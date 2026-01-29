Hat Trick Hockey – Week 13

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Jan. 24
Week 13
1 Zdriluk, Jacob 1073
2 Klages, Keith 1037
3 Stuive, Cindy 1036
4 DeVries, Mark 1034
5 Couch, Jesse 1033
6 Heinen, Eric 1031
7 Simmons, Cam 1027
8 Dunda, Riley 1024
9 Johnson, Debbie 1024
10 Heywood, Kevin 1022
11 Kurpis, Steve 1021
12 Mous, Brent 1019
13 Jacobsen, Sean 1018
14 Van Roon, Jim 1017
15 VanderHeide, Clarence 1013
16 Poz, Cindy 1012
17 Kraan, Alisha 1012
18 Klages, Robert 1012
19 Shantz, Kate & Briar 1009
20 McIntosh, Megan 1009
21 Baer, David 1008
22 Halliday, Colin 1007
23 Johnston, Stan 1006
24 Dearman, Travis 1004
25 Karkkainen, Paul 1000
26 Crowder, Juila 1000
27 Mous, Lauren 1000
28 Campbell, Matt 1000
29 Redding, Jeff 999
30 Fretz, Kai 999
31 Moore, Michelle 998
32 Fiorantis, Philip 998
33 Crowder, Tom 997
34 Emond, Shaun 997
35 Twomey, Patrick 997
36 Moore, Douglas 996
37 Ciszec, Fred 995
38 Hurtubise, Alison 995
39 Klages, Lilian 994
40 McClurkin, Tom 992
41 Stephenson, Will 992
42 Fozard, Draj 992
43 Ritz, Jon 991
44 Schilte, Kaia 991
45 Donders, Adam 990
46 Emerson, Cam 990
47 Cino, Chuck 989
48 Raab, Harrison 989
49 Olejarz, Michelle 989
50 Kucharuk, Sylvia 988
51 Murray, Nick 988
52 Valovich, Kevin 987
53 Cain, Trisha 987
54 Emerson, Chanansa 986
55 McCord, Braeden 985
56 Tucker, Everett 984
57 O’Shaughnessy, Gerry 984
58 Herale, Kevin 983
59 Shantz, Rick 982
60 E, Aaron 982
61 Chesla, Michael 981
62 Holodniuk, Doug 981
63 Stuive, Alex 980
64 L, Teresa 980
65 Graham, Dave 980
66 Rohner, Griffin 980
67 Ohorodnyk, Daniel 980
68 Parent, Neil 979
69 Seibel, Ken 979
70 Schilte, Frank the tank 979
71 Jones, Don DJ 979
72 Gunn, Jimmy 979
73 Nowoselski, Scott 978
74 Chesla, Karen 978
75 Bulloch, Debbie 978
76 Donders, Henry 977
77 Fozard, Michael 977
78 Schnick, Brian 977
79 Dandridge, Alex 977
80 Bowen, Larry 976
81 Attema, Sophia 976
82 Boulter, Brian 975
83 Bronxx 975
84 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 975
85 Fiorantis, Shannon 974
86 Cain, Terry 973
87 Roller, Ben 973
88 Langley, Carolyn 972
89 DeVries, Curtis 971
90 Jensen, Sid 971
91 Martin, Jim 970
92 Diamanti, Debbie 970
93 Pozromka, Rick 970
94 Waite, Tori 970
95 Donders, Pete 970
96 Vanderbeek, Fred 970
97 Zdriluk, Justin 969
98 Carey, Bryson 969
99 Raab, Dave 969
100 MacAngus, Don 968
101 Gateman/Trojnar 968
102 Disher, Bob 967
103 Mous, Tony 967
104 Nagel, Paul 966
105 Van Roon, Cory 966
106 Hurtubise, Isla 966
107 Mikulinski, Brian 965
108 O’Brien, Eileen 965
109 Schnick, Fred 965
110 Battersby, Claire 964
111 Mac, Robbie 964
112 Cunningham, Jane 963
113 DeLong, Denton 963
114 Kot, Zach 963
115 Bittner, Anthony 963
116 MacPherson, Rob 963
117 Jansson, Alan 962
118 Ann, Buys 962
119 Hall, Glory 962
120 Roller, Noah 962
121 Fuller, Beth 961
122 Brooks, Ryan 961
123 Fuchs, Travis 961
124 Mous, Robert 961
125 Agius, Joe 961
126 Donzo 961
127 O’Toole, Bernie 960
128 Graham, Connor 960
129 Bouwers, Carter 960
130 Zdriluk, Glenn 960
131 Fielding, Jay 959
132 Davis, Luke 958
133 Prevost, SM 958
134 Havens, Robert 958
135 Hal 958
136 Troup, William. A. 957
137 Davis, Nolan 957
138 Kallies, Ryder 957
139 Gunn, James 957
140 King, Chris 956
141 Scott, Anne 956
142 van den Bogerd, Matthias 956
143 Fuller, Ben 956
144 O’Brien, Jono 956
145 Hodgkins, Josh 955
146 Ritz, Don 955
147 Bouwers, Jeff 955
148 Verardo, E. 955
149 Goulet, Don 955
150 Snowden, Kyle 955
151 Wolfe, Larry 954
152 Pearson, Eric 954
153 Mercone, Frank 954
154 Baughman, Brody 953
155 Culp, Thomas 953
156 Reynolds, Jason 953
157 Hurtubise, Jase 953
158 Lecinski, Kat 952
159 Heinen, Andrew 952
160 Minors, A 952
161 Dohany, Clarise 952
162 Clancy, Lynn 952
163 Brian of Denmark 952
164 Olejarz, Andrew 951
165 Lucas, R 951
166 Sheridan, Mike 951
167 Cox, M.J 951
168 Heinen, Maddison 950
169 Harrington, Dave 950
170 Marleau, Kian 950
171 Wilson, Corey 950
172 Heywood, Taylor 950
173 Kilins, Brett 950
174 Tufford, Gary 950
175 Reid, Wally 949
176 Baughman, Brice 949
177 Greenwood, Roberta 949
178 Nixon, Julie-Anne 949
179 Porkolab, Lori 949
180 Kylee & Belise 949
181 Appleman, Peyton 949
182 Smithson, Paul 949
183 Attema, Andrew 948
184 Twomey, Jack Lila 948
185 Chesla, Brian 948
186 Graham, Rob 948
187 Caddy, Doug 948
188 Maragoudakis, Leah 948
189 Dabrowski, Diane 948
190 Bouwers, Michelle 948
191 Cook, Stewart 947
192 Hewitson, Tom 947
193 Zuidersma, Mark 947
194 Dunda, Liam 947
195 Gilchrist, Dan 947
196 Rejma, Chrissie 947
197 Monaghan, Tom 947
198 Heinen, Tyler 946
199 Saunders, Jim 946
200 Griffin, Scott 946
201 Beachin, Robert 946
202 Olejarz, Theresa 945
203 Waring, James 945
204 Norris, Ozzy 945
205 Kiers, Declan 945
206 Duglas. Cameron 945
207 Antonio 945
208 Griff, Robert 944
209 Renda, Margret 944
210 Schroeder, Pete 944
211 Cocklin, Kath 944
212 Peterson, Charlotte 943
213 Julius, Jack 943
214 Lecinski, Greg 943
215 Siska, Tyler 943
216 Zimmerman, Garry 943
217 Munden, Joey 943
218 Schrock, David 942
219 Bradt, Jim 942
220 Kucharuk, Dave 942
221 Ward, E 942
222 Shipton, Brad Jaganthars 942
223 Madcon 941
224 Brown, Fred 941
225 Lizzo 45 941
226 Devries, John 941
227 Smurf 941
228 England, Phil 940
229 Wilson, Grant 940
230 Hall, Keith 940
231 Popiluk, Harry 940
232 Fuller, Owen 940
233 Roorda, Olivia 939
234 Kotar, Chase 939
235 Young, Mark 939
236 Jones, Ray 939
237 Brooks, Karley Freckles 939
238 M, Christine 939
239 Coach Jeff 939
240 Porkolab, Mark 939
241 Dobson, Glenn 939
242 Appleman, Anthony 939
243 Arbisan, Mike B. 938
244 Cuno, Pat 938
245 Dohany, Adam 938
246 Henderson, Dave 938
247 Bradt, Veronica 938
248 Caiella, Johnny 938
249 Fozard, Dr. Amanda 938
250 Schilte, Julie 938
251 Kemp, Blair 938
252 Sinnett, Jay 938
253 Rogal, Justin 937
254 Emond, Norman 937
255 Klos, Brad 937
256 Kalanchoe, Cam 937
257 Dore, Kyle 936
258 L, Brendan 936
259 Tee, Mister 936
260 Allison, Mike 936
261 England, Alexander 936
262 Myronuk, John 936
263 Harrington, Mike 936
264 Kramer, Chris 935
265 Gill, Sydney 935
266 Van Wely, Mark 935
267 Dykstra, Nolan 935
268 Quider, Elliott 935
269 Gilbert, Dawn 935
270 Benoit, Lawren 935
271 Wright, Dan 935
272 Robertson, Jeremy 935
273 Kimman, Grace 934
274 Bos, Charles 934
275 Bouwers, Logan 934
276 Schilte, Tate 934
277 Copeland, Graeme 934
278 Erzar, Frank 933
279 Stephenson, George 933
280 Vanderlee, Joanne 932
281 Campbell, Kirk 932
282 MacPherson, Dennis 932
283 Droughan, Kelly 932
284 Jubenville, Dennis 932
285 Dandridge, Gary 931
286 Chappel, Scott 931
287 Varga, Rick 930
288 Droughan, Jonovan 930
289 Hall, Blake 930
290 Nagy, Rebecca 930
291 Martin, Matt 930
292 ole dog 930
293 Waltham, Clark 930
294 Vanderstoep, Emmett 930
295 Wight, Sandi 930
296 Nicholls, Tom 930
297 DeVries, Christina 929
298 Jean, Lori 929
299 Van Wely, Ben 929
300 Woo, Katherine 929
301 Lucas, Ed 929
302 Ward, T 929
303 Ried, Caleb 929
304 O’Rourke, Marilyn 929
305 Dumala, Rick 929
306 Bain, Roger 928
307 Hickton, Tim 928
308 Heinen, Brayden 928
309 Harris, Hunter 928
310 Jurychuk, Zenon 928
311 Baillie, Ron 927
312 Forbes, Jacob 927
313 Miedema, Davis 927
314 Ewing, Jen 926
315 Spence, Mike 926
316 Burgoyne, Blake 926
317 JRF24 926
318 Lecinski, Spencer 926
319 Sim, Steve 926
320 Delano, Dennis 925
321 WEB 925
322 Barends, Andria 925
323 Lane, Hunter 925
324 Stuive, Hilda 925
325 Eikelenboom, Shirley 925
326 DeVries, Harry 925
327 Lewis. Cathy 925
328 Hambleton, Andrew 925
329 Connor, Jason 925
330 Lakeview, Brad 925
331 Bradley, Mike 925
332 Dumoulin, S 924
333 Nixon, Soan 924
334 Tufford, Cody 924
335 Kiers, Jeff 924
336 O’Connor, Joe 924
337 Shrute, Dwight 924
338 Davis, Andy 924
339 Poag, Kaylie 924
340 Bouwers, Ethan 924
341 Nuggets, Evelyn 923
342 Culp, Susan 922
343 Madder, Tucker 922
344 Maas, Gary 922
345 Alington, Ian 922
346 Torkelson, Andy 921
347 Irwin, Myles 921
348 Palmer, Colin 921
349 Glenda 921
350 Nixon, Cameron 921
351 Anello, Cory 921
352 Fuller, Rose 921
353 DellaValle, Carol 921
354 Davis, Ralph 921
355 Vanderlee, Kevin 920
356 Schneider, Lynn 920
357 Waring, Karen 920
358 Wiens, Brian 920
359 Twomey, Jessica 920
360 Regnerus, Roger 920
361 O’Toole, Bryan 919
362 Frete, Izaiah 919
363 Palenchar, Mark 919
364 Brand, Allison 919
365 Norris, Cathy 919
366 Reid, Joyce 919
367 Cunningham, Al 919
368 Johnson, Leanne 918
369 Staudinger, Lynn 918
370 Ruta 918
371 Roorda, Wendy 918
372 Jaskolka, Jonathan 918
373 Young, Nerny 918
374 Teeft, Ross 918
375 Nicholson, Fiona 918
376 Johnson, Wade 918
377 Caiella, Molly 918
378 Martin, Cory 918
379 Macklin, Judy 917
380 Baronette, Marc 917
381 DellaValle, Basil 917
382 Porkolab, Madison 917
383 Reile, Derek 917
384 Stempski, Julie 917
385 Olejarz, Andy 917
386 Willems, Roxy 916
387 Kucharuk, Paul 916
388 Ballinger, M 916
389 He, Albert 916
390 Strad 916
391 Later, Shelley 916
392 Cooper, Ron 916
393 Roach, Gloria 915
394 D’Onofrio, Matthew 915
395 Bernhardt, Grant 915
396 Dean, Erik L 915
397 Wood, Ian 915
398 Rawknee 915
399 Stuive, Barry 915
400 Devries, Dave 915
401 Cino, Nicholas 915
402 Kramer, H 914
403 Faye & Lauren 914
404 DeVries, Zach 913
405 Jazvac, G. 913
406 Gilbert, Pat 913
407 Cormier, Chris 913
408 Lewis, Gary 913
409 Ruzylo, Rick 913
410 Fillmore, Linda 913
411 Wight, Jason 913
412 Mann, Wesley 912
413 Gillard, Maurice 912
414 Goodin, Katht 912
415 Berry, Brooks 912
416 Teeft, Karen 912
417 Sherwood, Jake 912
418 Stenzel, Randy Randolio 911
419 Brooks, Esther 911
420 Roller, Erik 911
421 Bosiljevac, Natalie 911
422 Ried, Alan 911
423 Jaworski, Andrew 911
424 Fuller, Mason 911
425 Van Biesbrouch 911
426 Porkolab, Matthew 911
427 Baillie, Patti 910
428 Hunter, Tim 910
429 Smith, Bombee 910
430 Dykstra, Martin 910
431 Renda, Cole 910
432 Belliveau, Steve 910
433 Kadwell, Dave Gritty 909
434 Wiersma, Callum 909
435 Reilly, Leanne 909
436 Vecchiarelli, Brittany 909
437 Irwin, Dylan 909
438 Kiers, Rosa 908
439 Wight, Harley 908
440 Mackenzie, Leslie 908
441 Debberz 908
442 Visentin, Jeff 908
443 Suttell, Lee thirsty Knight 908
444 Maas, Sean 908
445 Bylsma, Micah 907
446 Godin, Darryll 907
447 Cocklin, Jay 907
448 Young, Charles 906
449 Buys, Bill 906
450 Bysma, Geert 906
451 Harshaw, Hunter 906
452 Smith, Aiden 906
453 Julia’s Kitchen 906
454 Szewczyk, Nick 906
455 Reile, Paula 906
456 Ludwig, Bryan 906
457 Kallies, Wayne 905
458 Lat, Meagar 905
459 Bonafiglla, Dolores 904
460 Riley, Esther 904
461 Van Dorp, Dave 904
462 Carey, J. 904
463 Redding, Liz 904
464 Reid, Trish 904
465 Rohner, Paul 904
466 Lipsitt, Bill 904
467 Green, Jack 903
468 Wiersma, Adam 903
469 Roorda, Rob 903
470 Goulet, Dianne 903
471 Buttar, Evelyn 903
472 Smith, Eric Tiggs 903
473 J Dog 903
474 Ball, Daniel 903
475 Steve B. 902
476 Nagy, Steve 902
477 Emond, Christopher 902
478 Daniels, Ken 902
479 Lecinski, Harrison 902
480 Van Hoffen, Dorian 902
481 Ferlez, Marko 901
482 Moss, Katie 901
483 Greenwood, Morley 901
484 Levac, Claire 901
485 Pohl, Chrisina 901
486 Baarda, Valerie 901
487 Norris, Rick 901
488 Head, Lucas 901
489 MacDonald, Colin 900
490 Dickey, Kelly 900
491 Jackson, Owen 900
492 Bentley Jr., Bill 900
493 Sheridan, Carter 900
494 B, Gabrielle 899
495 B, Steve 899
496 Tweedle, Don 899
497 Cristiano 899
498 Fuller, Rory 899
499 Heywood, Trystan 899
500 Bratt, Alex 898
501 Houston, Craig 898
502 Bently, Bill 898
503 Peterson, Nathaniel 898
504 Poag, Colin 898
505 Utah 898
506 Poulter, Dave 898
507 Reilly, Jacob 897
508 Wight, Hudson 897
509 Dave DGE 897
510 Walma, Timothy R. 897
511 T, Sandra 897
512 MacDonald, Mark 897
513 Papa 897
514 H, PJ 897
515 Mighty Boy, Matt 896
516 Quider, G 896
517 Johnston, Joanne 896
518 Hemphill, Sheila 896
519 Goin’Postal 896
520 DeVries, Leo 896
521 Herale, Willie 896
522 Hoekstra, Keira 895
523 Bluchmore, Tyler Vaughn 895
524 Moneta, Rick Rreh’ 895
525 Whitaker, Brian 895
526 Houston, Kathy 895
527 Marratto, Brad Jake Blues 895
528 Bab 895
529 Roller, Austin 895
530 Kucharuk, Ryan 895
531 Brand, Phil 895
532 B, Poppa Nanna 894
533 Kovacs, Carl 894
534 Stephenson, Emma 894
535 Yakowenko, George 894
536 Kiers, Jeremy 894
537 Bos, Ben 894
538 Shepard, Mike 894
539 Dobie, Josie 894
540 Baas, Correen 894
541 Goodin, Claire 894
542 Cormier, Aiden 893
543 Codack, Mason 893
544 Teichgraf, George 893
545 Don, Henk 893
546 MacDonald, Tom 893
547 Jurychuk, Zoryana 893
548 Funk, Peter 893
549 Hunter, Ginny 892
550 Munro, Jamie 892
551 Marleau, Kade 892
552 Elliot, James 892
553 Friend, Jeff 892
554 Brooks, Bart 892
555 Dabrowski, Chez 892
556 Poole, Maureen 891
557 Fillmore, Bill 891
558 Leenaars, Audie 891
559 Lazeo, John 891
560 McLeod, Sharon 891
561 Palangia, Bill 891
562 Young, Garry 891
563 Bratton, Cody 890
564 1000 Jeff, Bob 890
565 Walsh, Caleb 890
566 Cosico, Rose 890
567 KaCoveney 890
568 Thomson, Devin 889
569 Stingers, CPN 889
570 Heywood, Jenn 889
571 Riley, Brian 889
572 Sinopoli, Jonathan 889
573 Nics Pics 889
574 Allington, Shaun 888
575 Kington, Dave 888
576 Bylsma, Ben 888
577 Rankin, Derek 888
578 Fuller, Wll 888
579 Bos, John Bossy 888
580 Legge, Michele 888
581 Thomas, George 887
582 Van Hoffen, Dan 887
583 Jrock, Kozy 887
584 Thorpe, P&P 886
585 McLellan, Shaw 886
586 England, Katerina 886
587 VanDorp, Lucy 886
588 Macklin, Barry 886
589 Feddema, Austin 886
590 Hardyman, Brian 885
591 Rienties, David 885
592 Taggart, Joel 885
593 Mattiacci, Tony 885
594 Jones, Kathy 885
595 DesVries, Nancy 884
596 Grandpa Tom 884
597 Allchin, Sharon 884
598 Verardo, O. 884
599 Hodgkins, Deb 884
600 Prevost, MJ 884
601 P, Johnny 884
602 Dumoulin, Grayson 884
603 Munden, Brittany 883
604 Buswell, Samantha 883
605 Bradson, Bryce 883
606 Culp, Greg 883
607 Big, Aud 883
608 Peterson, Wade 883
609 Mikea 883
610 Gedrimas, Joanna 882
611 van den Bogerd, Stephanie 882
612 Money, G. 882
613 Moore, Wayne 882
614 Willems, Hank 881
615 Schroeder, Debbie 881
616 Gabrielle B. 881
617 Dunda, Mimi 881
618 Hensen, Rob 881
619 Harper, Jenna 881
620 FunTimes 880
621 Tennant, Patty 880
622 Muise, P 880
623 Unger, Karen 880
624 Scooter 880
625 DeVries, Dan 880
626 D’Onofrio, Lucas 879
627 Donders, Lisa 879
628 Watson, Kevin 878
629 Kusy, Laura 878
630 Holodniuk, Susan 878
631 van den Bogerd, Luke 878
632 Wiens, Kelley 878
633 Hayes, Andrew 878
634 Bosiljevac, Ava 878
635 Ostermeier, Dirk 877
636 Beaulieu, Kathy (Nanners) 877
637 Renda, Vince 877
638 Brooks, Barrett 877
639 Wiebe, Peter 876
640 Klages, Nolan 876
641 Campbell, Erin 876
642 Buswell, Chris 876
643 Jones, Chuck 876
644 Devries, Joanne 875
645 Morrell, Scott 875
646 Vien, Wilf 875
647 Lipsitt, Del 875
648 Barich, Rich 875
649 Greenwood, Steve 875
650 MissyQ 874
651 Csermak, Mike 874
652 Nemett, Edward 874
653 Tennant, Maureen 874
654 Smith, Jenny 873
655 Ellis, Corey 873
656 Mackie, Jonathan 873
657 Parry, Josephine 873
658 Rienties, Jen 873
659 G, Owen 873
660 Smeenk, Margot 873
661 Cairnie, Gord 873
662 McQuarrie, Marty 873
663 Reile, Iris 873
664 Poag, Colton 872
665 Salamar 872
666 Reilly, Josh 872
667 Kurtz, Dan 872
668 Good, JB 872
669 Sheridan, Jen 872
670 Al’s Grandkids 872
671 Steele, Rolond 872
672 Vallorani, Matteo 872
673 Vien, Elsa 872
674 McIntosh, Jackson 871
675 Simmons, Hunter 871
676 Card, Mike 871
677 MacDonald, Sandy 871
678 McLellan, Bobbie-Jo 871
679 Regnerus, Quin 871
680 Lisa-Jo 871
681 Preston, Theo 870
682 Low, Linda 870
683 Van Roon, Mark 870
684 McCallum, Ross 870
685 Bos, Trevor 869
686 Bridger, Kelly 869
687 Jurychuk, Olia Mama 869
688 Heczko, Lorraine 869
689 Battersby, Greg 869
690 D’Amico, Vince 869
691 Fernred, Paul 868
692 Dandridge, John 868
693 The Team Go Sports 868
694 Bernhardt, Charlene 867
695 Bos, John Jr 867
696 Buttar, Carson 867
697 Walsh, Brody 866
698 Baughman, Ralph 866
699 Jurychuk, Myron 866
700 1950 Dave 866
701 Katties, Scott 866
702 Black, Tina 865
703 Vandenberg, Ron 865
704 Toastman Jack 865
705 Bylsma, Adam 864
706 Tombolini, Joey 864
707 Lecinski, Gene 864
708 Allan, Laurie 864
709 VanHart, Mackenzie 863
710 BTJ 863
711 Halliday, Ingrid 863
712 Hayes, Carol Ann 863
713 Moore, Sarah 863
714 Kramer, S 863
715 Reid, Steven 863
716 Young, Carter 863
717 Marleau, Lisa 863
718 McCord, Kate 863
719 Susnyar, Nik 862
720 Davies, Martin 862
721 Emond, Denise 862
722 Unger, Werner 862
723 Laverty, Ryan 862
724 Struiksma, Logan 862
725 Griffin MMA 861
726 Star 2.0, Rock 860
727 Juhlke, Susan 860
728 Adams, Doug 860
729 Jubenville, Joan 860
730 Sheridan, Spencer 859
731 Nagel, Charlene 858
732 Sinnett, Serena 858
733 Dykstra, Dylan 858
734 MacTavish, Shelby 858
735 PJ 857
736 Borysko, Peter 857
737 Wiersma, Benny 857
738 Memory, Murdochs 857
739 Glass, Colin 856
740 Bloomfield, Mitch 856
741 Wiersma, John 856
742 Duncan, Daniel 856
743 Kucharuk, Pete 856
744 Bain, Diane 856
745 Lazeo, Bea 856
746 Morrell, Preston 855
747 Robertson, Kevin 855
748 Higney, Charles 855
749 Greenwood, Danielle 855
750 Ball, Owen 855
751 Dandridge, Beth 854
752 Hurtubise, Jason 854
753 Emond, Amanda 854
754 Culp, Kristopher 854
755 Pillay, Niran 854
756 Wight, Doug 853
757 MacDonald, Cynthia 853
758 Vanmarrum, Tueker 853
759 Smeenk, Daniel 853
760 Green, Ryan 852
761 M, Mikey 852
762 Game Fuzz 852
763 Larkin, Dawn 852
764 Szarko, Janel 851
765 Georgi, Monica 851
766 Varga, Diane 851
767 Ewing, Ed 851
768 Marleau, Andrew 850
769 Welch, Doug 850
770 Jimbo 45 849
771 Dohany, Lena 849
772 Allington, Arlene 849
773 Barclay, London 848
774 Ferster, Ron 848
775 Wang, Rachel 848
776 A, Julianna 848
777 Lecinski, Doug 848
778 Heywood, Cathy 847
779 Morrisette, Louie 847
780 Halliday, Ron 847
781 Millar, Bill 847
782 Walton, Lynn 847
783 DeVries, Jeanette 846
784 Walsh, Logan 846
785 K Dog 846
786 Williams, Mackenzie Mackie 845
787 Warren, Marry-Ann 845
788 Sheridan, Terence 845
789 Richdu 845
790 Roach, Jon 845
791 Philbrick, George 845
792 Reilly, Bill 844
793 England, Adrianna 844
794 Taggart, Karon 844
795 Smithson, Alicia 844
796 Williams, Mason 844
797 Haines, Jack 843
798 Barliak, Colleen 843
799 Oikann, Cooper 843
800 Gilray, Josh 843
801 Boek, Chad 842
802 Wiebe, Brian 842
803 Wodog 842
804 Clem 841
805 Campbell, George 841
806 JMM 841
807 Rienties, Lisa 841
808 DeVries, Brayden 840
809 E, Robert 840
810 Malone, Tom 840
811 Kuypers, Martin 840
812 Serwatuk, Michael 840
813 Eccles, Steve 840
814 Bos, Charlie 840
815 Lats78 840
816 Philbrick, Isabel 839
817 Wiebe, River 839
818 Walsh, Aria 839
819 Makar Go Vroom 838
820 Laverty, Mark 838
821 Shepherd, Robert 838
822 Bitar, Samantha 837
823 Prejost, J.S. 837
824 Bezemer, Jodie 837
825 Heywood, Sean 836
826 Monsberger, Dani 836
827 Soos, John 835
828 Andreatta, Anne 835
829 Martin, Jeffrey 835
830 B, Jeff 835
831 M, Herbie 835
832 Droughan, Jake 834
833 Lady, Dragon 833
834 Vallorani, Luca 832
835 Hoekstra, Evan 832
836 Heywood, John 832
837 Young, Landon 832
838 Fuller, Brandon 832
839 Duncan, Keith 831
840 Schrock, Nichole 831
841 Baarda, Manley 831
842 Agius, Theresa 831
843 DiBattista, Al 831
844 Hoeskstra, Liam 831
845 Puddi 830
846 Attema, Joel 830
847 Heinen, Elsie 830
848 Fiorino, Sam 829
849 MacMullan, Bonnig 829
850 Kucharuk, Nicole 829
851 V, Sam 829
852 Card, Tia 829
853 Oswald, Dave 829
854 Allchin, Jim 828
855 McClurkin, Lori 828
856 the Masons 828
857 Bristo, Lorne 828
858 Dave, Ronrel 828
859 Myer 828
860 Later, Jeremy 828
861 Verardo, Dino 827
862 McGregor, kasen 827
863 Vallorani, Andrea 827
864 Riley, Zachary 827
865 D’Onofrio, Kate 827
866 Riley, Benjamin 827
867 Kiers, Ryker 827
868 Morrell, Ross 827
869 Oddi, Lin 825
870 Shawna & Sloane 825
871 Pohl, Juergen 825
872 Scooter 823
873 Pugsley, Jim 822
874 Bos, Max 822
875 Girl, Honey 821
876 H, Mama 821
877 Lecinski, Diana 820
878 Quider, Sally 820
879 Finn the Win 820
880 Young, Abby 819
881 Roorda, Brooke 818
882 Savage, Ryder RyDawg 818
883 Big, E 818
884 Reile, Lily 818
885 Droughan, Zoe 817
886 Turl, Bre 816
887 Van Beek, John 816
888 Stratford, Gail 814
889 Howard, Larry 814
890 Longboat, Jenn 813
891 Gelderman, Noah 813
892 Gray, Robert 813
893 Gillard, Rita 813
894 Waning, Sara 812
895 Duffy 12 812
896 Ireland, Doug 812
897 Louws, Fred 811
898 Gitch 811
899 Feddema, Connor 811
900 Beaulieu, Levite 810
901 Heczko, Amanda 810
902 Fernred, Dave 809
903 Kovacs, Nancy 807
904 Zdriluk, Ron 806
905 Susnyar, Patricia 806
906 DeVries, Kyle 805
907 Scotney, Paula 805
908 Penny, Money 803
909 Oxford, Bill 803
910 Pryer, Jim 803
911 Ball, Matthew 802
912 Devries, Ryan 802
913 Bosiljeval, Jane 802
914 Holodniuk, Alana 801
915 Battgirl 800
916 Marshall, Kathy 800
917 Heczko, Jason 799
918 Wiebe, Joan 799
919 DeVries, Ethan 799
920 VanderBeek, Jeannine 798
921 Davoli, Tony 795
922 Reile, Alexander 795
923 Kyky 794
924 Sloss, Myiah 794
925 Parry, Rich 792
926 Hornung, Mike 791
927 Campbell, Tammy 791
928 DellaValle, Adam 790
929 Bos, Bella 789
930 Ritz, Samantha 787
931 Batten, Kelly 786
932 Rienties, Sherry 785
933 Tyce 783
934 van den Bogerd, Amy 783
935 Hodgkins, Greg Hodge 782
936 Vanbrederode, Tina 781
937 Lats#9 779
938 Reid, Dave 779
939 McLellan, Pete 779
940 Head, Dylan 777
941 Meins, Kerri 777
942 Jackson, Aaron Cam 777
943 Henke 775
944 Scholtens, Anko 772
945 Kurgan, Grant 771
946 Leclerc, Kathy 770
947 Walters, Dawson 769
948 Papiez, Renee 767
949 Nemett, Maggie 766
950 Waite, Rick 765
951 Mielko, Jim 762
952 Anello, Rebecca 758
953 Carter, Stan 743
954 Chicken, Peter 739
955 Downie, Megan 738
956 Haines, Henry 738
957 Hensen, Isaac 738
958 Halliday, Brad 704