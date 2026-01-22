Hat Trick Hockey – Week 12

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Jan. 18
Week 12
1 Zdriluk, Jacob 1004
2 Couch, Jesse 978
3 Klages, Keith 970
4 Stuive, Cindy 968
5 Simmons, Cam 968
6 DeVries, Mark 966
7 Dunda, Riley 964
8 Heywood, Kevin 961
9 Kurpis, Steve 961
10 Heinen, Eric 958
11 Klages, Robert 958
12 Van Roon, Jim 956
13 Mous, Brent 954
14 Kraan, Alisha 953
15 Johnson, Debbie 952
16 Dearman, Travis 950
17 Jacobsen, Sean 949
18 Redding, Jeff 949
19 Campbell, Matt 947
20 Poz, Cindy 946
21 Halliday, Colin 945
22 Baer, David 944
23 McIntosh, Megan 943
24 Karkkainen, Paul 942
25 Crowder, Tom 941
26 Shantz, Kate & Briar 940
27 Ritz, Jon 940
28 VanderHeide, Clarence 940
29 Johnston, Stan 940
30 Fretz, Kai 938
31 Ciszec, Fred 937
32 Crowder, Juila 935
33 Moore, Douglas 935
34 Mous, Lauren 935
35 Fozard, Draj 935
36 Klages, Lilian 934
37 Hurtubise, Alison 934
38 Moore, Michelle 933
39 Emond, Shaun 933
40 Kucharuk, Sylvia 932
41 L, Teresa 932
42 Schilte, Kaia 931
43 O’Shaughnessy, Gerry 931
44 McCord, Braeden 930
45 Stephenson, Will 930
46 Twomey, Patrick 930
47 Murray, Nick 930
48 Donders, Adam 929
49 Holodniuk, Doug 928
50 E, Aaron 927
51 Fiorantis, Philip 927
52 Fiorantis, Shannon 926
53 Chesla, Michael 926
54 Schilte, Frank the tank 926
55 Cain, Trisha 926
56 Chesla, Karen 925
57 McClurkin, Tom 925
58 Valovich, Kevin 925
59 Bowen, Larry 924
60 Raab, Harrison 924
61 Dandridge, Alex 924
62 Graham, Dave 924
63 Gunn, Jimmy 924
64 Olejarz, Michelle 923
65 Jones, Don DJ 922
66 Tucker, Everett 921
67 Herale, Kevin 921
68 Ohorodnyk, Daniel 921
69 Cino, Chuck 920
70 Seibel, Ken 920
71 Nowoselski, Scott 919
72 Emerson, Cam 919
73 Parent, Neil 919
74 Emerson, Chanansa 918
75 Rohner, Griffin 918
76 Martin, Jim 917
77 Donders, Henry 917
78 Roller, Ben 916
79 Fozard, Michael 916
80 Boulter, Brian 915
81 Donders, Pete 915
82 Carey, Bryson 914
83 Donzo 914
84 Shantz, Rick 913
85 Schnick, Brian 913
86 Ann, Buys 911
87 Waite, Tori 911
88 DeVries, Curtis 911
89 Bulloch, Debbie 911
90 Mac, Robbie 911
91 Davis, Nolan 910
92 Pozromka, Rick 910
93 Raab, Dave 909
94 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 909
95 Mous, Tony 909
96 Cunningham, Jane 908
97 Mikulinski, Brian 908
98 O’Brien, Eileen 908
99 Snowden, Kyle 908
100 Fielding, Jay 908
101 Gateman/Trojnar 908
102 Stuive, Alex 907
103 Hall, Glory 907
104 Attema, Sophia 907
105 Fuchs, Travis 907
106 Diamanti, Debbie 907
107 Van Roon, Cory 907
108 Hal 907
109 Prevost, SM 906
110 Zdriluk, Justin 906
111 DeLong, Denton 906
112 Nagel, Paul 906
113 Langley, Carolyn 906
114 MacPherson, Rob 906
115 O’Toole, Bernie 905
116 Disher, Bob 905
117 Bittner, Anthony 905
118 Cain, Terry 905
119 MacAngus, Don 904
120 Battersby, Claire 904
121 Roller, Noah 904
122 Agius, Joe 903
123 van den Bogerd, Matthias 903
124 Wolfe, Larry 902
125 Bronxx 902
126 King, Chris 902
127 Schnick, Fred 902
128 Graham, Connor 901
129 Harrington, Dave 901
130 Vanderbeek, Fred 901
131 Davis, Luke 900
132 Fuller, Beth 900
133 Culp, Thomas 900
134 Verardo, E. 900
135 Hurtubise, Isla 900
136 Fuller, Ben 900
137 Brooks, Ryan 899
138 Hurtubise, Jase 899
139 Kilins, Brett 899
140 Jensen, Sid 899
141 Cook, Stewart 898
142 Reid, Wally 898
143 Jansson, Alan 898
144 Pearson, Eric 898
145 Bouwers, Jeff 898
146 Porkolab, Lori 898
147 Shipton, Brad Jaganthars 898
148 Hodgkins, Josh 897
149 Griffin, Scott 897
150 Baughman, Brice 897
151 Cocklin, Kath 897
152 Heywood, Taylor 897
153 Heinen, Andrew 896
154 Havens, Robert 896
155 Lucas, R 896
156 Munden, Joey 896
157 Wilson, Corey 896
158 Gilchrist, Dan 896
159 Mercone, Frank 896
160 Kot, Zach 895
161 Mous, Robert 895
162 Nixon, Julie-Anne 895
163 Bouwers, Carter 895
164 Sheridan, Mike 895
165 Cox, M.J 895
166 Minors, A 894
167 Twomey, Jack Lila 894
168 Heinen, Tyler 894
169 Kallies, Ryder 894
170 Dabrowski, Diane 894
171 Baughman, Brody 893
172 Reynolds, Jason 893
173 Zdriluk, Glenn 893
174 Peterson, Charlotte 892
175 Olejarz, Andrew 892
176 Kotar, Chase 892
177 O’Brien, Jono 892
178 Smithson, Paul 892
179 Troup, William. A. 891
180 Monaghan, Tom 891
181 Rejma, Chrissie 891
182 Beachin, Robert 891
183 Kiers, Declan 891
184 Goulet, Don 891
185 Gunn, James 891
186 Tufford, Gary 891
187 Julius, Jack 890
188 Griff, Robert 890
189 Heinen, Maddison 890
190 Schroeder, Pete 890
191 Renda, Margret 890
192 Bouwers, Michelle 890
193 Attema, Andrew 889
194 Siska, Tyler 889
195 Greenwood, Roberta 889
196 Ritz, Don 889
197 Lizzo 45 889
198 Scott, Anne 889
199 Antonio 889
200 Brian of Denmark 889
201 Lecinski, Kat 888
202 Marleau, Kian 888
203 Dunda, Liam 888
204 Sinnett, Jay 888
205 Appleman, Peyton 888
206 Hewitson, Tom 887
207 Quider, Elliott 887
208 Maragoudakis, Leah 887
209 M, Christine 887
210 Kylee & Belise 887
211 Schrock, David 886
212 Bradt, Veronica 886
213 Bradt, Jim 886
214 Schilte, Julie 886
215 Kucharuk, Dave 886
216 Chesla, Brian 885
217 Zimmerman, Garry 885
218 Young, Mark 885
219 Fozard, Dr. Amanda 885
220 Vanderstoep, Emmett 885
221 Appleman, Anthony 885
222 Saunders, Jim 884
223 Graham, Rob 884
224 Dohany, Clarise 884
225 Kalanchoe, Cam 884
226 Devries, John 884
227 Lecinski, Greg 883
228 Waring, James 883
229 Roorda, Olivia 883
230 Zuidersma, Mark 883
231 Ward, T 883
232 Dykstra, Nolan 883
233 Jones, Ray 883
234 Fuller, Owen 883
235 England, Alexander 883
236 Smurf 883
237 Dandridge, Gary 882
238 MacPherson, Dennis 882
239 Campbell, Kirk 882
240 Brown, Fred 882
241 Coach Jeff 882
242 Ward, E 882
243 Gill, Sydney 881
244 Van Wely, Mark 881
245 Caiella, Johnny 881
246 Madcon 881
247 Burgoyne, Blake 881
248 Caddy, Doug 881
249 Porkolab, Mark 881
250 Varga, Rick 880
251 Norris, Ozzy 880
252 Emond, Norman 880
253 Forbes, Jacob 880
254 Duglas. Cameron 880
255 Kemp, Blair 880
256 Wright, Dan 880
257 Chappel, Scott 880
258 Dohany, Adam 879
259 Henderson, Dave 879
260 England, Phil 879
261 Woo, Katherine 879
262 Klos, Brad 879
263 Schilte, Tate 879
264 Clancy, Lynn 879
265 Hall, Keith 878
266 Copeland, Graeme 878
267 Cuno, Pat 877
268 Droughan, Kelly 877
269 Hambleton, Andrew 877
270 Erzar, Frank 876
271 Martin, Matt 876
272 Bouwers, Logan 876
273 Gilbert, Dawn 876
274 Allison, Mike 876
275 Dobson, Glenn 876
276 Olejarz, Theresa 875
277 Barends, Andria 875
278 Bos, Charles 875
279 Spence, Mike 875
280 Harrington, Mike 875
281 Dore, Kyle 874
282 Jean, Lori 874
283 Tee, Mister 874
284 Jubenville, Dennis 874
285 Popiluk, Harry 874
286 Myronuk, John 874
287 Droughan, Jonovan 873
288 Nagy, Rebecca 873
289 Tufford, Cody 873
290 Nuggets, Evelyn 873
291 Lucas, Ed 873
292 Waltham, Clark 873
293 Benoit, Lawren 873
294 Robertson, Jeremy 873
295 Jurychuk, Zenon 873
296 Culp, Susan 872
297 Brooks, Karley Freckles 872
298 Wilson, Grant 872
299 Dumala, Rick 872
300 Baillie, Ron 871
301 Kimman, Grace 871
302 WEB 871
303 Rogal, Justin 871
304 Lecinski, Spencer 871
305 Miedema, Davis 871
306 Wight, Sandi 871
307 Kucharuk, Paul 870
308 Nixon, Soan 870
309 Vanderlee, Joanne 870
310 Nixon, Cameron 870
311 Stuive, Hilda 870
312 Eikelenboom, Shirley 870
313 Davis, Andy 870
314 Willems, Roxy 869
315 Delano, Dennis 869
316 Kramer, Chris 869
317 Baronette, Marc 869
318 Palenchar, Mark 869
319 ole dog 869
320 Anello, Cory 869
321 Fuller, Rose 869
322 Harris, Hunter 869
323 Fillmore, Linda 869
324 Goodin, Katht 868
325 Van Wely, Ben 868
326 Brand, Allison 868
327 Porkolab, Madison 868
328 Poag, Kaylie 868
329 Nicholls, Tom 868
330 Bouwers, Ethan 868
331 Arbisan, Mike B. 867
332 Dumoulin, S 867
333 Hall, Blake 867
334 JRF24 867
335 Maas, Sean 867
336 DeVries, Zach 866
337 Glenda 866
338 Johnson, Wade 866
339 Stephenson, George 866
340 Macklin, Judy 865
341 Roller, Erik 865
342 Ried, Caleb 865
343 O’Rourke, Marilyn 865
344 Heinen, Brayden 865
345 DellaValle, Carol 865
346 Martin, Cory 865
347 Bradley, Mike 865
348 DeVries, Christina 864
349 Ewing, Jen 864
350 Gillard, Maurice 864
351 Madder, Tucker 864
352 Hickton, Tim 864
353 Davis, Ralph 864
354 Cooper, Ron 864
355 Frete, Izaiah 863
356 Bain, Roger 863
357 L, Brendan 863
358 Cormier, Chris 863
359 Twomey, Jessica 863
360 Jaskolka, Jonathan 863
361 Alington, Ian 863
362 Norris, Cathy 863
363 Young, Nerny 863
364 Jaworski, Andrew 863
365 Caiella, Molly 863
366 Vanderlee, Kevin 862
367 Schneider, Lynn 862
368 Wiens, Brian 862
369 Waring, Karen 862
370 O’Connor, Joe 862
371 Reile, Derek 862
372 Olejarz, Andy 862
373 DellaValle, Basil 861
374 Ruta 861
375 Roorda, Wendy 861
376 Reilly, Leanne 861
377 Stuive, Barry 861
378 DeVries, Harry 861
379 Van Biesbrouch 861
380 Sim, Steve 861
381 Palmer, Colin 860
382 Bernhardt, Grant 860
383 Hunter, Tim 860
384 Lane, Hunter 860
385 Harshaw, Hunter 860
386 Wood, Ian 860
387 Reid, Joyce 860
388 Faye & Lauren 860
389 Stempski, Julie 860
390 Wight, Jason 860
391 Johnson, Leanne 859
392 Irwin, Myles 859
393 Dean, Erik L 859
394 Carey, J. 859
395 Mackenzie, Leslie 859
396 Later, Shelley 859
397 Stenzel, Randy Randolio 858
398 Bonafiglla, Dolores 858
399 D’Onofrio, Matthew 858
400 Gilbert, Pat 858
401 Berry, Brooks 858
402 Regnerus, Roger 858
403 Shrute, Dwight 858
404 Lewis. Cathy 858
405 Cino, Nicholas 858
406 O’Toole, Bryan 857
407 Sherwood, Jake 857
408 Strad 857
409 Lakeview, Brad 857
410 Torkelson, Andy 856
411 Baillie, Patti 856
412 Roach, Gloria 856
413 Jazvac, G. 856
414 Staudinger, Lynn 856
415 Redding, Liz 856
416 Cunningham, Al 856
417 Bylsma, Micah 856
418 Vecchiarelli, Brittany 856
419 Moss, Katie 855
420 Riley, Esther 855
421 Kiers, Rosa 855
422 Ballinger, M 855
423 Ried, Alan 855
424 Emond, Christopher 855
425 He, Albert 855
426 Mann, Wesley 854
427 Bosiljevac, Natalie 854
428 Buys, Bill 854
429 Teeft, Karen 854
430 Maas, Gary 854
431 Smith, Eric Tiggs 854
432 Visentin, Jeff 854
433 Fuller, Mason 854
434 Devries, Dave 854
435 Dykstra, Martin 854
436 Porkolab, Matthew 854
437 Sheridan, Carter 854
438 Reilly, Jacob 853
439 Greenwood, Morley 853
440 Kramer, H 853
441 Kiers, Jeff 853
442 Smith, Bombee 853
443 Teeft, Ross 853
444 Reile, Paula 853
445 Ball, Daniel 853
446 Poole, Maureen 852
447 Lewis, Gary 852
448 Lat, Meagar 852
449 Daniels, Ken 852
450 Debberz 852
451 Wight, Harley 852
452 Suttell, Lee thirsty Knight 852
453 Ludwig, Bryan 852
454 Cocklin, Jay 852
455 Codack, Mason 851
456 T, Sandra 851
457 Bysma, Geert 851
458 Julia’s Kitchen 851
459 Connor, Jason 851
460 Cristiano 851
461 Young, Charles 850
462 Rawknee 850
463 Tweedle, Don 850
464 Irwin, Dylan 850
465 Szewczyk, Nick 850
466 Godin, Darryll 850
467 Brooks, Esther 849
468 Bentley Jr., Bill 849
469 Goulet, Dianne 849
470 Smith, Aiden 849
471 B, Steve 849
472 Norris, Rick 849
473 Dave DGE 848
474 Kadwell, Dave Gritty 848
475 B, Poppa Nanna 848
476 Pohl, Chrisina 848
477 Steve B. 848
478 Rohner, Paul 848
479 Belliveau, Steve 848
480 Jackson, Owen 847
481 Hoekstra, Keira 846
482 Wiersma, Adam 846
483 Dickey, Kelly 846
484 Bratt, Alex 846
485 Quider, G 846
486 Kallies, Wayne 846
487 Friend, Jeff 846
488 Nicholson, Fiona 846
489 Papa 846
490 Heywood, Trystan 846
491 J Dog 846
492 Lipsitt, Bill 846
493 Wiersma, Callum 845
494 Peterson, Nathaniel 845
495 Van Hoffen, Dorian 845
496 Wight, Hudson 844
497 MacDonald, Colin 844
498 Goin’Postal 844
499 Green, Jack 843
500 Cormier, Aiden 843
501 McLellan, Shaw 843
502 Head, Lucas 843
503 Moneta, Rick Rreh’ 842
504 Houston, Craig 842
505 Poulter, Dave 842
506 Hemphill, Sheila 842
507 MacDonald, Mark 842
508 Baarda, Valerie 842
509 Buswell, Samantha 841
510 Ruzylo, Rick 841
511 van den Bogerd, Stephanie 841
512 Whitaker, Brian 840
513 Levac, Claire 840
514 Don, Henk 840
515 Dobie, Josie 840
516 Buttar, Evelyn 840
517 McLeod, Sharon 840
518 Reid, Trish 840
519 Renda, Cole 840
520 Brand, Phil 840
521 Ferlez, Marko 839
522 Bluchmore, Tyler Vaughn 839
523 Van Dorp, Dave 839
524 Poag, Colin 839
525 Roorda, Rob 839
526 Marratto, Brad Jake Blues 839
527 Roller, Austin 839
528 Bos, John Bossy 839
529 Mighty Boy, Matt 838
530 Culp, Greg 838
531 Rienties, David 838
532 Stingers, CPN 838
533 Nagy, Steve 838
534 Dunda, Mimi 838
535 1000 Jeff, Bob 838
536 Funk, Peter 838
537 Fuller, Rory 838
538 Bratton, Cody 837
539 Thomson, Devin 837
540 B, Gabrielle 837
541 Bylsma, Ben 837
542 Utah 837
543 Teichgraf, George 837
544 Lazeo, John 837
545 Stephenson, Emma 837
546 Yakowenko, George 837
547 Kiers, Jeremy 837
548 Bos, Ben 837
549 Shepard, Mike 837
550 Kucharuk, Ryan 837
551 Walsh, Caleb 837
552 Kington, Dave 836
553 Houston, Kathy 836
554 Leenaars, Audie 836
555 Thomas, George 836
556 Bab 836
557 Johnston, Joanne 836
558 Macklin, Barry 836
559 Elliot, James 836
560 Goodin, Claire 836
561 Walma, Timothy R. 835
562 Thorpe, P&P 835
563 Munro, Jamie 835
564 MacDonald, Tom 835
565 P, Johnny 835
566 Lecinski, Harrison 834
567 Kovacs, Carl 834
568 Heywood, Jenn 834
569 Hayes, Andrew 834
570 Brooks, Bart 834
571 DesVries, Nancy 833
572 Marleau, Kade 833
573 Rankin, Derek 833
574 Jurychuk, Zoryana 833
575 Mattiacci, Tony 833
576 Moore, Wayne 833
577 Sinopoli, Jonathan 833
578 DeVries, Leo 833
579 Fuller, Wll 832
580 Money, G. 832
581 Young, Garry 832
582 Herale, Willie 832
583 H, PJ 832
584 Jrock, Kozy 832
585 Allington, Shaun 831
586 Simmons, Hunter 831
587 England, Katerina 831
588 Jones, Kathy 831
589 Feddema, Austin 831
590 D’Onofrio, Lucas 830
591 Holodniuk, Susan 830
592 Big, Aud 830
593 Verardo, O. 830
594 Devries, Joanne 829
595 Baas, Correen 829
596 KaCoveney 829
597 Grandpa Tom 828
598 Hardyman, Brian 828
599 Unger, Karen 828
600 Peterson, Wade 828
601 Jones, Chuck 828
602 Scooter 828
603 Van Hoffen, Dan 828
604 Cosico, Rose 828
605 Dumoulin, Grayson 828
606 Munden, Brittany 827
607 Campbell, Erin 827
608 Palangia, Bill 827
609 Dabrowski, Chez 827
610 Bently, Bill 826
611 VanDorp, Lucy 826
612 Taggart, Joel 826
613 Battersby, Greg 826
614 Fillmore, Bill 825
615 Kusy, Laura 825
616 Muise, P 825
617 Bernhardt, Charlene 825
618 Allchin, Sharon 825
619 Hodgkins, Deb 825
620 Legge, Michele 825
621 Prevost, MJ 825
622 DeVries, Dan 825
623 Poag, Colton 824
624 Bridger, Kelly 824
625 Watson, Kevin 824
626 Willems, Hank 824
627 Schroeder, Debbie 824
628 van den Bogerd, Luke 824
629 Card, Mike 824
630 Donders, Lisa 824
631 Preston, Theo 824
632 Harper, Jenna 824
633 Riley, Brian 824
634 Bosiljevac, Ava 824
635 Hunter, Ginny 823
636 Gedrimas, Joanna 823
637 Gabrielle B. 823
638 Vien, Wilf 823
639 Nics Pics 823
640 Ostermeier, Dirk 822
641 Kurtz, Dan 822
642 Bradson, Bryce 822
643 Rienties, Jen 822
644 Renda, Vince 822
645 Smith, Jenny 821
646 Klages, Nolan 821
647 McLellan, Bobbie-Jo 821
648 Bos, Trevor 820
649 Reilly, Josh 820
650 Csermak, Mike 820
651 Hensen, Rob 820
652 Low, Linda 820
653 Tennant, Maureen 820
654 MissyQ 819
655 Beaulieu, Kathy (Nanners) 819
656 G, Owen 819
657 Nemett, Edward 819
658 Lipsitt, Del 819
659 Salamar 818
660 Ellis, Corey 818
661 Wiebe, Peter 818
662 Tennant, Patty 818
663 Mackie, Jonathan 818
664 Buswell, Chris 818
665 MacDonald, Sandy 817
666 Parry, Josephine 817
667 Al’s Grandkids 817
668 Lisa-Jo 817
669 Marleau, Lisa 817
670 Greenwood, Steve 817
671 Heczko, Lorraine 816
672 Good, JB 816
673 Wiens, Kelley 816
674 The Team Go Sports 816
675 Vandenberg, Ron 816
676 Adams, Doug 816
677 Mikea 816
678 D’Amico, Vince 816
679 Bylsma, Adam 815
680 1950 Dave 815
681 Steele, Rolond 815
682 Cairnie, Gord 815
683 Jurychuk, Olia Mama 814
684 FunTimes 814
685 Struiksma, Logan 814
686 Reile, Iris 814
687 Susnyar, Nik 813
688 Emond, Denise 813
689 Hayes, Carol Ann 813
690 Dandridge, John 813
691 Vallorani, Matteo 813
692 Brooks, Barrett 813
693 Jubenville, Joan 813
694 Katties, Scott 813
695 Walsh, Brody 812
696 Van Roon, Mark 812
697 Young, Carter 812
698 McQuarrie, Marty 812
699 Star 2.0, Rock 811
700 Regnerus, Quin 811
701 VanHart, Mackenzie 811
702 Bos, John Jr 811
703 Smeenk, Margot 811
704 Nagel, Charlene 810
705 Smeenk, Daniel 810
706 Buttar, Carson 810
707 McIntosh, Jackson 809
708 Davies, Martin 809
709 Laverty, Ryan 809
710 Moore, Sarah 809
711 Jurychuk, Myron 809
712 Unger, Werner 808
713 Borysko, Peter 808
714 Lecinski, Gene 808
715 McCallum, Ross 808
716 Glass, Colin 807
717 BTJ 807
718 Griffin MMA 806
719 Sheridan, Jen 806
720 Baughman, Ralph 806
721 Robertson, Kevin 805
722 Duncan, Daniel 805
723 Emond, Amanda 805
724 Pillay, Niran 805
725 Halliday, Ingrid 804
726 Kucharuk, Pete 804
727 Kramer, S 804
728 Vien, Elsa 804
729 Barich, Rich 804
730 Black, Tina 803
731 Tombolini, Joey 803
732 Sinnett, Serena 803
733 Dykstra, Dylan 803
734 Memory, Murdochs 803
735 Dohany, Lena 803
736 Bloomfield, Mitch 802
737 PJ 802
738 Sheridan, Spencer 802
739 Lazeo, Bea 802
740 Dandridge, Beth 801
741 Fernred, Paul 801
742 Wiersma, John 801
743 M, Mikey 801
744 Higney, Charles 801
745 Toastman Jack 801
746 K Dog 800
747 Morrisette, Louie 800
748 MacTavish, Shelby 800
749 Wight, Doug 799
750 MacDonald, Cynthia 799
751 Jimbo 45 799
752 Morrell, Scott 799
753 Allan, Laurie 799
754 Juhlke, Susan 799
755 McCord, Kate 799
756 Green, Ryan 798
757 Georgi, Monica 798
758 Vanmarrum, Tueker 798
759 Wiersma, Benny 798
760 Larkin, Dawn 798
761 Reid, Steven 798
762 Szarko, Janel 797
763 Wiebe, Brian 797
764 Hurtubise, Jason 797
765 Millar, Bill 797
766 Allington, Arlene 797
767 Clem 796
768 Sheridan, Terence 796
769 JMM 796
770 Halliday, Ron 796
771 A, Julianna 796
772 Culp, Kristopher 796
773 Lecinski, Doug 796
774 Ewing, Ed 796
775 Heywood, Cathy 795
776 England, Adrianna 795
777 Makar Go Vroom 795
778 Richdu 795
779 Bain, Diane 795
780 Williams, Mackenzie Mackie 794
781 Morrell, Preston 794
782 Campbell, George 794
783 Barliak, Colleen 794
784 Ball, Owen 794
785 Barclay, London 793
786 Reilly, Bill 793
787 Marleau, Andrew 793
788 Schrock, Nichole 793
789 Welch, Doug 793
790 Game Fuzz 793
791 Roach, Jon 793
792 Walsh, Logan 792
793 V, Sam 792
794 Taggart, Karon 792
795 Greenwood, Danielle 792
796 Varga, Diane 791
797 Walton, Lynn 791
798 Williams, Mason 791
799 Philbrick, George 791
800 Haines, Jack 790
801 Wang, Rachel 790
802 Wiebe, River 790
803 Ferster, Ron 789
804 Smithson, Alicia 787
805 B, Jeff 787
806 Serwatuk, Michael 787
807 Lats78 787
808 McClurkin, Lori 786
809 DeVries, Jeanette 786
810 Malone, Tom 786
811 Prejost, J.S. 786
812 Gilray, Josh 786
813 Bos, Charlie 786
814 Warren, Marry-Ann 785
815 DeVries, Brayden 785
816 E, Robert 785
817 Fiorino, Sam 784
818 Agius, Theresa 784
819 D’Onofrio, Kate 784
820 Bezemer, Jodie 784
821 DiBattista, Al 783
822 Heywood, John 783
823 Wodog 782
824 Philbrick, Isabel 782
825 Heywood, Sean 782
826 Martin, Jeffrey 782
827 Andreatta, Anne 782
828 Quider, Sally 782
829 M, Herbie 782
830 Kuypers, Martin 781
831 Oikann, Cooper 781
832 Verardo, Dino 780
833 Kucharuk, Nicole 780
834 Attema, Joel 780
835 Fuller, Brandon 780
836 Puddi 779
837 Rienties, Lisa 779
838 Heinen, Elsie 779
839 Allchin, Jim 778
840 Riley, Zachary 778
841 Riley, Benjamin 778
842 Monsberger, Dani 778
843 Walsh, Aria 778
844 Morrell, Ross 778
845 Vallorani, Luca 777
846 Soos, John 777
847 Big, E 777
848 Shepherd, Robert 777
849 Lecinski, Diana 776
850 Hoekstra, Evan 776
851 Oswald, Dave 776
852 Later, Jeremy 776
853 Duncan, Keith 775
854 McGregor, kasen 775
855 Droughan, Jake 775
856 Card, Tia 775
857 Laverty, Mark 775
858 Young, Landon 775
859 Bitar, Samantha 774
860 Young, Abby 774
861 Kiers, Ryker 774
862 Eccles, Steve 774
863 the Masons 773
864 Baarda, Manley 773
865 Bristo, Lorne 773
866 Boek, Chad 772
867 Scooter 772
868 Hoeskstra, Liam 772
869 Oddi, Lin 771
870 Lady, Dragon 771
871 Myer 771
872 Roorda, Brooke 768
873 Gelderman, Noah 768
874 Dave, Ronrel 768
875 Shawna & Sloane 768
876 Pohl, Juergen 767
877 H, Mama 767
878 Bos, Max 767
879 MacMullan, Bonnig 766
880 Savage, Ryder RyDawg 766
881 Turl, Bre 766
882 Waning, Sara 766
883 Howard, Larry 766
884 Ball, Matthew 765
885 Vallorani, Andrea 764
886 Scotney, Paula 763
887 Droughan, Zoe 763
888 Stratford, Gail 762
889 Fernred, Dave 762
890 Gitch 762
891 Finn the Win 761
892 Gillard, Rita 761
893 Beaulieu, Levite 760
894 Gray, Robert 760
895 Duffy 12 759
896 Van Beek, John 758
897 Girl, Honey 758
898 Pugsley, Jim 758
899 Longboat, Jenn 757
900 Devries, Ryan 757
901 Reile, Lily 757
902 Wiebe, Joan 756
903 Pryer, Jim 756
904 Louws, Fred 755
905 Kyky 754
906 Penny, Money 753
907 Kovacs, Nancy 753
908 Oxford, Bill 753
909 Holodniuk, Alana 753
910 Zdriluk, Ron 753
911 Ireland, Doug 753
912 Battgirl 752
913 DeVries, Kyle 752
914 Susnyar, Patricia 750
915 Heczko, Jason 748
916 VanderBeek, Jeannine 748
917 Feddema, Connor 748
918 Heczko, Amanda 747
919 Parry, Rich 747
920 DellaValle, Adam 745
921 Campbell, Tammy 745
922 Hornung, Mike 744
923 Ritz, Samantha 744
924 DeVries, Ethan 744
925 Bosiljeval, Jane 743
926 Marshall, Kathy 742
927 Reile, Alexander 742
928 Vanbrederode, Tina 739
929 Tyce 739
930 Sloss, Myiah 739
931 Batten, Kelly 738
932 Davoli, Tony 736
933 Jackson, Aaron Cam 735
934 Henke 735
935 Bos, Bella 734
936 Rienties, Sherry 733
937 Head, Dylan 730
938 Lats#9 730
939 Reid, Dave 728
940 Meins, Kerri 727
941 McLellan, Pete 726
942 van den Bogerd, Amy 725
943 Kurgan, Grant 723
944 Papiez, Renee 723
945 Waite, Rick 721
946 Scholtens, Anko 721
947 Hodgkins, Greg Hodge 718
948 Nemett, Maggie 716
949 Walters, Dawson 714
950 Mielko, Jim 714
951 Leclerc, Kathy 713
952 Anello, Rebecca 711
953 Carter, Stan 708
954 Chicken, Peter 703
955 Haines, Henry 700
956 Hensen, Isaac 700
957 Downie, Megan 696
958 Halliday, Brad 658