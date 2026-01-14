Hat Trick Hockey Standings – Week 10

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Jan. 10, 2026
Week 11
1 Zdriluk, Jacob 910
2 Couch, Jesse 904
3 Stuive, Cindy 896
4 Klages, Keith 891
5 DeVries, Mark 889
6 Kraan, Alisha 888
7 Redding, Jeff 886
8 Simmons, Cam 885
9 Klages, Robert 885
10 Dunda, Riley 883
11 Crowder, Tom 880
12 Heywood, Kevin 879
13 Van Roon, Jim 879
14 Heinen, Eric 878
15 Kurpis, Steve 877
16 Ritz, Jon 876
17 Dearman, Travis 875
18 Klages, Lilian 875
19 Campbell, Matt 875
20 Mous, Brent 874
21 Jacobsen, Sean 871
22 McIntosh, Megan 871
23 Halliday, Colin 869
24 Shantz, Kate & Briar 868
25 Poz, Cindy 867
26 Seibel, Ken 865
27 Graham, Dave 865
28 Ciszec, Fred 864
29 Emond, Shaun 863
30 Johnson, Debbie 863
31 L, Teresa 862
32 Fozard, Draj 862
33 Stephenson, Will 861
34 Twomey, Patrick 861
35 Moore, Douglas 860
36 Moore, Michelle 859
37 Chesla, Karen 858
38 Karkkainen, Paul 857
39 Crowder, Juila 857
40 VanderHeide, Clarence 857
41 Mous, Lauren 857
42 Bowen, Larry 856
43 O’Shaughnessy, Gerry 856
44 Fiorantis, Philip 856
45 Fretz, Kai 854
46 Murray, Nick 854
47 Gunn, Jimmy 854
48 McClurkin, Tom 852
49 E, Aaron 851
50 Fiorantis, Shannon 850
51 Ohorodnyk, Daniel 850
52 Mac, Robbie 850
53 Tucker, Everett 849
54 Schilte, Kaia 849
55 Fozard, Michael 849
56 Jones, Don DJ 849
57 Baer, David 849
58 Nowoselski, Scott 848
59 McCord, Braeden 848
60 Hurtubise, Alison 848
61 Donzo 847
62 Herale, Kevin 847
63 Cain, Trisha 847
64 Kucharuk, Sylvia 846
65 Harrington, Dave 846
66 Fuchs, Travis 846
67 Raab, Harrison 846
68 Dandridge, Alex 846
69 Snowden, Kyle 846
70 Davis, Nolan 844
71 Olejarz, Michelle 844
72 Holodniuk, Doug 844
73 Donders, Adam 843
74 Graham, Connor 843
75 Schilte, Frank the tank 843
76 Valovich, Kevin 843
77 Carey, Bryson 842
78 Chesla, Michael 841
79 Fielding, Jay 841
80 Johnston, Stan 841
81 Cino, Chuck 840
82 Martin, Jim 839
83 Shantz, Rick 838
84 Donders, Henry 838
85 Emerson, Chanansa 837
86 Prevost, SM 837
87 Schnick, Brian 837
88 Van Roon, Cory 837
89 DeVries, Curtis 837
90 O’Toole, Bernie 835
91 Minors, A 835
92 Parent, Neil 835
93 Porkolab, Lori 835
94 O’Brien, Eileen 835
95 Roller, Noah 835
96 Mous, Tony 835
97 Nagel, Paul 834
98 Stuive, Alex 833
99 Emerson, Cam 833
100 Griffin, Scott 833
101 Boulter, Brian 832
102 Pozromka, Rick 832
103 Diamanti, Debbie 832
104 MacPherson, Rob 832
105 Donders, Pete 832
106 Hodgkins, Josh 831
107 Lucas, R 831
108 Mikulinski, Brian 831
109 Hal 831
110 Baughman, Brice 830
111 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 830
112 Waite, Tori 830
113 Shipton, Brad Jaganthars 830
114 Disher, Bob 829
115 Cunningham, Jane 829
116 Ann, Buys 829
117 Antonio 829
118 Rohner, Griffin 829
119 Cook, Stewart 828
120 Dabrowski, Diane 828
121 Roller, Ben 827
122 Wilson, Corey 827
123 Heywood, Taylor 827
124 Raab, Dave 826
125 Monaghan, Tom 826
126 Battersby, Claire 826
127 Bittner, Anthony 825
128 Kilins, Brett 825
129 Mercone, Frank 825
130 Wolfe, Larry 824
131 Gill, Sydney 824
132 Kotar, Chase 824
133 Hurtubise, Isla 824
134 Fuller, Beth 823
135 Nixon, Julie-Anne 823
136 Peterson, Charlotte 822
137 Brooks, Ryan 822
138 Cocklin, Kath 822
139 Schnick, Fred 822
140 Olejarz, Andrew 821
141 DeLong, Denton 821
142 Fuller, Ben 821
143 Gateman/Trojnar 821
144 Goulet, Don 821
145 Zdriluk, Justin 820
146 Young, Mark 820
147 Kot, Zach 820
148 Langley, Carolyn 820
149 Gilchrist, Dan 820
150 Kucharuk, Dave 820
151 van den Bogerd, Matthias 820
152 Porkolab, Mark 820
153 Schrock, David 819
154 Jansson, Alan 819
155 Bouwers, Jeff 819
156 Ward, T 819
157 Munden, Joey 819
158 Verardo, E. 819
159 Attema, Andrew 818
160 Hall, Glory 818
161 Agius, Joe 818
162 Hurtubise, Jase 818
163 Gunn, James 818
164 Bulloch, Debbie 818
165 Smithson, Paul 818
166 Bouwers, Michelle 818
167 Lecinski, Greg 817
168 Twomey, Jack Lila 817
169 Reid, Wally 817
170 Ritz, Don 817
171 Heinen, Tyler 817
172 Attema, Sophia 817
173 Forbes, Jacob 817
174 Ward, E 817
175 Vanderbeek, Fred 817
176 Baughman, Brody 816
177 Bronxx 816
178 Mous, Robert 816
179 Campbell, Kirk 816
180 Kiers, Declan 816
181 England, Alexander 816
182 Bradt, Jim 815
183 Schilte, Julie 815
184 Wilson, Grant 815
185 M, Christine 815
186 Duglas. Cameron 815
187 Cox, M.J 815
188 Coach Jeff 815
189 Siska, Tyler 814
190 Pearson, Eric 814
191 Barends, Andria 814
192 Bouwers, Carter 814
193 Quider, Elliott 814
194 Sinnett, Jay 814
195 Appleman, Peyton 814
196 Heinen, Maddison 813
197 Cain, Terry 813
198 Lizzo 45 813
199 Fuller, Owen 813
200 Sheridan, Mike 813
201 O’Brien, Jono 813
202 Bouwers, Logan 812
203 King, Chris 812
204 Allison, Mike 812
205 Greenwood, Roberta 811
206 Klos, Brad 811
207 Brown, Fred 811
208 Devries, John 811
209 Beachin, Robert 811
210 Jensen, Sid 811
211 Schroeder, Pete 811
212 Tufford, Gary 811
213 Lecinski, Kat 810
214 Davis, Luke 810
215 Culp, Thomas 810
216 Havens, Robert 810
217 MacAngus, Don 810
218 Porkolab, Madison 810
219 Renda, Margret 810
220 Fillmore, Linda 810
221 Dandridge, Gary 809
222 Hunter, Tim 809
223 Maragoudakis, Leah 809
224 Chappel, Scott 809
225 Appleman, Anthony 809
226 Julius, Jack 808
227 Norris, Ozzy 808
228 Reynolds, Jason 808
229 Burgoyne, Blake 808
230 Smurf 808
231 Brian of Denmark 808
232 Heinen, Andrew 807
233 Dunda, Liam 807
234 Dohany, Clarise 807
235 Fozard, Dr. Amanda 807
236 Martin, Cory 807
237 Zuidersma, Mark 806
238 Bradt, Veronica 806
239 Rejma, Chrissie 806
240 Kallies, Ryder 805
241 Marleau, Kian 805
242 MacPherson, Dennis 805
243 Bos, Charles 805
244 Schilte, Tate 805
245 Lecinski, Spencer 805
246 Clancy, Lynn 805
247 Johnson, Wade 805
248 Wight, Sandi 805
249 Hambleton, Andrew 805
250 Culp, Susan 804
251 Roorda, Olivia 804
252 Van Wely, Mark 804
253 Hewitson, Tom 804
254 Harshaw, Hunter 804
255 England, Phil 804
256 Kemp, Blair 804
257 Zdriluk, Glenn 804
258 Dobson, Glenn 804
259 Goodin, Katht 803
260 Kalanchoe, Cam 803
261 Jones, Ray 803
262 Saunders, Jim 802
263 Hall, Keith 802
264 Caddy, Doug 802
265 Vanderstoep, Emmett 802
266 Benoit, Lawren 802
267 Dore, Kyle 801
268 Olejarz, Theresa 801
269 Roller, Erik 801
270 Kucharuk, Paul 801
271 Varga, Rick 801
272 Griff, Robert 801
273 Woo, Katherine 801
274 Cormier, Chris 801
275 Droughan, Kelly 801
276 Emond, Norman 801
277 Faye & Lauren 801
278 Robertson, Jeremy 801
279 Baronette, Marc 800
280 Nixon, Cameron 800
281 Nagy, Rebecca 800
282 Gilbert, Dawn 800
283 Jubenville, Dennis 800
284 Myronuk, John 800
285 Nixon, Soan 799
286 Erzar, Frank 799
287 Stuive, Hilda 799
288 Caiella, Johnny 799
289 Later, Shelley 799
290 Waring, James 798
291 Dohany, Adam 798
292 Madcon 798
293 Tufford, Cody 798
294 Brand, Allison 798
295 Anello, Cory 797
296 Miedema, Davis 797
297 Wight, Jason 797
298 Copeland, Graeme 797
299 Harrington, Mike 797
300 Cuno, Pat 796
301 Frete, Izaiah 796
302 Ruta 796
303 Reilly, Leanne 796
304 Heinen, Brayden 796
305 Dykstra, Nolan 796
306 He, Albert 796
307 Troup, William. A. 795
308 Jaskolka, Jonathan 795
309 Tee, Mister 795
310 Fuller, Rose 795
311 Bylsma, Micah 795
312 Wright, Dan 795
313 Cooper, Ron 795
314 O’Toole, Bryan 794
315 Kimman, Grace 794
316 Hall, Blake 794
317 Zimmerman, Garry 794
318 DellaValle, Basil 794
319 Brooks, Karley Freckles 794
320 Rogal, Justin 794
321 DeVries, Harry 794
322 Willems, Roxy 793
323 Graham, Rob 793
324 Lucas, Ed 793
325 Jurychuk, Zenon 793
326 Moss, Katie 792
327 Jean, Lori 792
328 ole dog 792
329 Gillard, Maurice 792
330 Twomey, Jessica 792
331 Spence, Mike 792
332 DellaValle, Carol 792
333 Kylee & Belise 792
334 Poag, Kaylie 792
335 Arbisan, Mike B. 791
336 Delano, Dennis 791
337 Droughan, Jonovan 791
338 Martin, Matt 791
339 Young, Nerny 791
340 Glenda 791
341 Eikelenboom, Shirley 791
342 Scott, Anne 791
343 Porkolab, Matthew 791
344 Dumala, Rick 791
345 Norris, Cathy 790
346 Carey, J. 790
347 Harris, Hunter 790
348 Wight, Harley 790
349 Olejarz, Andy 790
350 Stephenson, George 790
351 DeVries, Zach 789
352 Dumoulin, S 789
353 Bonafiglla, Dolores 789
354 Roach, Gloria 789
355 Vanderlee, Joanne 789
356 Chesla, Brian 789
357 Palenchar, Mark 789
358 Roorda, Wendy 789
359 Stempski, Julie 789
360 Lakeview, Brad 789
361 Cino, Nicholas 789
362 Bouwers, Ethan 789
363 Kramer, Chris 788
364 Reilly, Jacob 788
365 Madder, Tucker 788
366 Berry, Brooks 788
367 Sherwood, Jake 788
368 Fuller, Mason 788
369 Popiluk, Harry 788
370 Sim, Steve 788
371 Johnson, Leanne 787
372 WEB 787
373 Poole, Maureen 787
374 Wiens, Brian 787
375 Waltham, Clark 787
376 Reid, Joyce 787
377 Van Biesbrouch 787
378 Baillie, Ron 786
379 Young, Charles 786
380 Bernhardt, Grant 786
381 Greenwood, Morley 786
382 Lane, Hunter 786
383 JRF24 786
384 Wood, Ian 786
385 O’Connor, Joe 786
386 Devries, Dave 786
387 Cristiano 786
388 DeVries, Christina 785
389 Henderson, Dave 785
390 Emond, Christopher 785
391 Redding, Liz 785
392 Maas, Sean 785
393 Riley, Esther 784
394 Dickey, Kelly 784
395 T, Sandra 784
396 Peterson, Nathaniel 784
397 Rawknee 784
398 Tweedle, Don 784
399 D’Onofrio, Matthew 783
400 Suttell, Lee thirsty Knight 783
401 Nicholls, Tom 783
402 Cocklin, Jay 783
403 Macklin, Judy 782
404 Buys, Bill 782
405 Codack, Mason 782
406 Alington, Ian 782
407 Pohl, Chrisina 782
408 Shrute, Dwight 782
409 Kramer, H 782
410 Nicholson, Fiona 782
411 Stuive, Barry 782
412 Reile, Derek 782
413 Smith, Eric Tiggs 782
414 Heywood, Trystan 782
415 Torkelson, Andy 781
416 Bain, Roger 781
417 Baillie, Patti 781
418 Jazvac, G. 781
419 Bosiljevac, Natalie 781
420 Cormier, Aiden 781
421 Daniels, Ken 781
422 Jaworski, Andrew 781
423 Vecchiarelli, Brittany 781
424 Irwin, Myles 780
425 MacDonald, Colin 780
426 Teeft, Karen 780
427 Rienties, David 780
428 Debberz 780
429 B, Steve 780
430 Szewczyk, Nick 780
431 Reile, Paula 780
432 Vanderlee, Kevin 779
433 Gilbert, Pat 779
434 Davis, Ralph 779
435 Davis, Andy 779
436 Ball, Daniel 779
437 Palmer, Colin 778
438 Bentley Jr., Bill 778
439 Van Wely, Ben 778
440 Nuggets, Evelyn 778
441 Lat, Meagar 778
442 van den Bogerd, Stephanie 778
443 Dykstra, Martin 778
444 Rohner, Paul 778
445 Walma, Timothy R. 777
446 Houston, Craig 777
447 Thorpe, P&P 777
448 Green, Jack 776
449 Brooks, Esther 776
450 Kiers, Jeff 776
451 McLellan, Shaw 776
452 Dobie, Josie 776
453 Mackenzie, Leslie 776
454 McLeod, Sharon 776
455 Caiella, Molly 776
456 Wight, Hudson 775
457 Schneider, Lynn 775
458 L, Brendan 775
459 Dean, Erik L 775
460 B, Poppa Nanna 775
461 Ried, Caleb 775
462 O’Rourke, Marilyn 775
463 Steve B. 775
464 Julia’s Kitchen 775
465 Goodin, Claire 775
466 Quider, G 774
467 MacDonald, Mark 774
468 Connor, Jason 774
469 Papa 774
470 Belliveau, Steve 774
471 Norris, Rick 774
472 Kadwell, Dave Gritty 773
473 Lewis, Gary 773
474 Regnerus, Roger 773
475 Dunda, Mimi 773
476 Head, Lucas 773
477 Ludwig, Bryan 773
478 Bradley, Mike 773
479 DesVries, Nancy 772
480 Staudinger, Lynn 772
481 Jackson, Owen 772
482 Kallies, Wayne 772
483 Lewis. Cathy 772
484 Smith, Bombee 772
485 Bos, John Bossy 772
486 Cunningham, Al 772
487 Visentin, Jeff 772
488 Irwin, Dylan 772
489 Goin’Postal 772
490 Ewing, Jen 771
491 Bluchmore, Tyler Vaughn 771
492 Kington, Dave 771
493 Goulet, Dianne 771
494 Hickton, Tim 771
495 Macklin, Barry 771
496 Smith, Aiden 771
497 J Dog 771
498 Hoekstra, Keira 770
499 Munro, Jamie 770
500 Johnston, Joanne 770
501 Ried, Alan 770
502 Roller, Austin 770
503 1000 Jeff, Bob 770
504 Hayes, Andrew 770
505 Sheridan, Carter 770
506 Walsh, Caleb 770
507 Dave DGE 769
508 Kiers, Rosa 769
509 Bysma, Geert 769
510 Fuller, Rory 769
511 Godin, Darryll 769
512 Brooks, Bart 769
513 Bratt, Alex 768
514 Culp, Greg 768
515 Holodniuk, Susan 768
516 Maas, Gary 768
517 Buswell, Samantha 768
518 Waring, Karen 768
519 Poulter, Dave 768
520 Buttar, Evelyn 768
521 Rienties, Jen 768
522 Renda, Cole 768
523 Stenzel, Randy Randolio 767
524 Stingers, CPN 767
525 Nagy, Steve 767
526 Ruzylo, Rick 767
527 Friend, Jeff 767
528 Money, G. 767
529 Wiersma, Adam 766
530 Thomson, Devin 766
531 Whitaker, Brian 766
532 Levac, Claire 766
533 MacDonald, Tom 766
534 Herale, Willie 766
535 Mann, Wesley 765
536 Kucharuk, Ryan 765
537 P, Johnny 765
538 Baarda, Valerie 765
539 Funk, Peter 765
540 Hunter, Ginny 764
541 Big, Aud 764
542 Teeft, Ross 764
543 Elliot, James 764
544 Strad 764
545 Marratto, Brad Jake Blues 763
546 Preston, Theo 763
547 Van Hoffen, Dorian 763
548 Lipsitt, Bill 763
549 Moneta, Rick Rreh’ 762
550 Bernhardt, Charlene 762
551 Thomas, George 762
552 Bab 762
553 Roorda, Rob 762
554 Stephenson, Emma 762
555 Yakowenko, George 762
556 Kiers, Jeremy 762
557 Bos, Ben 762
558 Shepard, Mike 762
559 Reid, Trish 762
560 Van Hoffen, Dan 762
561 Brand, Phil 762
562 Munden, Brittany 761
563 Mighty Boy, Matt 761
564 Grandpa Tom 761
565 Leenaars, Audie 761
566 Klages, Nolan 761
567 England, Katerina 761
568 Campbell, Erin 761
569 Mattiacci, Tony 761
570 Jones, Kathy 761
571 Heywood, Jenn 761
572 Dumoulin, Grayson 761
573 Devries, Joanne 760
574 Houston, Kathy 760
575 Bently, Bill 760
576 Don, Henk 760
577 Moore, Wayne 760
578 Scooter 760
579 Ferlez, Marko 759
580 Bridger, Kelly 759
581 Walsh, Brody 759
582 Van Dorp, Dave 759
583 van den Bogerd, Luke 759
584 Fuller, Wll 759
585 Baas, Correen 759
586 Feddema, Austin 759
587 Allington, Shaun 758
588 Fillmore, Bill 758
589 Utah 758
590 Lazeo, John 758
591 Smith, Jenny 757
592 Ellis, Corey 757
593 Ballinger, M 757
594 Hemphill, Sheila 757
595 Simmons, Hunter 756
596 Verardo, O. 756
597 Kovacs, Carl 756
598 Jurychuk, Zoryana 756
599 H, PJ 756
600 Lecinski, Harrison 755
601 Davies, Martin 755
602 Al’s Grandkids 755
603 Battersby, Greg 755
604 Sinopoli, Jonathan 755
605 Poag, Colin 754
606 Hardyman, Brian 754
607 VanHart, Mackenzie 754
608 Rankin, Derek 754
609 Vandenberg, Ron 754
610 Kurtz, Dan 753
611 Bradson, Bryce 753
612 Low, Linda 753
613 Marleau, Lisa 753
614 Young, Garry 753
615 D’Onofrio, Lucas 752
616 Poag, Colton 752
617 Susnyar, Nik 752
618 Marleau, Kade 752
619 Bylsma, Ben 752
620 Unger, Karen 752
621 MacDonald, Sandy 752
622 Smeenk, Daniel 752
623 Hodgkins, Deb 752
624 Nemett, Edward 752
625 G, Owen 752
626 Jones, Chuck 752
627 DeVries, Leo 752
628 Bratton, Cody 751
629 Bos, Trevor 751
630 Bylsma, Adam 751
631 Wiersma, Callum 751
632 Young, Carter 751
633 Cosico, Rose 751
634 KaCoveney 751
635 Nics Pics 751
636 Greenwood, Steve 751
637 Gedrimas, Joanna 750
638 Kusy, Laura 750
639 Card, Mike 750
640 VanDorp, Lucy 750
641 Beaulieu, Kathy (Nanners) 750
642 McIntosh, Jackson 749
643 Jurychuk, Olia Mama 749
644 Teichgraf, George 749
645 The Team Go Sports 749
646 Legge, Michele 749
647 1950 Dave 749
648 Watson, Kevin 748
649 Csermak, Mike 748
650 Borysko, Peter 748
651 Taggart, Joel 748
652 Wiens, Kelley 748
653 Harper, Jenna 748
654 Tennant, Maureen 748
655 Lisa-Jo 748
656 Katties, Scott 748
657 Regnerus, Quin 747
658 Gabrielle B. 747
659 Allchin, Sharon 747
660 Good, JB 747
661 Vien, Wilf 747
662 Adams, Doug 747
663 Bosiljevac, Ava 747
664 DeVries, Dan 747
665 Griffin MMA 746
666 Heczko, Lorraine 746
667 Donders, Lisa 746
668 Muise, P 746
669 Struiksma, Logan 746
670 Lecinski, Gene 746
671 Peterson, Wade 746
672 Vien, Elsa 746
673 D’Amico, Vince 746
674 Dabrowski, Chez 746
675 MissyQ 745
676 Tennant, Patty 745
677 Renda, Vince 745
678 Brooks, Barrett 745
679 Jrock, Kozy 745
680 Willems, Hank 744
681 PJ 744
682 Duncan, Daniel 744
683 Nagel, Charlene 743
684 B, Gabrielle 743
685 Star 2.0, Rock 743
686 Mackie, Jonathan 743
687 Ostermeier, Dirk 742
688 K Dog 742
689 Emond, Denise 742
690 Buswell, Chris 742
691 McLellan, Bobbie-Jo 742
692 Vallorani, Matteo 742
693 Jubenville, Joan 742
694 Salamar 741
695 Reilly, Josh 741
696 Hayes, Carol Ann 741
697 Smeenk, Margot 741
698 Palangia, Bill 741
699 Black, Tina 740
700 Laverty, Ryan 740
701 Unger, Werner 740
702 Parry, Josephine 740
703 Dykstra, Dylan 740
704 Prevost, MJ 740
705 Van Roon, Mark 740
706 McCallum, Ross 740
707 Glass, Colin 739
708 Szarko, Janel 739
709 FunTimes 739
710 Lipsitt, Del 739
711 Mikea 739
712 Wight, Doug 738
713 Wiebe, Peter 738
714 Hurtubise, Jason 738
715 Dohany, Lena 738
716 McQuarrie, Marty 738
717 Reile, Iris 738
718 Schroeder, Debbie 737
719 Bos, John Jr 737
720 Sinnett, Serena 737
721 Pillay, Niran 737
722 MacTavish, Shelby 737
723 Cairnie, Gord 737
724 Dandridge, Beth 736
725 Halliday, Ingrid 736
726 Moore, Sarah 736
727 Allington, Arlene 736
728 Green, Ryan 735
729 Georgi, Monica 735
730 Bloomfield, Mitch 735
731 Wiersma, John 735
732 Jimbo 45 735
733 Makar Go Vroom 735
734 Higney, Charles 735
735 Morrisette, Louie 735
736 Dandridge, John 735
737 Lazeo, Bea 735
738 Heywood, Cathy 734
739 Hensen, Rob 734
740 Baughman, Ralph 734
741 Schrock, Nichole 734
742 Memory, Murdochs 734
743 Emond, Amanda 734
744 Juhlke, Susan 734
745 Jurychuk, Myron 734
746 M, Mikey 733
747 Clem 733
748 Larkin, Dawn 733
749 MacDonald, Cynthia 732
750 Haines, Jack 732
751 Marleau, Andrew 732
752 Taggart, Karon 732
753 Malone, Tom 732
754 Riley, Brian 732
755 Williams, Mason 732
756 Barich, Rich 732
757 Kucharuk, Pete 731
758 England, Adrianna 730
759 Sheridan, Jen 730
760 Wiersma, Benny 730
761 Quider, Sally 730
762 Wiebe, River 730
763 Vanmarrum, Tueker 729
764 Richdu 729
765 Buttar, Carson 729
766 Steele, Rolond 729
767 Ewing, Ed 729
768 Robertson, Kevin 728
769 BTJ 728
770 Sheridan, Terence 728
771 Sheridan, Spencer 728
772 Williams, Mackenzie Mackie 727
773 Wiebe, Brian 727
774 JMM 727
775 Welch, Doug 727
776 Millar, Bill 727
777 Lecinski, Doug 727
778 Roach, Jon 727
779 Tombolini, Joey 726
780 Varga, Diane 726
781 Kuypers, Martin 726
782 Kramer, S 726
783 Culp, Kristopher 726
784 Barclay, London 725
785 Morrell, Scott 725
786 V, Sam 725
787 Monsberger, Dani 725
788 D’Onofrio, Kate 725
789 Morrell, Preston 724
790 Attema, Joel 724
791 Reid, Steven 724
792 Bain, Diane 724
793 Barliak, Colleen 724
794 Allan, Laurie 724
795 Bezemer, Jodie 724
796 Wang, Rachel 723
797 Fernred, Paul 722
798 Halliday, Ron 722
799 A, Julianna 721
800 Ball, Owen 721
801 Campbell, George 720
802 Hoekstra, Evan 720
803 Bos, Charlie 720
804 Lats78 720
805 Warren, Marry-Ann 719
806 Kucharuk, Nicole 719
807 DeVries, Brayden 719
808 Riley, Benjamin 719
809 McCord, Kate 719
810 Ferster, Ron 718
811 Smithson, Alicia 718
812 Prejost, J.S. 718
813 Toastman Jack 718
814 E, Robert 717
815 Agius, Theresa 717
816 Reilly, Bill 716
817 Walsh, Logan 716
818 Fiorino, Sam 716
819 Big, E 716
820 B, Jeff 716
821 Gilray, Josh 716
822 Allchin, Jim 715
823 Verardo, Dino 715
824 Game Fuzz 715
825 Puddi 714
826 Heywood, Sean 714
827 Bitar, Samantha 714
828 M, Herbie 714
829 Walton, Lynn 714
830 Heinen, Elsie 714
831 Morrell, Ross 714
832 DeVries, Jeanette 713
833 McGregor, kasen 713
834 Serwatuk, Michael 713
835 Philbrick, George 713
836 the Masons 712
837 McClurkin, Lori 712
838 Droughan, Jake 712
839 Oddi, Lin 711
840 Riley, Zachary 711
841 DiBattista, Al 711
842 Later, Jeremy 711
843 Martin, Jeffrey 710
844 Andreatta, Anne 710
845 Howard, Larry 710
846 Heywood, John 709
847 Scooter 709
848 Oswald, Dave 708
849 Oikann, Cooper 708
850 Kiers, Ryker 708
851 Fuller, Brandon 708
852 Boek, Chad 707
853 Waning, Sara 707
854 Shawna & Sloane 707
855 Lecinski, Diana 706
856 Roorda, Brooke 705
857 Ball, Matthew 705
858 Pohl, Juergen 704
859 Gitch 704
860 Vallorani, Luca 703
861 Wodog 703
862 Van Beek, John 703
863 Rienties, Lisa 703
864 Gelderman, Noah 703
865 Fernred, Dave 702
866 Myer 702
867 Greenwood, Danielle 702
868 Kyky 701
869 Laverty, Mark 701
870 Philbrick, Isabel 700
871 Young, Abby 700
872 Bos, Max 700
873 Turl, Bre 699
874 Scotney, Paula 699
875 Young, Landon 699
876 Eccles, Steve 699
877 Penny, Money 698
878 Beaulieu, Levite 698
879 Lady, Dragon 698
880 Devries, Ryan 698
881 Walsh, Aria 698
882 Longboat, Jenn 697
883 MacMullan, Bonnig 697
884 Savage, Ryder RyDawg 697
885 Reile, Lily 697
886 Hoeskstra, Liam 697
887 Gray, Robert 696
888 Stratford, Gail 695
889 Duncan, Keith 694
890 Baarda, Manley 694
891 Zdriluk, Ron 694
892 Gillard, Rita 694
893 H, Mama 694
894 Marshall, Kathy 693
895 Soos, John 693
896 Finn the Win 693
897 Vallorani, Andrea 693
898 Dave, Ronrel 693
899 Pryer, Jim 693
900 Battgirl 692
901 Ritz, Samantha 692
902 Ireland, Doug 692
903 Shepherd, Robert 692
904 Card, Tia 691
905 Duffy 12 691
906 DellaValle, Adam 691
907 Wiebe, Joan 691
908 Parry, Rich 691
909 Oxford, Bill 690
910 VanderBeek, Jeannine 688
911 Droughan, Zoe 687
912 Campbell, Tammy 687
913 Pugsley, Jim 687
914 Louws, Fred 686
915 Feddema, Connor 686
916 Girl, Honey 685
917 Kovacs, Nancy 684
918 Bristo, Lorne 684
919 Sloss, Myiah 684
920 DeVries, Ethan 683
921 DeVries, Kyle 681
922 Hornung, Mike 681
923 Holodniuk, Alana 681
924 Vanbrederode, Tina 680
925 Tyce 678
926 Henke 676
927 Reile, Alexander 676
928 Heczko, Jason 675
929 Lats#9 674
930 Susnyar, Patricia 674
931 Heczko, Amanda 673
932 Batten, Kelly 672
933 Davoli, Tony 672
934 Head, Dylan 670
935 McLellan, Pete 670
936 Jackson, Aaron Cam 669
937 Rienties, Sherry 669
938 van den Bogerd, Amy 668
939 Papiez, Renee 666
940 Mielko, Jim 664
941 Bosiljeval, Jane 664
942 Kurgan, Grant 663
943 Bos, Bella 663
944 Reid, Dave 659
945 Waite, Rick 659
946 Meins, Kerri 658
947 Hodgkins, Greg Hodge 656
948 Anello, Rebecca 653
949 Nemett, Maggie 652
950 Scholtens, Anko 652
951 Hensen, Isaac 652
952 Carter, Stan 650
953 Haines, Henry 648
954 Leclerc, Kathy 646
955 Walters, Dawson 645
956 Chicken, Peter 641
957 Downie, Megan 635
958 Halliday, Brad 613