug 906
738 Nagel, Charlene 905
739 Bloomfield, Mitch 905
740 Star 2.0, Rock 905
741 Walsh, Logan 905
742 Laverty, Ryan 905
743 BTJ 905
744 E, Robert 905
745 Game Fuzz 905
746 Larkin, Dawn 905
747 Robertson, Kevin 904
748 Wiersma, John 904
749 Vanmarrum, Tueker 904
750 Hurtubise, Jason 904
751 Smithson, Alicia 904
752 Higney, Charles 904
753 Marleau, Lisa 904
754 Borysko, Peter 903
755 Pillay, Niran 903
756 A, Julianna 903
757 Ball, Owen 903
758 M, Mikey 902
759 Duncan, Daniel 902
760 Memory, Murdochs 902
761 Wight, Doug 901
762 Dandridge, Beth 901
763 England, Adrianna 901
764 Black, Tina 901
765 Culp, Kristopher 901
766 Juhlke, Susan 901
767 Green, Ryan 900
768 Wiebe, Brian 900
769 Halliday, Ron 900
770 Millar, Bill 900
771 Emond, Amanda 900
772 H, Mama 900
773 Marleau, Andrew 899
774 Unger, Werner 899
775 Richdu 899
776 Heywood, John 899
777 K Dog 898
778 Roach, Jon 898
779 Dykstra, Dylan 898
780 Lazeo, Bea 898
781 Reilly, Bill 897
782 Williams, Mackenzie Mackie 897
783 Davies, Martin 897
784 Rienties, Lisa 897
785 MacDonald, Cynthia 896
786 Jimbo 45 896
787 Morrisette, Louie 896
788 Wang, Rachel 895
789 Wiebe, River 895
790 Heywood, Cathy 894
791 Laverty, Mark 894
792 Shepherd, Robert 894
793 Serwatuk, Michael 894
794 Warren, Marry-Ann 893
795 Georgi, Monica 893
796 DeVries, Jeanette 893
797 Kuypers, Martin 893
798 Card, Tia 892
799 Allington, Arlene 892
800 B, Jeff 892
801 Philbrick, George 892
802 Campbell, George 891
803 Dohany, Lena 891
804 Williams, Mason 891
805 Clem 890
806 Varga, Diane 890
807 Oikann, Cooper 890
808 Gilray, Josh 890
809 Wodog 889
810 Ferster, Ron 889
811 Haines, Jack 888
812 Makar Go Vroom 888
813 Heywood, Sean 888
814 Dave, Ronrel 888
815 Walsh, Aria 888
816 Vallorani, Luca 887
817 Szarko, Janel 887
818 Taggart, Karon 887
819 Andreatta, Anne 887
820 Prejost, J.S. 887
821 Lecinski, Doug 887
822 Eccles, Steve 887
823 Boek, Chad 886
824 DeVries, Brayden 886
825 Barclay, London 885
826 Philbrick, Isabel 885
827 Duncan, Keith 884
828 Bezemer, Jodie 884
829 Attema, Joel 883
830 Kucharuk, Nicole 883
831 JMM 883
832 Monsberger, Dani 883
833 Hoekstra, Evan 883
834 Baarda, Manley 882
835 Shawna & Sloane 882
836 Puddi 881
837 Schrock, Nichole 881
838 M, Herbie 881
839 Young, Landon 881
840 Lats78 881
841 Verardo, Dino 880
842 Heinen, Elsie 880
843 McGregor, kasen 879
844 Bristo, Lorne 879
845 Fiorino, Sam 878
846 Savage, Ryder RyDawg 878
847 Lady, Dragon 878
848 Soos, John 877
849 Martin, Jeffrey 877
850 Malone, Tom 877
851 Pugsley, Jim 877
852 Fuller, Brandon 877
853 Hoeskstra, Liam 877
854 MacMullan, Bonnig 876
855 Droughan, Jake 876
856 DiBattista, Al 876
857 Agius, Theresa 876
858 V, Sam 875
859 Bitar, Samantha 875
860 Later, Jeremy 875
861 D’Onofrio, Kate 874
862 Allchin, Jim 873
863 McClurkin, Lori 873
864 Waning, Sara 873
865 Morrell, Ross 873
866 Feddema, Connor 872
867 Bos, Charlie 872
868 Droughan, Zoe 871
869 Finn the Win 871
870 Girl, Honey 871
871 Riley, Zachary 870
872 Oddi, Lin 869
873 Riley, Benjamin 869
874 Oswald, Dave 869
875 Gillard, Rita 869
876 Big, E 868
877 Turl, Bre 868
878 Myer 868
879 Kiers, Ryker 868
880 Reile, Lily 868
881 Roorda, Brooke 867
882 Duffy 12 867
883 Gray, Robert 867
884 Vallorani, Andrea 866
885 Quider, Sally 865
886 Lecinski, Diana 864
887 Ireland, Doug 864
888 Scooter 864
889 the Masons 863
890 Louws, Fred 863
891 Young, Abby 863
892 Bos, Max 863
893 Pryer, Jim 862
894 Fernred, Dave 861
895 Bosiljeval, Jane 861
896 Longboat, Jenn 860
897 Reile, Alexander 860
898 Marshall, Kathy 859
899 Stratford, Gail 859
900 DeVries, Ethan 859
901 Gitch 859
902 Van Beek, John 858
903 Pohl, Juergen 858
904 Gelderman, Noah 857
905 Howard, Larry 857
906 Scotney, Paula 856
907 Devries, Ryan 856
908 Battgirl 854
909 Heczko, Jason 854
910 Davoli, Tony 854
911 Penny, Money 853
912 Beaulieu, Levite 853
913 Heczko, Amanda 853
914 Zdriluk, Ron 852
915 Rienties, Sherry 852
916 DeVries, Kyle 850
917 Kovacs, Nancy 850
918 Holodniuk, Alana 849
919 Oxford, Bill 846
920 Wiebe, Joan 845
921 Parry, Rich 845
922 Ball, Matthew 844
923 Susnyar, Patricia 844
924 Jackson, Aaron Cam 843
925 Hornung, Mike 842
926 DellaValle, Adam 841
927 Bos, Bella 840
928 Kyky 836
929 Ritz, Samantha 836
930 Lats#9 835
931 Henke 835
932 McLellan, Pete 834
933 VanderBeek, Jeannine 834
934 Batten, Kelly 834
935 Tyce 832
936 Campbell, Tammy 832
937 Sloss, Myiah 831
938 van den Bogerd, Amy 831
939 Head, Dylan 829
940 Meins, Kerri 827
941 Leclerc, Kathy 827
942 Vanbrederode, Tina 824
943 Kurgan, Grant 824
944 Reid, Dave 823
945 Nemett, Maggie 818
946 Hodgkins, Greg Hodge 814
947 Walters, Dawson 810
948 Scholtens, Anko 809
949 Mielko, Jim 809
950 Waite, Rick 808
951 Carter, Stan 804
952 Papiez, Renee 803
953 Anello, Rebecca 801
954 Chicken, Peter 793
955 Haines, Henry 788
956 Downie, Megan 787
957 Hensen, Isaac 786
958 Halliday, Brad 740