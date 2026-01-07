Hat Trick Hockey – Week 10

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Jan. 3
Week 10
1 Zdriluk, Jacob 846
2 Couch, Jesse 841
3 Stuive, Cindy 835
4 Crowder, Tom 828
5 Klages, Keith 827
6 Klages, Robert 825
7 Redding, Jeff 823
8 Simmons, Cam 821
9 DeVries, Mark 821
10 Kraan, Alisha 819
11 Klages, Lilian 815
12 McIntosh, Megan 812
13 Dunda, Riley 811
14 Ritz, Jon 810
15 Heywood, Kevin 809
16 Kurpis, Steve 808
17 Poz, Cindy 807
18 Seibel, Ken 807
19 Mous, Brent 807
20 Ciszec, Fred 807
21 Campbell, Matt 806
22 Heinen, Eric 805
23 Dearman, Travis 805
24 Van Roon, Jim 805
25 Crowder, Juila 803
26 Emond, Shaun 803
27 Jacobsen, Sean 802
28 Johnson, Debbie 802
29 Halliday, Colin 801
30 L, Teresa 801
31 Shantz, Kate & Briar 800
32 Bowen, Larry 800
33 O’Shaughnessy, Gerry 798
34 VanderHeide, Clarence 797
35 Graham, Dave 797
36 E, Aaron 796
37 Schilte, Kaia 795
38 Fozard, Draj 795
39 Fozard, Michael 794
40 Murray, Nick 794
41 Fiorantis, Philip 792
42 McClurkin, Tom 791
43 Graham, Connor 790
44 Harrington, Dave 790
45 Fretz, Kai 790
46 Moore, Douglas 790
47 Davis, Nolan 789
48 Ohorodnyk, Daniel 789
49 Fiorantis, Shannon 788
50 Moore, Michelle 788
51 Prevost, SM 788
52 Mous, Lauren 788
53 Karkkainen, Paul 787
54 Chesla, Karen 787
55 Stephenson, Will 787
56 Twomey, Patrick 787
57 Gunn, Jimmy 787
58 Baer, David 786
59 Snowden, Kyle 786
60 Cain, Trisha 786
61 Nowoselski, Scott 785
62 Tucker, Everett 785
63 Herale, Kevin 785
64 McCord, Braeden 784
65 Emerson, Chanansa 783
66 O’Toole, Bernie 783
67 Fuchs, Travis 783
68 Donzo 783
69 Kucharuk, Sylvia 782
70 Hurtubise, Alison 782
71 Holodniuk, Doug 782
72 Raab, Harrison 781
73 Schilte, Frank the tank 781
74 Dandridge, Alex 781
75 Mac, Robbie 781
76 Boulter, Brian 779
77 Jones, Don DJ 779
78 Emerson, Cam 778
79 Donders, Adam 777
80 Olejarz, Michelle 777
81 Van Roon, Cory 777
82 Valovich, Kevin 777
83 Pozromka, Rick 775
84 Fielding, Jay 775
85 Antonio 775
86 Stuive, Alex 774
87 Cook, Stewart 774
88 Cunningham, Jane 774
89 Parent, Neil 774
90 Schnick, Brian 774
91 Gill, Sydney 773
92 Hodgkins, Josh 773
93 Carey, Bryson 773
94 Donders, Henry 773
95 Chesla, Michael 773
96 DeVries, Curtis 773
97 MacPherson, Rob 773
98 Roller, Noah 773
99 Shantz, Rick 772
100 Minors, A 772
101 Nagel, Paul 772
102 Lucas, R 772
103 Wilson, Corey 772
104 Diamanti, Debbie 772
105 Martin, Jim 771
106 Dabrowski, Diane 771
107 Roller, Ben 770
108 Porkolab, Lori 770
109 Bronxx 769
110 Johnston, Stan 769
111 O’Brien, Eileen 768
112 Battersby, Claire 768
113 Shipton, Brad Jaganthars 768
114 Fuller, Beth 767
115 Griffin, Scott 767
116 Raab, Dave 767
117 Kot, Zach 767
118 Mous, Tony 767
119 Cino, Chuck 766
120 Reid, Wally 766
121 Bittner, Anthony 766
122 Baughman, Brice 766
123 Kilins, Brett 766
124 M, Christine 766
125 Lecinski, Kat 765
126 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 765
127 Verardo, E. 765
128 Peterson, Charlotte 764
129 Jansson, Alan 764
130 Disher, Bob 764
131 Young, Mark 764
132 Waite, Tori 764
133 Forbes, Jacob 764
134 Donders, Pete 764
135 Hal 764
136 Rohner, Griffin 764
137 Schrock, David 763
138 Monaghan, Tom 763
139 Ann, Buys 763
140 Langley, Carolyn 763
141 Wilson, Grant 763
142 Baughman, Brody 762
143 Ritz, Don 762
144 DeLong, Denton 762
145 Barends, Andria 762
146 Mikulinski, Brian 762
147 Kiers, Declan 762
148 Kucharuk, Dave 762
149 Olejarz, Andrew 761
150 Wolfe, Larry 761
151 Brooks, Ryan 761
152 Zdriluk, Justin 761
153 Nixon, Julie-Anne 761
154 Heywood, Taylor 761
155 Cox, M.J 761
156 Appleman, Peyton 760
157 Twomey, Jack Lila 759
158 Hall, Glory 759
159 Rejma, Chrissie 759
160 Quider, Elliott 759
161 Cocklin, Kath 759
162 Hurtubise, Jase 759
163 Lecinski, Greg 758
164 Munden, Joey 758
165 Burgoyne, Blake 758
166 Gilchrist, Dan 758
167 Lizzo 45 758
168 Johnson, Wade 758
169 Vanderbeek, Fred 758
170 Attema, Andrew 757
171 Ward, T 757
172 MacAngus, Don 757
173 Bouwers, Logan 757
174 Agius, Joe 757
175 Schilte, Julie 757
176 Jensen, Sid 757
177 Goulet, Don 757
178 Ward, E 757
179 Mercone, Frank 757
180 Bulloch, Debbie 757
181 Dandridge, Gary 756
182 Kotar, Chase 756
183 Mous, Robert 756
184 Hurtubise, Isla 756
185 Chappel, Scott 756
186 Zuidersma, Mark 755
187 Devries, John 755
188 Bouwers, Jeff 755
189 Sinnett, Jay 755
190 Fuller, Ben 755
191 Gateman/Trojnar 755
192 Tufford, Gary 755
193 England, Phil 754
194 Beachin, Robert 754
195 Renda, Margret 754
196 Goodin, Katht 753
197 Siska, Tyler 753
198 Heinen, Tyler 753
199 Bos, Charles 753
200 Lecinski, Spencer 753
201 Fuller, Owen 753
202 Dore, Kyle 752
203 Norris, Ozzy 752
204 Heinen, Maddison 752
205 Greenwood, Roberta 752
206 Hall, Keith 752
207 Harshaw, Hunter 752
208 Attema, Sophia 752
209 King, Chris 752
210 Vanderstoep, Emmett 752
211 Porkolab, Mark 752
212 Roorda, Olivia 751
213 Kalanchoe, Cam 751
214 Bradt, Jim 751
215 Caiella, Johnny 751
216 van den Bogerd, Matthias 751
217 Schnick, Fred 751
218 Bouwers, Michelle 751
219 Havens, Robert 750
220 Bouwers, Carter 750
221 Smithson, Paul 750
222 Hunter, Tim 749
223 Pearson, Eric 749
224 Allison, Mike 749
225 Gilbert, Dawn 749
226 Schroeder, Pete 749
227 Sheridan, Mike 749
228 Wight, Sandi 749
229 Fillmore, Linda 749
230 O’Brien, Jono 749
231 Olejarz, Theresa 748
232 Julius, Jack 748
233 Heinen, Andrew 748
234 Dohany, Clarise 748
235 Porkolab, Madison 748
236 Fozard, Dr. Amanda 748
237 Duglas. Cameron 748
238 Campbell, Kirk 747
239 Clancy, Lynn 747
240 Gunn, James 747
241 Jubenville, Dennis 747
242 Benoit, Lawren 747
243 Brian of Denmark 747
244 Davis, Luke 746
245 Culp, Susan 746
246 Culp, Thomas 746
247 Van Wely, Mark 746
248 Baronette, Marc 746
249 MacPherson, Dennis 746
250 Klos, Brad 746
251 Stuive, Hilda 746
252 Fuller, Mason 746
253 He, Albert 746
254 Coach Jeff 746
255 England, Alexander 746
256 Wight, Jason 746
257 Roller, Erik 745
258 Droughan, Kelly 745
259 Appleman, Anthony 745
260 Martin, Cory 745
261 Nagy, Rebecca 744
262 Hewitson, Tom 744
263 Kallies, Ryder 744
264 Cain, Terry 744
265 Tee, Mister 744
266 Schilte, Tate 744
267 Reynolds, Jason 744
268 Faye & Lauren 744
269 Devries, Dave 744
270 Kemp, Blair 744
271 O’Toole, Bryan 743
272 Griff, Robert 743
273 Bradt, Veronica 743
274 Caddy, Doug 743
275 Dobson, Glenn 743
276 Waring, James 742
277 DellaValle, Basil 742
278 Dunda, Liam 742
279 Nixon, Cameron 742
280 Robertson, Jeremy 742
281 Myronuk, John 742
282 Graham, Rob 741
283 Kucharuk, Paul 741
284 Ruta 741
285 Lucas, Ed 741
286 Maragoudakis, Leah 741
287 Brown, Fred 741
288 Smurf 741
289 ole dog 740
290 Brand, Allison 740
291 Saunders, Jim 740
292 Erzar, Frank 740
293 Jaskolka, Jonathan 740
294 Fuller, Rose 740
295 Hambleton, Andrew 740
296 Dohany, Adam 739
297 Nixon, Soan 739
298 Buys, Bill 739
299 Jean, Lori 739
300 Varga, Rick 739
301 Rawknee 739
302 Palenchar, Mark 739
303 Jones, Ray 739
304 Dumoulin, S 738
305 Marleau, Kian 738
306 Cormier, Chris 738
307 Wright, Dan 738
308 Later, Shelley 738
309 Cuno, Pat 737
310 Delano, Dennis 737
311 WEB 737
312 Stempski, Julie 737
313 Sim, Steve 737
314 Torkelson, Andy 736
315 Willems, Roxy 736
316 Reilly, Jacob 736
317 Bonafiglla, Dolores 736
318 Wood, Ian 736
319 Woo, Katherine 736
320 Emond, Norman 736
321 Young, Nerny 736
322 Carey, J. 736
323 Heinen, Brayden 736
324 Redding, Liz 736
325 Eikelenboom, Shirley 736
326 DellaValle, Carol 736
327 Lakeview, Brad 736
328 Kramer, Chris 735
329 Arbisan, Mike B. 735
330 Reilly, Leanne 735
331 Roorda, Wendy 735
332 Spence, Mike 735
333 Tufford, Cody 735
334 Anello, Cory 735
335 Kylee & Belise 735
336 Zdriluk, Glenn 735
337 Harrington, Mike 735
338 Johnson, Leanne 734
339 Frete, Izaiah 734
340 Moss, Katie 734
341 Greenwood, Morley 734
342 Madcon 734
343 Wight, Harley 734
344 Reile, Derek 734
345 DeVries, Harry 734
346 Popiluk, Harry 734
347 Maas, Sean 734
348 DeVries, Zach 733
349 Kimman, Grace 733
350 Walma, Timothy R. 733
351 Hall, Blake 733
352 Dickey, Kelly 733
353 Roach, Gloria 733
354 Dykstra, Nolan 733
355 Brooks, Karley Freckles 733
356 Wiens, Brian 733
357 Glenda 733
358 Shrute, Dwight 733
359 O’Connor, Joe 733
360 Miedema, Davis 733
361 Rogal, Justin 733
362 DeVries, Christina 732
363 Droughan, Jonovan 732
364 Twomey, Jessica 732
365 Harris, Hunter 732
366 Cooper, Ron 732
367 Young, Charles 731
368 Gillard, Maurice 731
369 JRF24 731
370 Copeland, Graeme 731
371 Troup, William. A. 730
372 Riley, Esther 730
373 Bosiljevac, Natalie 730
374 Vanderlee, Joanne 730
375 Berry, Brooks 730
376 Debberz 730
377 Bylsma, Micah 730
378 Cristiano 730
379 Van Biesbrouch 730
380 Szewczyk, Nick 730
381 Cino, Nicholas 730
382 Wight, Hudson 729
383 Bernhardt, Grant 729
384 Poole, Maureen 729
385 Cormier, Aiden 729
386 Zimmerman, Garry 729
387 Norris, Cathy 729
388 Porkolab, Matthew 729
389 Poag, Kaylie 729
390 Macklin, Judy 728
391 Chesla, Brian 728
392 Martin, Matt 728
393 Pohl, Chrisina 728
394 Suttell, Lee thirsty Knight 728
395 Smith, Eric Tiggs 728
396 Lane, Hunter 727
397 Thorpe, P&P 727
398 Munro, Jamie 727
399 Henderson, Dave 727
400 Kiers, Jeff 727
401 Dunda, Mimi 727
402 Nicholson, Fiona 727
403 Waltham, Clark 727
404 Baillie, Ron 726
405 Bain, Roger 726
406 Houston, Craig 726
407 Alington, Ian 726
408 Sherwood, Jake 726
409 Reid, Joyce 726
410 Heywood, Trystan 726
411 Goodin, Claire 726
412 Dean, Erik L 725
413 Peterson, Nathaniel 725
414 MacDonald, Colin 725
415 Codack, Mason 725
416 Teeft, Karen 725
417 Olejarz, Andy 725
418 Scott, Anne 725
419 Jurychuk, Zenon 725
420 Jazvac, G. 724
421 Rienties, David 724
422 Kadwell, Dave Gritty 724
423 T, Sandra 724
424 Daniels, Ken 724
425 Stuive, Barry 724
426 B, Steve 724
427 Caiella, Molly 724
428 Belliveau, Steve 724
429 Stephenson, George 724
430 L, Brendan 723
431 Emond, Christopher 723
432 Big, Aud 723
433 van den Bogerd, Stephanie 723
434 Visentin, Jeff 723
435 Irwin, Dylan 723
436 Walsh, Caleb 723
437 Dumala, Rick 723
438 Baillie, Patti 722
439 D’Onofrio, Matthew 722
440 Gilbert, Pat 722
441 Jaworski, Andrew 722
442 Vecchiarelli, Brittany 722
443 Bouwers, Ethan 722
444 Ball, Daniel 722
445 Ewing, Jen 721
446 Irwin, Myles 721
447 Bratt, Alex 721
448 Bentley Jr., Bill 721
449 Jackson, Owen 721
450 Steve B. 721
451 Tweedle, Don 721
452 Hayes, Andrew 721
453 Green, Jack 720
454 Brooks, Esther 720
455 Vanderlee, Kevin 720
456 Madder, Tucker 720
457 Lewis. Cathy 720
458 Kramer, H 720
459 Davis, Ralph 720
460 Thomson, Devin 719
461 McLellan, Shaw 719
462 Bos, John Bossy 719
463 Reile, Paula 719
464 Goin’Postal 719
465 J Dog 719
466 Cocklin, Jay 719
467 Klages, Nolan 718
468 Bluchmore, Tyler Vaughn 718
469 Schneider, Lynn 718
470 Quider, G 718
471 MacDonald, Mark 718
472 McLeod, Sharon 718
473 Palmer, Colin 717
474 Kington, Dave 717
475 Kallies, Wayne 717
476 Smith, Bombee 717
477 Herale, Willie 717
478 Davis, Andy 717
479 Levac, Claire 716
480 B, Poppa Nanna 716
481 Van Wely, Ben 716
482 Campbell, Erin 716
483 Johnston, Joanne 716
484 Ried, Alan 716
485 Dobie, Josie 716
486 Bysma, Geert 716
487 Dykstra, Martin 716
488 Head, Lucas 716
489 Brooks, Bart 716
490 Nicholls, Tom 716
491 Allington, Shaun 715
492 DesVries, Nancy 715
493 Holodniuk, Susan 715
494 Whitaker, Brian 715
495 Goulet, Dianne 715
496 Macklin, Barry 715
497 Hickton, Tim 715
498 Julia’s Kitchen 715
499 Money, G. 715
500 Hoekstra, Keira 714
501 Wiersma, Adam 714
502 Dave DGE 714
503 van den Bogerd, Luke 714
504 Lewis, Gary 714
505 Nuggets, Evelyn 714
506 Lat, Meagar 714
507 Kucharuk, Ryan 714
508 Elliot, James 714
509 MacDonald, Tom 714
510 Godin, Darryll 714
511 Hunter, Ginny 713
512 Smith, Jenny 713
513 Stenzel, Randy Randolio 713
514 Buswell, Samantha 713
515 Bently, Bill 713
516 Maas, Gary 713
517 Regnerus, Roger 713
518 Ried, Caleb 713
519 O’Rourke, Marilyn 713
520 Buttar, Evelyn 713
521 Scooter 713
522 Funk, Peter 713
523 Sheridan, Carter 713
524 Culp, Greg 712
525 Staudinger, Lynn 712
526 Kiers, Rosa 712
527 Nagy, Steve 712
528 Mackenzie, Leslie 712
529 Rienties, Jen 712
530 Connor, Jason 712
531 Jones, Kathy 712
532 Papa 712
533 Rohner, Paul 712
534 Grandpa Tom 711
535 Thomas, George 711
536 Roorda, Rob 711
537 Cunningham, Al 711
538 Mattiacci, Tony 711
539 Moore, Wayne 711
540 Norris, Rick 711
541 Devries, Joanne 710
542 Houston, Kathy 710
543 Smith, Aiden 710
544 Roller, Austin 710
545 Munden, Brittany 709
546 Utah 709
547 1000 Jeff, Bob 709
548 Reid, Trish 709
549 Van Hoffen, Dan 709
550 Marleau, Lisa 709
551 Dumoulin, Grayson 709
552 Mann, Wesley 708
553 Stingers, CPN 708
554 Bernhardt, Charlene 708
555 Waring, Karen 708
556 Stephenson, Emma 708
557 Yakowenko, George 708
558 Kiers, Jeremy 708
559 Bos, Ben 708
560 Shepard, Mike 708
561 Low, Linda 708
562 Fuller, Rory 708
563 Ludwig, Bryan 708
564 Mighty Boy, Matt 707
565 Bridger, Kelly 707
566 Ellis, Corey 707
567 Walsh, Brody 707
568 Van Dorp, Dave 707
569 Ruzylo, Rick 707
570 Brand, Phil 707
571 Bradley, Mike 707
572 Don, Henk 706
573 VanHart, Mackenzie 706
574 Lisa-Jo 706
575 Van Hoffen, Dorian 706
576 Fillmore, Bill 705
577 Kusy, Laura 705
578 Moneta, Rick Rreh’ 705
579 Lecinski, Harrison 705
580 Simmons, Hunter 705
581 Marratto, Brad Jake Blues 705
582 Poulter, Dave 705
583 Teeft, Ross 705
584 Preston, Theo 705
585 Renda, Cole 705
586 Battersby, Greg 705
587 Wight, Doug 704
588 Hardyman, Brian 704
589 Leenaars, Audie 704
590 Davies, Martin 704
591 Wiens, Kelley 704
592 Baarda, Valerie 704
593 Poag, Colton 703
594 Unger, Karen 703
595 Bab 703
596 Heywood, Jenn 703
597 Poag, Colin 702
598 Card, Mike 702
599 Emond, Denise 702
600 Nemett, Edward 702
601 Harper, Jenna 702
602 Allchin, Sharon 701
603 Verardo, O. 701
604 Vandenberg, Ron 701
605 Friend, Jeff 701
606 Al’s Grandkids 701
607 Jurychuk, Zoryana 701
608 DeVries, Leo 701
609 Baas, Correen 701
610 VanDorp, Lucy 700
611 Ballinger, M 700
612 Strad 700
613 Tennant, Maureen 700
614 Feddema, Austin 700
615 KaCoveney 700
616 Bos, Trevor 699
617 Susnyar, Nik 699
618 Bylsma, Adam 699
619 McIntosh, Jackson 699
620 FunTimes 699
621 England, Katerina 699
622 Parry, Josephine 699
623 P, Johnny 699
624 Cosico, Rose 699
625 Csermak, Mike 698
626 Hurtubise, Jason 698
627 Fuller, Wll 698
628 Lazeo, John 698
629 Hemphill, Sheila 698
630 H, PJ 698
631 D’Amico, Vince 698
632 Ferlez, Marko 697
633 Jurychuk, Olia Mama 697
634 Tennant, Patty 697
635 Beaulieu, Kathy (Nanners) 697
636 Vien, Elsa 697
637 Sinopoli, Jonathan 697
638 Gabrielle B. 696
639 Regnerus, Quin 696
640 PJ 696
641 Borysko, Peter 696
642 Hodgkins, Deb 696
643 The Team Go Sports 696
644 G, Owen 696
645 1950 Dave 696
646 Young, Carter 696
647 Adams, Doug 696
648 Nics Pics 696
649 Bratton, Cody 695
650 Nagel, Charlene 695
651 Marleau, Kade 695
652 Donders, Lisa 695
653 Wiersma, John 695
654 Sinnett, Serena 695
655 Jrock, Kozy 695
656 Szarko, Janel 694
657 Laverty, Ryan 694
658 Hayes, Carol Ann 694
659 MacDonald, Sandy 694
660 McLellan, Bobbie-Jo 694
661 Duncan, Daniel 694
662 Taggart, Joel 694
663 Watson, Kevin 693
664 MissyQ 693
665 Bylsma, Ben 693
666 Rankin, Derek 693
667 Legge, Michele 693
668 MacTavish, Shelby 693
669 Young, Garry 693
670 Vallorani, Matteo 693
671 D’Onofrio, Lucas 692
672 Ostermeier, Dirk 692
673 Black, Tina 692
674 Taggart, Karon 692
675 Kovacs, Carl 692
676 Muise, P 692
677 Smeenk, Daniel 692
678 Salamar 691
679 Gedrimas, Joanna 691
680 Heczko, Lorraine 691
681 Kurtz, Dan 691
682 Mackie, Jonathan 691
683 Mikea 691
684 McCallum, Ross 691
685 Lipsitt, Bill 691
686 Greenwood, Steve 691
687 Griffin MMA 690
688 Marleau, Andrew 690
689 Lipsitt, Del 690
690 Quider, Sally 690
691 Moore, Sarah 690
692 Vien, Wilf 690
693 Peterson, Wade 690
694 Renda, Vince 690
695 Lecinski, Gene 690
696 Cairnie, Gord 690
697 Bosiljevac, Ava 690
698 Dabrowski, Chez 690
699 DeVries, Dan 690
700 Green, Ryan 689
701 Georgi, Monica 689
702 Glass, Colin 689
703 Bradson, Bryce 689
704 Unger, Werner 689
705 Jones, Chuck 689
706 Star 2.0, Rock 688
707 Reilly, Josh 688
708 Higney, Charles 688
709 Teichgraf, George 688
710 Dohany, Lena 688
711 Palangia, Bill 688
712 Katties, Scott 688
713 Heywood, Cathy 687
714 Bloomfield, Mitch 687
715 B, Gabrielle 687
716 Struiksma, Logan 687
717 Good, JB 687
718 Pillay, Niran 687
719 Brooks, Barrett 687
720 Wiersma, Callum 686
721 Jimbo 45 686
722 Van Roon, Mark 686
723 Dykstra, Dylan 686
724 Reile, Iris 686
725 Haines, Jack 685
726 K Dog 685
727 Clem 685
728 Sheridan, Terence 685
729 Larkin, Dawn 685
730 Memory, Murdochs 685
731 Allington, Arlene 685
732 Dandridge, Beth 684
733 Malone, Tom 684
734 Richdu 684
735 Robertson, Kevin 683
736 Wiersma, Benny 683
737 Makar Go Vroom 683
738 Halliday, Ingrid 683
739 Varga, Diane 683
740 Morrisette, Louie 683
741 Emond, Amanda 683
742 Smeenk, Margot 683
743 Barich, Rich 683
744 Williams, Mackenzie Mackie 682
745 Wiebe, Peter 682
746 Attema, Joel 682
747 Wiebe, River 682
748 Riley, Brian 682
749 Willems, Hank 681
750 Bos, John Jr 681
751 Kucharuk, Pete 681
752 Prevost, MJ 681
753 Jubenville, Joan 681
754 Tombolini, Joey 680
755 Wang, Rachel 680
756 Juhlke, Susan 680
757 Jurychuk, Myron 680
758 Schroeder, Debbie 679
759 Big, E 679
760 Buswell, Chris 679
761 Williams, Mason 679
762 Steele, Rolond 679
763 Ewing, Ed 679
764 Monsberger, Dani 678
765 Sheridan, Jen 678
766 Hensen, Rob 678
767 Reid, Steven 678
768 Fernred, Paul 677
769 Morrell, Preston 677
770 Schrock, Nichole 677
771 Baughman, Ralph 677
772 Hoekstra, Evan 677
773 D’Onofrio, Kate 677
774 Roach, Jon 677
775 MacDonald, Cynthia 676
776 M, Mikey 676
777 Allan, Laurie 676
778 E, Robert 675
779 BTJ 675
780 Kuypers, Martin 675
781 Dandridge, John 675
782 JMM 675
783 Lazeo, Bea 675
784 McQuarrie, Marty 675
785 England, Adrianna 674
786 Ferster, Ron 674
787 Barliak, Colleen 674
788 Culp, Kristopher 673
789 Prejost, J.S. 673
790 Bos, Charlie 673
791 Warren, Marry-Ann 672
792 Wiebe, Brian 672
793 Heywood, Sean 672
794 Lecinski, Doug 672
795 Barclay, London 671
796 Verardo, Dino 671
797 Kucharuk, Nicole 671
798 McGregor, kasen 671
799 Kramer, S 671
800 Halliday, Ron 671
801 Lats78 671
802 Reilly, Bill 670
803 Boek, Chad 670
804 Vanmarrum, Tueker 670
805 DeVries, Brayden 670
806 V, Sam 670
807 Bitar, Samantha 670
808 Sheridan, Spencer 670
809 Bain, Diane 669
810 Heinen, Elsie 669
811 M, Herbie 668
812 Welch, Doug 667
813 Millar, Bill 667
814 Ball, Owen 667
815 DeVries, Jeanette 666
816 Campbell, George 666
817 Droughan, Jake 666
818 Smithson, Alicia 666
819 Buttar, Carson 666
820 Serwatuk, Michael 666
821 Lecinski, Diana 665
822 Puddi 665
823 Howard, Larry 665
824 Walton, Lynn 665
825 the Masons 664
826 Oddi, Lin 664
827 Morrell, Scott 664
828 Riley, Benjamin 664
829 Bezemer, Jodie 664
830 Gitch 664
831 Fiorino, Sam 663
832 Game Fuzz 663
833 DiBattista, Al 663
834 Andreatta, Anne 662
835 Kyky 662
836 Oikann, Cooper 662
837 Toastman Jack 662
838 Allchin, Jim 661
839 Agius, Theresa 661
840 Riley, Zachary 659
841 B, Jeff 659
842 Scooter 659
843 Gilray, Josh 659
844 McCord, Kate 659
845 Walsh, Logan 658
846 McClurkin, Lori 658
847 Ball, Matthew 658
848 Turl, Bre 658
849 Rienties, Lisa 658
850 Oswald, Dave 658
851 Morrell, Ross 658
852 A, Julianna 657
853 Kiers, Ryker 657
854 Hoeskstra, Liam 657
855 Van Beek, John 656
856 Heywood, John 656
857 Shawna & Sloane 655
858 Martin, Jeffrey 654
859 Waning, Sara 654
860 Gelderman, Noah 654
861 Laverty, Mark 654
862 Finn the Win 653
863 Wodog 653
864 Pohl, Juergen 653
865 Fuller, Brandon 653
866 Roorda, Brooke 652
867 Fernred, Dave 652
868 Lady, Dragon 651
869 Later, Jeremy 651
870 Philbrick, George 651
871 Vallorani, Luca 650
872 Beaulieu, Levite 650
873 Gray, Robert 649
874 Myer 649
875 Walsh, Aria 649
876 Baarda, Manley 648
877 Reile, Lily 648
878 Pryer, Jim 648
879 Eccles, Steve 648
880 Bos, Max 648
881 Penny, Money 647
882 Kovacs, Nancy 647
883 Savage, Ryder RyDawg 647
884 Scotney, Paula 647
885 Gillard, Rita 647
886 Longboat, Jenn 646
887 Zdriluk, Ron 646
888 Devries, Ryan 646
889 Battgirl 645
890 Dave, Ronrel 645
891 DellaValle, Adam 645
892 H, Mama 645
893 Marshall, Kathy 644
894 Stratford, Gail 644
895 Vallorani, Andrea 644
896 Parry, Rich 644
897 Greenwood, Danielle 644
898 Duffy 12 643
899 VanderBeek, Jeannine 643
900 Henke 642
901 Young, Landon 642
902 Hornung, Mike 641
903 MacMullan, Bonnig 641
904 Philbrick, Isabel 641
905 Card, Tia 641
906 Young, Abby 641
907 Duncan, Keith 640
908 Oxford, Bill 640
909 Ireland, Doug 640
910 Louws, Fred 639
911 Soos, John 639
912 Lats#9 638
913 Campbell, Tammy 638
914 Pugsley, Jim 638
915 Wiebe, Joan 637
916 Ritz, Samantha 636
917 Droughan, Zoe 635
918 Feddema, Connor 635
919 Heczko, Jason 634
920 DeVries, Ethan 634
921 Shepherd, Robert 634
922 Sloss, Myiah 634
923 DeVries, Kyle 632
924 Girl, Honey 632
925 Bristo, Lorne 629
926 Holodniuk, Alana 628
927 Davoli, Tony 628
928 Kurgan, Grant 626
929 Jackson, Aaron Cam 625
930 Mielko, Jim 625
931 van den Bogerd, Amy 625
932 Vanbrederode, Tina 624
933 Tyce 624
934 McLellan, Pete 624
935 Papiez, Renee 624
936 Batten, Kelly 622
937 Reile, Alexander 622
938 Heczko, Amanda 621
939 Susnyar, Patricia 620
940 Rienties, Sherry 614
941 Bosiljeval, Jane 614
942 Head, Dylan 613
943 Anello, Rebecca 612
944 Reid, Dave 612
945 Waite, Rick 612
946 Meins, Kerri 610
947 Carter, Stan 610
948 Hensen, Isaac 609
949 Bos, Bella 609
950 Scholtens, Anko 605
951 Leclerc, Kathy 604
952 Hodgkins, Greg Hodge 603
953 Nemett, Maggie 603
954 Haines, Henry 601
955 Chicken, Peter 591
956 Downie, Megan 590
957 Walters, Dawson 582
958 Halliday, Brad 570