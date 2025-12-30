NewsNow Hat Trick Hockey – Week 9

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Dec. 28
Week 9
1 Couch, Jesse 774
2 Zdriluk, Jacob 760
3 Redding, Jeff 759
4 DeVries, Mark 759
5 Stuive, Cindy 757
6 Crowder, Tom 754
7 Klages, Lilian 753
8 Klages, Keith 752
9 Simmons, Cam 751
10 McIntosh, Megan 749
11 Klages, Robert 749
12 Kraan, Alisha 747
13 Ciszec, Fred 746
14 Van Roon, Jim 746
15 Ritz, Jon 744
16 Heywood, Kevin 743
17 Dunda, Riley 742
18 Mous, Brent 742
19 Jacobsen, Sean 741
20 Poz, Cindy 739
21 Crowder, Juila 738
22 Fozard, Draj 738
23 Seibel, Ken 737
24 VanderHeide, Clarence 737
25 Halliday, Colin 736
26 O’Shaughnessy, Gerry 736
27 L, Teresa 736
28 Mous, Lauren 735
29 Johnson, Debbie 735
30 Heinen, Eric 734
31 Graham, Connor 733
32 Graham, Dave 733
33 Murray, Nick 732
34 Campbell, Matt 731
35 Karkkainen, Paul 730
36 Emond, Shaun 730
37 Fiorantis, Philip 730
38 Kurpis, Steve 729
39 Bowen, Larry 729
40 McClurkin, Tom 729
41 Moore, Douglas 729
42 Fiorantis, Shannon 728
43 Harrington, Dave 728
44 Dearman, Travis 728
45 Fuchs, Travis 728
46 Cain, Trisha 727
47 Mac, Robbie 727
48 Antonio 726
49 Chesla, Karen 725
50 Jones, Don DJ 725
51 Herale, Kevin 725
52 E, Aaron 724
53 Schilte, Kaia 724
54 Fozard, Michael 724
55 Raab, Harrison 723
56 Shantz, Kate & Briar 722
57 Prevost, SM 721
58 Ohorodnyk, Daniel 721
59 Gunn, Jimmy 721
60 O’Toole, Bernie 720
61 Moore, Michelle 720
62 Snowden, Kyle 720
63 Twomey, Patrick 720
64 Emerson, Chanansa 719
65 Chesla, Michael 718
66 Kucharuk, Sylvia 717
67 Stephenson, Will 717
68 Van Roon, Cory 717
69 Hurtubise, Alison 717
70 Cook, Stewart 716
71 Emerson, Cam 715
72 Ritz, Don 715
73 McCord, Braeden 715
74 Fretz, Kai 715
75 Fielding, Jay 715
76 Holodniuk, Doug 715
77 Nowoselski, Scott 714
78 Cunningham, Jane 714
79 Nagel, Paul 714
80 Porkolab, Lori 714
81 Baer, David 713
82 Boulter, Brian 712
83 Cox, M.J 712
84 Dandridge, Alex 712
85 Carey, Bryson 711
86 Olejarz, Michelle 711
87 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 711
88 Reid, Wally 710
89 Zdriluk, Justin 710
90 Valovich, Kevin 710
91 Donders, Adam 709
92 Verardo, E. 709
93 Tucker, Everett 708
94 Forbes, Jacob 708
95 Stuive, Alex 707
96 Martin, Jim 707
97 Agius, Joe 707
98 Minors, A 706
99 Pozromka, Rick 706
100 Griffin, Scott 706
101 Wilson, Corey 706
102 Donzo 706
103 Kiers, Declan 706
104 O’Brien, Eileen 706
105 Gill, Sydney 705
106 Davis, Nolan 705
107 Disher, Bob 705
108 Diamanti, Debbie 705
109 Schilte, Frank the tank 705
110 Hal 705
111 Johnston, Stan 705
112 Baughman, Brody 704
113 Bronxx 704
114 Quider, Elliott 704
115 Young, Mark 703
116 Schnick, Brian 703
117 Donders, Henry 702
118 Bittner, Anthony 702
119 Heinen, Maddison 702
120 Wilson, Grant 702
121 England, Alexander 702
122 Hodgkins, Josh 701
123 Burgoyne, Blake 701
124 Kucharuk, Dave 701
125 MacPherson, Rob 701
126 Mous, Tony 701
127 Appleman, Peyton 701
128 Shantz, Rick 700
129 Jansson, Alan 700
130 Waite, Tori 700
131 Mikulinski, Brian 700
132 Cino, Chuck 699
133 Munden, Joey 699
134 Heywood, Taylor 699
135 DeVries, Curtis 699
136 Roller, Ben 699
137 Donders, Pete 699
138 Roller, Noah 699
139 Ward, E 699
140 Shipton, Brad Jaganthars 699
141 Wolfe, Larry 698
142 Olejarz, Andrew 698
143 Lecinski, Greg 698
144 DeLong, Denton 698
145 Baughman, Brice 698
146 Harshaw, Hunter 698
147 Sheridan, Mike 698
148 Brooks, Ryan 697
149 Ann, Buys 697
150 Nixon, Julie-Anne 697
151 Battersby, Claire 697
152 Fuller, Ben 697
153 Chappel, Scott 697
154 Lecinski, Kat 696
155 Parent, Neil 696
156 Roorda, Olivia 696
157 Hall, Glory 696
158 Nixon, Cameron 696
159 Lizzo 45 696
160 Lucas, R 696
161 Allison, Mike 696
162 Gilbert, Dawn 696
163 Bouwers, Michelle 696
164 Schrock, David 695
165 Heinen, Tyler 695
166 MacAngus, Don 695
167 Raab, Dave 695
168 Fuller, Beth 694
169 Heinen, Andrew 694
170 Young, Nerny 694
171 Bouwers, Logan 694
172 Caiella, Johnny 694
173 Kilins, Brett 694
174 Dabrowski, Diane 694
175 Fuller, Mason 694
176 Fillmore, Linda 694
177 Culp, Susan 693
178 Goodin, Katht 693
179 Kot, Zach 693
180 Hall, Keith 693
181 Bouwers, Carter 693
182 Stempski, Julie 693
183 King, Chris 693
184 Hurtubise, Isla 693
185 Fuller, Owen 693
186 Porkolab, Mark 693
187 Mercone, Frank 693
188 Rohner, Griffin 693
189 Myronuk, John 693
190 Attema, Andrew 692
191 Bos, Charles 692
192 Monaghan, Tom 692
193 Campbell, Kirk 692
194 Gilchrist, Dan 692
195 Cocklin, Kath 692
196 Gunn, James 692
197 Goulet, Don 692
198 Bradt, Jim 691
199 Ward, T 691
200 Havens, Robert 691
201 Klos, Brad 691
202 Sinnett, Jay 691
203 M, Christine 691
204 Olejarz, Theresa 690
205 Davis, Luke 690
206 Zuidersma, Mark 690
207 Dandridge, Gary 690
208 Stuive, Hilda 690
209 Jaskolka, Jonathan 690
210 Droughan, Kelly 690
211 Vanderstoep, Emmett 690
212 Coach Jeff 690
213 Dobson, Glenn 690
214 Bulloch, Debbie 690
215 Attema, Sophia 689
216 Clancy, Lynn 689
217 Brown, Fred 689
218 Vanderbeek, Fred 689
219 Siska, Tyler 688
220 Porkolab, Madison 688
221 Kallies, Ryder 688
222 Johnson, Wade 688
223 Hurtubise, Jase 688
224 Norris, Ozzy 687
225 Barends, Andria 687
226 ole dog 687
227 Greenwood, Roberta 687
228 Faye & Lauren 687
229 Bouwers, Jeff 687
230 Wight, Sandi 687
231 Wight, Jason 687
232 Robertson, Jeremy 687
233 Martin, Cory 687
234 Dore, Kyle 686
235 Dunda, Liam 686
236 Kiers, Jeff 686
237 Rejma, Chrissie 686
238 Lecinski, Spencer 686
239 Jensen, Sid 686
240 Gateman/Trojnar 686
241 Sim, Steve 686
242 Baronette, Marc 685
243 Tee, Mister 685
244 van den Bogerd, Matthias 685
245 Peterson, Charlotte 684
246 Julius, Jack 684
247 Twomey, Jack Lila 684
248 Hunter, Tim 684
249 Devries, John 684
250 Duglas. Cameron 684
251 Beachin, Robert 684
252 DellaValle, Carol 684
253 Van Wely, Mark 683
254 Roller, Erik 683
255 Saunders, Jim 683
256 Eikelenboom, Shirley 683
257 Schilte, Julie 683
258 Renda, Margret 683
259 Tufford, Gary 683
260 Appleman, Anthony 683
261 Dickey, Kelly 682
262 Marleau, Kian 682
263 Nagy, Rebecca 682
264 Langley, Carolyn 682
265 Bradt, Veronica 682
266 Harris, Hunter 682
267 Zdriluk, Glenn 682
268 Smithson, Paul 682
269 Roach, Gloria 681
270 Hewitson, Tom 681
271 Schilte, Tate 681
272 Jubenville, Dennis 681
273 Brian of Denmark 681
274 Schnick, Fred 681
275 O’Toole, Bryan 680
276 Delano, Dennis 680
277 Poole, Maureen 680
278 Ruta 680
279 Kotar, Chase 680
280 Palenchar, Mark 680
281 Fuller, Rose 680
282 Later, Shelley 680
283 Willems, Roxy 679
284 Torkelson, Andy 679
285 Reilly, Jacob 679
286 Dumoulin, S 679
287 Graham, Rob 679
288 Mous, Robert 679
289 Pearson, Eric 679
290 Maas, Sean 679
291 Kramer, Chris 678
292 WEB 678
293 Culp, Thomas 678
294 Dohany, Clarise 678
295 England, Phil 678
296 Reilly, Leanne 678
297 Heinen, Brayden 678
298 Benoit, Lawren 678
299 Waring, James 677
300 MacPherson, Dennis 677
301 Bylsma, Micah 677
302 Schroeder, Pete 677
303 Wright, Dan 677
304 Hambleton, Andrew 677
305 Reile, Paula 677
306 Van Biesbrouch 677
307 DeVries, Zach 676
308 Frete, Izaiah 676
309 Bonafiglla, Dolores 676
310 Nixon, Soan 676
311 Caddy, Doug 676
312 Erzar, Frank 676
313 Cormier, Chris 676
314 Reile, Derek 676
315 Kemp, Blair 676
316 Smurf 676
317 Cooper, Ron 676
318 Buys, Bill 675
319 Rawknee 675
320 Griff, Robert 675
321 Twomey, Jessica 675
322 Codack, Mason 675
323 van den Bogerd, Stephanie 675
324 Spence, Mike 675
325 Fozard, Dr. Amanda 675
326 Devries, Dave 675
327 O’Brien, Jono 675
328 Cuno, Pat 674
329 Droughan, Jonovan 674
330 Jean, Lori 674
331 Wood, Ian 674
332 Jones, Ray 674
333 DeVries, Harry 674
334 Lakeview, Brad 674
335 Johnson, Leanne 673
336 Kimman, Grace 673
337 Lane, Hunter 673
338 Kucharuk, Paul 673
339 Cain, Terry 673
340 Woo, Katherine 673
341 Debberz 673
342 DeVries, Christina 672
343 Bosiljevac, Natalie 672
344 Cormier, Aiden 672
345 Sherwood, Jake 672
346 JRF24 672
347 Emond, Norman 672
348 Rogal, Justin 672
349 He, Albert 672
350 Poag, Kaylie 672
351 Jurychuk, Zenon 672
352 MacDonald, Colin 671
353 Copeland, Graeme 671
354 Dohany, Adam 670
355 Teeft, Karen 670
356 Roorda, Wendy 670
357 Dykstra, Nolan 670
358 Shrute, Dwight 670
359 MacDonald, Mark 670
360 Reynolds, Jason 670
361 Szewczyk, Nick 670
362 Wight, Hudson 669
363 DellaValle, Basil 669
364 Bluchmore, Tyler Vaughn 669
365 Thorpe, P&P 669
366 Kalanchoe, Cam 669
367 Maragoudakis, Leah 669
368 Jones, Kathy 669
369 McLeod, Sharon 669
370 Cino, Nicholas 669
371 Walma, Timothy R. 668
372 Houston, Craig 668
373 Troup, William. A. 668
374 Greenwood, Morley 668
375 Campbell, Erin 668
376 Glenda 668
377 Wiens, Brian 668
378 Alington, Ian 668
379 Miedema, Davis 668
380 Anello, Cory 668
381 Harrington, Mike 668
382 Arbisan, Mike B. 667
383 Moss, Katie 667
384 Bain, Roger 667
385 Brand, Allison 667
386 Kadwell, Dave Gritty 667
387 Peterson, Nathaniel 667
388 Varga, Rick 667
389 Brooks, Karley Freckles 667
390 Wight, Harley 667
391 Henderson, Dave 667
392 Tufford, Cody 667
393 Redding, Liz 667
394 Vecchiarelli, Brittany 667
395 Scott, Anne 667
396 Goin’Postal 667
397 Macklin, Judy 666
398 Gillard, Maurice 666
399 Chesla, Brian 666
400 Rienties, David 666
401 Zimmerman, Garry 666
402 O’Connor, Joe 666
403 Roller, Austin 666
404 Julia’s Kitchen 666
405 Jaworski, Andrew 666
406 Popiluk, Harry 666
407 J Dog 666
408 Bouwers, Ethan 666
409 Young, Charles 665
410 Thomas, George 665
411 Dunda, Mimi 665
412 Buttar, Evelyn 665
413 Smith, Eric Tiggs 665
414 Cristiano 665
415 Kylee & Belise 665
416 Goodin, Claire 665
417 Thomson, Devin 664
418 Dave DGE 664
419 Hall, Blake 664
420 Vanderlee, Joanne 664
421 Pohl, Chrisina 664
422 B, Steve 664
423 Carey, J. 664
424 Olejarz, Andy 664
425 Marleau, Lisa 664
426 Baillie, Ron 663
427 Baillie, Patti 663
428 Irwin, Myles 663
429 Riley, Esther 663
430 Bernhardt, Grant 663
431 Nagy, Steve 663
432 Money, G. 663
433 Waltham, Clark 663
434 Caiella, Molly 663
435 Ewing, Jen 662
436 Vanderlee, Kevin 662
437 Culp, Greg 662
438 D’Onofrio, Matthew 662
439 Buswell, Samantha 662
440 Schneider, Lynn 662
441 Kallies, Wayne 662
442 Reid, Joyce 662
443 Bos, John Bossy 662
444 Tweedle, Don 662
445 Davis, Ralph 662
446 Martin, Matt 661
447 Lucas, Ed 661
448 Madcon 661
449 Stuive, Barry 661
450 Porkolab, Matthew 661
451 Irwin, Dylan 661
452 Battersby, Greg 661
453 Hunter, Ginny 660
454 Palmer, Colin 660
455 Jazvac, G. 660
456 Whitaker, Brian 660
457 Johnston, Joanne 660
458 Nuggets, Evelyn 660
459 Emond, Christopher 660
460 Nicholson, Fiona 660
461 Visentin, Jeff 660
462 Low, Linda 660
463 Godin, Darryll 660
464 Walsh, Caleb 660
465 Dumala, Rick 660
466 Walsh, Brody 659
467 Levac, Claire 659
468 Kiers, Rosa 659
469 Goulet, Dianne 659
470 Steve B. 659
471 Big, Aud 659
472 Dobie, Josie 659
473 Belliveau, Steve 659
474 Heywood, Trystan 659
475 Brooks, Esther 658
476 Bratt, Alex 658
477 Gilbert, Pat 658
478 McLellan, Shaw 658
479 Munro, Jamie 658
480 T, Sandra 658
481 B, Poppa Nanna 658
482 Norris, Cathy 658
483 Ried, Caleb 658
484 O’Rourke, Marilyn 658
485 Connor, Jason 658
486 Moore, Wayne 658
487 Hayes, Andrew 658
488 Ball, Daniel 658
489 Cocklin, Jay 658
490 Bridger, Kelly 657
491 DesVries, Nancy 657
492 Van Wely, Ben 657
493 Waring, Karen 657
494 Berry, Brooks 657
495 Regnerus, Roger 657
496 Marratto, Brad Jake Blues 657
497 Kramer, H 657
498 Verardo, O. 657
499 Ellis, Corey 656
500 Kusy, Laura 656
501 Madder, Tucker 656
502 Daniels, Ken 656
503 Bysma, Geert 656
504 Funk, Peter 656
505 Stephenson, George 656
506 Devries, Joanne 655
507 Maas, Gary 655
508 Ried, Alan 655
509 Jackson, Owen 655
510 Van Hoffen, Dan 655
511 Allington, Shaun 654
512 Smith, Jenny 654
513 Hoekstra, Keira 654
514 Wiersma, Adam 654
515 Quider, G 654
516 Dean, Erik L 654
517 Staudinger, Lynn 654
518 Lewis, Gary 654
519 Beaulieu, Kathy (Nanners) 654
520 Rienties, Jen 654
521 Friend, Jeff 654
522 Herale, Willie 654
523 Brooks, Bart 654
524 Nicholls, Tom 654
525 Sheridan, Carter 654
526 Nics Pics 654
527 Bernhardt, Charlene 653
528 Emond, Denise 653
529 Macklin, Barry 653
530 Elliot, James 653
531 Lewis. Cathy 653
532 Suttell, Lee thirsty Knight 653
533 Davis, Andy 653
534 Bradley, Mike 653
535 Green, Jack 652
536 Stenzel, Randy Randolio 652
537 Bloomfield, Mitch 652
538 Bentley Jr., Bill 652
539 Kucharuk, Ryan 652
540 Don, Henk 652
541 Preston, Theo 652
542 Wiens, Kelley 652
543 Tennant, Maureen 652
544 Baarda, Valerie 652
545 Papa 652
546 Klages, Nolan 651
547 Mann, Wesley 651
548 Kington, Dave 651
549 Utah 651
550 Lazeo, John 651
551 Mackenzie, Leslie 651
552 P, Johnny 651
553 Fuller, Rory 651
554 Van Dorp, Dave 650
555 Allchin, Sharon 650
556 Cunningham, Al 650
557 MacDonald, Tom 650
558 Head, Lucas 650
559 Young, Carter 650
560 Van Hoffen, Dorian 650
561 Feddema, Austin 650
562 Ferlez, Marko 649
563 Munden, Brittany 649
564 Nemett, Edward 649
565 Scooter 649
566 Holodniuk, Susan 648
567 van den Bogerd, Luke 648
568 Hodgkins, Deb 648
569 Renda, Cole 648
570 Norris, Rick 648
571 McIntosh, Jackson 647
572 Bently, Bill 647
573 Simmons, Hunter 647
574 Vandenberg, Ron 647
575 Lisa-Jo 647
576 Rohner, Paul 647
577 Vien, Elsa 647
578 VanDorp, Lucy 646
579 VanHart, Mackenzie 646
580 Watson, Kevin 645
581 Susnyar, Nik 645
582 Muise, P 645
583 Lat, Meagar 645
584 Stephenson, Emma 645
585 Yakowenko, George 645
586 Kiers, Jeremy 645
587 Bos, Ben 645
588 Shepard, Mike 645
589 Hickton, Tim 645
590 The Team Go Sports 645
591 1000 Jeff, Bob 645
592 Smith, Bombee 645
593 Griffin MMA 644
594 Mighty Boy, Matt 644
595 Regnerus, Quin 644
596 Leenaars, Audie 644
597 Stingers, CPN 644
598 Roorda, Rob 644
599 Lecinski, Gene 644
600 Allington, Arlene 644
601 Strad 644
602 Dykstra, Martin 644
603 Dumoulin, Grayson 644
604 Ludwig, Bryan 644
605 Davies, Martin 643
606 Smith, Aiden 643
607 Unger, Karen 643
608 Parry, Josephine 643
609 Jones, Chuck 643
610 DeVries, Leo 643
611 Jurychuk, Zoryana 643
612 Brand, Phil 643
613 Jurychuk, Olia Mama 642
614 L, Brendan 642
615 Hardyman, Brian 642
616 Sinnett, Serena 642
617 Marleau, Andrew 642
618 Card, Mike 642
619 PJ 642
620 Kovacs, Carl 642
621 Poulter, Dave 642
622 Taggart, Joel 642
623 Harper, Jenna 642
624 Katties, Scott 642
625 Grandpa Tom 641
626 Marleau, Kade 641
627 Mattiacci, Tony 641
628 Hemphill, Sheila 641
629 Reid, Trish 641
630 Bylsma, Adam 640
631 Tennant, Patty 640
632 Lecinski, Harrison 640
633 Reilly, Josh 640
634 Houston, Kathy 640
635 Ruzylo, Rick 640
636 Duncan, Daniel 640
637 Van Roon, Mark 640
638 Borysko, Peter 640
639 Vien, Wilf 640
640 McCallum, Ross 640
641 Al’s Grandkids 640
642 Sinopoli, Jonathan 640
643 Wiersma, John 639
644 Bylsma, Ben 639
645 Adams, Doug 639
646 Fillmore, Bill 638
647 Nagel, Charlene 638
648 Gabrielle B. 638
649 Moneta, Rick Rreh’ 638
650 Bradson, Bryce 638
651 Laverty, Ryan 638
652 Sheridan, Terence 638
653 Memory, Murdochs 638
654 Quider, Sally 638
655 Struiksma, Logan 638
656 Heywood, Jenn 638
657 Good, JB 637
658 Teeft, Ross 637
659 Poag, Colin 636
660 Bab 636
661 Richdu 636
662 MacTavish, Shelby 636
663 Prevost, MJ 636
664 Brooks, Barrett 636
665 Poag, Colton 635
666 Malone, Tom 635
667 McLellan, Bobbie-Jo 635
668 MacDonald, Sandy 635
669 G, Owen 635
670 Young, Garry 635
671 H, PJ 635
672 KaCoveney 635
673 Jubenville, Joan 635
674 Jrock, Kozy 635
675 Wight, Doug 634
676 Hayes, Carol Ann 634
677 Schrock, Nichole 634
678 Smeenk, Daniel 634
679 Dykstra, Dylan 634
680 Vallorani, Matteo 634
681 Reile, Iris 634
682 Greenwood, Steve 634
683 Heczko, Lorraine 633
684 Haines, Jack 633
685 FunTimes 633
686 Mackie, Jonathan 633
687 Dandridge, Beth 633
688 Unger, Werner 633
689 Teichgraf, George 633
690 Cairnie, Gord 633
691 Heywood, Cathy 632
692 Csermak, Mike 632
693 Hurtubise, Jason 632
694 Star 2.0, Rock 632
695 Fuller, Wll 632
696 Smeenk, Margot 632
697 Wiebe, River 632
698 Dohany, Lena 632
699 Legge, Michele 632
700 Juhlke, Susan 631
701 Bosiljevac, Ava 631
702 D’Onofrio, Lucas 630
703 Green, Ryan 630
704 Bos, Trevor 630
705 Glass, Colin 630
706 B, Gabrielle 630
707 Kurtz, Dan 630
708 Rankin, Derek 630
709 Ballinger, M 630
710 Baas, Correen 630
711 D’Amico, Vince 630
712 Salamar 629
713 Schroeder, Debbie 629
714 Donders, Lisa 629
715 K Dog 629
716 England, Katerina 629
717 Jimbo 45 629
718 M, Mikey 629
719 Varga, Diane 629
720 JMM 629
721 Bratton, Cody 628
722 Gedrimas, Joanna 628
723 Szarko, Janel 628
724 Willems, Hank 628
725 Taggart, Karon 628
726 Wiebe, Peter 628
727 Morrisette, Louie 628
728 Pillay, Niran 628
729 Barliak, Colleen 628
730 Roach, Jon 628
731 Mikea 628
732 Dabrowski, Chez 628
733 Ewing, Ed 628
734 Tombolini, Joey 627
735 Emond, Amanda 627
736 1950 Dave 627
737 Lipsitt, Bill 627
738 Ostermeier, Dirk 626
739 Boek, Chad 626
740 Jurychuk, Myron 626
741 Cosico, Rose 626
742 Sheridan, Jen 625
743 Makar Go Vroom 625
744 E, Robert 625
745 Higney, Charles 625
746 Clem 625
747 D’Onofrio, Kate 625
748 Millar, Bill 625
749 Palangia, Bill 625
750 McQuarrie, Marty 625
751 Morrell, Preston 624
752 Wiersma, Callum 624
753 Ferster, Ron 624
754 Renda, Vince 624
755 Riley, Brian 624
756 Black, Tina 623
757 Georgi, Monica 623
758 Attema, Joel 623
759 Bos, John Jr 623
760 Big, E 623
761 Halliday, Ingrid 623
762 Bitar, Samantha 623
763 Kyky 623
764 Moore, Sarah 623
765 Larkin, Dawn 623
766 DeVries, Dan 623
767 MissyQ 622
768 Kucharuk, Nicole 622
769 Barich, Rich 622
770 Serwatuk, Michael 622
771 England, Adrianna 621
772 Lecinski, Doug 621
773 Lazeo, Bea 621
774 Wiebe, Brian 620
775 Wang, Rachel 620
776 Lipsitt, Del 620
777 Kuypers, Martin 620
778 V, Sam 620
779 McGregor, kasen 620
780 Buswell, Chris 620
781 Williams, Mason 620
782 M, Herbie 620
783 Dandridge, John 619
784 Hoekstra, Evan 619
785 Peterson, Wade 619
786 Allan, Laurie 619
787 Kiers, Ryker 619
788 Walton, Lynn 619
789 Morrell, Scott 618
790 Wiersma, Benny 618
791 DeVries, Brayden 618
792 Smithson, Alicia 618
793 Prejost, J.S. 618
794 Warren, Marry-Ann 617
795 Droughan, Jake 617
796 Baughman, Ralph 617
797 Halliday, Ron 617
798 Welch, Doug 616
799 Lats78 616
800 McClurkin, Lori 615
801 Kramer, S 615
802 Kucharuk, Pete 615
803 Riley, Zachary 615
804 Culp, Kristopher 615
805 Gilray, Josh 615
806 Heywood, Sean 614
807 Fernred, Paul 614
808 Hensen, Rob 614
809 Buttar, Carson 614
810 Steele, Rolond 614
811 Morrell, Ross 614
812 MacDonald, Cynthia 613
813 Waning, Sara 613
814 Agius, Theresa 613
815 Bain, Diane 613
816 Ball, Owen 613
817 Verardo, Dino 612
818 A, Julianna 612
819 Bos, Charlie 612
820 Williams, Mackenzie Mackie 611
821 Puddi 611
822 Van Beek, John 611
823 Riley, Benjamin 611
824 Bezemer, Jodie 611
825 Monsberger, Dani 610
826 Ball, Matthew 610
827 Game Fuzz 610
828 Reilly, Bill 609
829 Robertson, Kevin 609
830 McCord, Kate 609
831 the Masons 608
832 Vanmarrum, Tueker 608
833 Campbell, George 608
834 Shawna & Sloane 608
835 Heywood, John 607
836 Howard, Larry 607
837 Oikann, Cooper 607
838 Barclay, London 606
839 Reid, Steven 606
840 Gelderman, Noah 606
841 DiBattista, Al 606
842 Myer 606
843 BTJ 605
844 Heinen, Elsie 605
845 Oddi, Lin 604
846 DeVries, Jeanette 604
847 Later, Jeremy 604
848 Marshall, Kathy 603
849 Fiorino, Sam 603
850 Turl, Bre 603
851 Sheridan, Spencer 603
852 Henke 603
853 Oswald, Dave 602
854 Lecinski, Diana 601
855 Martin, Jeffrey 601
856 Feddema, Connor 601
857 Scotney, Paula 600
858 Toastman Jack 600
859 Fuller, Brandon 600
860 H, Mama 600
861 Pryer, Jim 600
862 Walsh, Logan 599
863 Zdriluk, Ron 599
864 Longboat, Jenn 598
865 Finn the Win 598
866 Scooter 598
867 Roorda, Brooke 597
868 Allchin, Jim 597
869 Savage, Ryder RyDawg 597
870 Ireland, Doug 597
871 Reile, Lily 597
872 Young, Abby 597
873 Gitch 597
874 B, Jeff 596
875 Penny, Money 595
876 Battgirl 595
877 Andreatta, Anne 595
878 Sloss, Myiah 595
879 Greenwood, Danielle 595
880 Ritz, Samantha 594
881 Parry, Rich 594
882 Gillard, Rita 594
883 Philbrick, George 594
884 DellaValle, Adam 593
885 Pohl, Juergen 593
886 Bos, Max 593
887 Fernred, Dave 591
888 Laverty, Mark 591
889 Lady, Dragon 591
890 Duffy 12 591
891 Droughan, Zoe 591
892 Gray, Robert 591
893 Walsh, Aria 591
894 Kovacs, Nancy 590
895 Eccles, Steve 590
896 MacMullan, Bonnig 589
897 Beaulieu, Levite 589
898 DeVries, Ethan 589
899 Devries, Ryan 589
900 Hoeskstra, Liam 589
901 Vallorani, Luca 587
902 Wodog 587
903 Oxford, Bill 586
904 Lats#9 586
905 Baarda, Manley 586
906 Young, Landon 586
907 Stratford, Gail 585
908 Louws, Fred 584
909 Rienties, Lisa 584
910 Vallorani, Andrea 583
911 Dave, Ronrel 583
912 VanderBeek, Jeannine 583
913 Girl, Honey 583
914 Pugsley, Jim 583
915 Campbell, Tammy 582
916 Wiebe, Joan 582
917 Hornung, Mike 581
918 Philbrick, Isabel 580
919 Soos, John 579
920 Waite, Rick 579
921 Mielko, Jim 578
922 Jackson, Aaron Cam 578
923 Duncan, Keith 577
924 Bristo, Lorne 577
925 Kurgan, Grant 577
926 Davoli, Tony 577
927 DeVries, Kyle 575
928 Papiez, Renee 575
929 Tyce 573
930 Shepherd, Robert 572
931 Vanbrederode, Tina 571
932 Batten, Kelly 571
933 Reile, Alexander 571
934 Holodniuk, Alana 570
935 van den Bogerd, Amy 570
936 Susnyar, Patricia 569
937 Rienties, Sherry 569
938 Heczko, Jason 568
939 Card, Tia 568
940 Carter, Stan 565
941 Hensen, Isaac 564
942 Bos, Bella 563
943 Reid, Dave 562
944 McLellan, Pete 562
945 Heczko, Amanda 562
946 Head, Dylan 561
947 Anello, Rebecca 559
948 Hodgkins, Greg Hodge 558
949 Haines, Henry 557
950 Meins, Kerri 557
951 Leclerc, Kathy 553
952 Bosiljeval, Jane 553
953 Chicken, Peter 552
954 Scholtens, Anko 547
955 Nemett, Maggie 546
956 Downie, Megan 535
957 Walters, Dawson 532
958 Halliday, Brad 525