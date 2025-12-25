Hat Trick Hockey Standings – Week 8

NewsNow
Hat Trick Hockey
Standings as of Dec 20
Week 8
1 Couch, Jesse 719
2 Zdriluk, Jacob 707
3 Crowder, Tom 702
4 Dunda, Riley 702
5 Ciszec, Fred 700
6 Redding, Jeff 700
7 Klages, Keith 699
8 Simmons, Cam 699
9 Stuive, Cindy 698
10 DeVries, Mark 698
11 Klages, Robert 697
12 Klages, Lilian 697
13 Heinen, Eric 693
14 Mous, Brent 693
15 McIntosh, Megan 693
16 Poz, Cindy 692
17 Heywood, Kevin 692
18 Van Roon, Jim 691
19 Crowder, Juila 690
20 Kraan, Alisha 688
21 Halliday, Colin 687
22 Ritz, Jon 687
23 Mous, Lauren 687
24 Seibel, Ken 682
25 Jacobsen, Sean 681
26 Fiorantis, Shannon 680
27 Graham, Dave 680
28 Fozard, Draj 680
29 Shantz, Kate & Briar 679
30 VanderHeide, Clarence 679
31 Schilte, Kaia 679
32 Emerson, Chanansa 678
33 Karkkainen, Paul 678
34 Van Roon, Cory 678
35 Moore, Douglas 678
36 O’Shaughnessy, Gerry 678
37 Johnson, Debbie 678
38 Kurpis, Steve 677
39 McClurkin, Tom 677
40 Fiorantis, Philip 677
41 L, Teresa 677
42 Graham, Connor 676
43 Murray, Nick 675
44 Boulter, Brian 672
45 E, Aaron 672
46 Bowen, Larry 672
47 Olejarz, Michelle 671
48 Raab, Harrison 670
49 Campbell, Matt 670
50 Mac, Robbie 670
51 Fuchs, Travis 669
52 Chesla, Karen 669
53 Stephenson, Will 668
54 Emond, Shaun 668
55 Gunn, Jimmy 668
56 Harrington, Dave 667
57 Fretz, Kai 667
58 Twomey, Patrick 667
59 Donders, Adam 666
60 Kucharuk, Sylvia 666
61 Herale, Kevin 666
62 Antonio 666
63 Jones, Don DJ 665
64 Fielding, Jay 665
65 Dearman, Travis 664
66 Cox, M.J 664
67 Baer, David 664
68 Dandridge, Alex 664
69 Nagel, Paul 663
70 Schilte, Frank the tank 663
71 Hurtubise, Alison 663
72 O’Toole, Bernie 662
73 Emerson, Cam 662
74 Cain, Trisha 662
75 Nowoselski, Scott 661
76 Ritz, Don 661
77 Prevost, SM 661
78 Zdriluk, Justin 661
79 Moore, Michelle 661
80 Valovich, Kevin 661
81 Ohorodnyk, Daniel 661
82 Davis, Nolan 660
83 Bronxx 660
84 McCord, Braeden 660
85 Hockey, Briana ‘Dr Hockey’ 660
86 Jansson, Alan 659
87 Pozromka, Rick 659
88 Reid, Wally 659
89 Verardo, E. 659
90 Brooks, Ryan 658
91 Disher, Bob 658
92 Fozard, Michael 658
93 Kucharuk, Dave 658
94 Snowden, Kyle 658
95 Stuive, Alex 657
96 Gill, Sydney 657
97 MacAngus, Don 657
98 Bittner, Anthony 657
99 Donzo 657
100 Minors, A 656
101 Agius, Joe 656
102 Cook, Stewart 655
103 Cunningham, Jane 655
104 O’Brien, Eileen 655
105 Hal 655
106 Olejarz, Andrew 654
107 Johnston, Stan 654
108 Lecinski, Kat 653
109 Carey, Bryson 653
110 Wilson, Corey 653
111 Chesla, Michael 653
112 Munden, Joey 653
113 Sheridan, Mike 653
114 Hodgkins, Josh 652
115 Heywood, Taylor 652
116 Hall, Keith 652
117 Porkolab, Lori 652
118 Havens, Robert 651
119 Wilson, Grant 651
120 England, Alexander 651
121 Fuller, Ben 651
122 Mous, Tony 651
123 Shantz, Rick 650
124 Norris, Ozzy 650
125 Hall, Glory 650
126 Diamanti, Debbie 650
127 Raab, Dave 650
128 Quider, Elliott 650
129 Heinen, Andrew 649
130 Roller, Ben 649
131 Hurtubise, Isla 649
132 Kiers, Declan 649
133 Bouwers, Michelle 649
134 Donders, Henry 648
135 Zuidersma, Mark 648
136 Cino, Chuck 648
137 Burgoyne, Blake 648
138 Appleman, Peyton 648
139 Baughman, Brody 647
140 ole dog 647
141 King, Chris 647
142 Johnson, Wade 647
143 Schnick, Brian 647
144 Tucker, Everett 646
145 Bradt, Jim 646
146 DeLong, Denton 646
147 Martin, Jim 646
148 Clancy, Lynn 646
149 Heinen, Maddison 646
150 DeVries, Curtis 646
151 Tee, Mister 646
152 Gunn, James 646
153 Allison, Mike 646
154 Forbes, Jacob 646
155 Battersby, Claire 646
156 Gilbert, Dawn 646
157 Vanderbeek, Fred 646
158 Davis, Luke 645
159 Twomey, Jack Lila 645
160 Dunda, Liam 645
161 Baughman, Brice 645
162 Bouwers, Logan 645
163 Parent, Neil 645
164 Young, Nerny 645
165 Waite, Tori 645
166 Dabrowski, Diane 645
167 Donders, Pete 645
168 Holodniuk, Doug 645
169 Rohner, Griffin 645
170 Ward, T 644
171 Caiella, Johnny 644
172 Coach Jeff 644
173 Sinnett, Jay 644
174 Wight, Sandi 644
175 MacPherson, Rob 644
176 Roller, Noah 644
177 Ward, E 644
178 Klos, Brad 643
179 Griffin, Scott 643
180 Campbell, Kirk 643
181 Myronuk, John 643
182 Olejarz, Theresa 642
183 Lecinski, Greg 642
184 Goodin, Katht 642
185 Siska, Tyler 642
186 Bos, Charles 642
187 Harshaw, Hunter 642
188 Stempski, Julie 642
189 Porkolab, Mark 642
190 Schrock, David 641
191 Julius, Jack 641
192 Kiers, Jeff 641
193 Heinen, Tyler 641
194 Lucas, R 641
195 Mikulinski, Brian 641
196 Bulloch, Debbie 641
197 Wolfe, Larry 640
198 Culp, Susan 640
199 Bouwers, Carter 640
200 Young, Mark 640
201 Vanderstoep, Emmett 640
202 Goulet, Don 640
203 Chappel, Scott 640
204 Fuller, Beth 639
205 Fillmore, Linda 639
206 Porkolab, Madison 638
207 Duglas. Cameron 638
208 Kot, Zach 638
209 Faye & Lauren 638
210 Eikelenboom, Shirley 638
211 Gilchrist, Dan 638
212 Schilte, Tate 638
213 Lizzo 45 638
214 Gateman/Trojnar 638
215 Hurtubise, Jase 638
216 Appleman, Anthony 638
217 Torkelson, Andy 637
218 Van Wely, Mark 637
219 Roorda, Olivia 637
220 Devries, John 637
221 Nixon, Julie-Anne 637
222 Smurf 637
223 Mercone, Frank 637
224 O’Brien, Jono 637
225 Sim, Steve 637
226 Kramer, Chris 636
227 Hunter, Tim 636
228 Nixon, Soan 636
229 Ann, Buys 636
230 Monaghan, Tom 636
231 Nixon, Cameron 636
232 Beachin, Robert 636
233 Robertson, Jeremy 636
234 Tufford, Gary 636
235 Dandridge, Gary 635
236 England, Phil 635
237 Fuller, Mason 635
238 Cocklin, Kath 635
239 Zdriluk, Glenn 635
240 Shipton, Brad Jaganthars 635
241 Dobson, Glenn 635
242 Attema, Andrew 634
243 Saunders, Jim 634
244 Pearson, Eric 634
245 Greenwood, Roberta 634
246 Schilte, Julie 634
247 Wight, Jason 634
248 Fuller, Owen 634
249 Dore, Kyle 633
250 Lane, Hunter 633
251 Kallies, Ryder 633
252 Jensen, Sid 633
253 Droughan, Kelly 633
254 Stuive, Hilda 633
255 Maas, Sean 633
256 Griff, Robert 632
257 Brown, Fred 632
258 Cain, Terry 632
259 Barends, Andria 632
260 M, Christine 632
261 Renda, Margret 632
262 Wright, Dan 632
263 Buys, Bill 631
264 Brand, Allison 631
265 Rejma, Chrissie 631
266 Mous, Robert 631
267 Hewitson, Tom 631
268 Lecinski, Spencer 631
269 Rogal, Justin 631
270 Dumoulin, S 630
271 Culp, Thomas 630
272 WEB 630
273 Twomey, Jessica 630
274 Bouwers, Jeff 630
275 Kilins, Brett 630
276 Kemp, Blair 630
277 Harris, Hunter 630
278 Droughan, Jonovan 629
279 Marleau, Kian 629
280 Caddy, Doug 629
281 Fuller, Rose 629
282 Devries, Dave 629
283 Brian of Denmark 629
284 Cooper, Ron 629
285 Martin, Cory 629
286 Peterson, Charlotte 628
287 Roller, Erik 628
288 Graham, Rob 628
289 Dohany, Clarise 628
290 Palenchar, Mark 628
291 Attema, Sophia 628
292 Benoit, Lawren 628
293 Popiluk, Harry 628
294 Smithson, Paul 628
295 Johnson, Leanne 627
296 Rawknee 627
297 Jaskolka, Jonathan 627
298 Wood, Ian 627
299 Langley, Carolyn 627
300 Redding, Liz 627
301 van den Bogerd, Matthias 627
302 Jubenville, Dennis 627
303 Dohany, Adam 626
304 Kucharuk, Paul 626
305 Bosiljevac, Natalie 626
306 Baronette, Marc 626
307 Dickey, Kelly 626
308 Roach, Gloria 626
309 Cormier, Chris 626
310 Fozard, Dr. Amanda 626
311 Willems, Roxy 625
312 Culp, Greg 625
313 Riley, Esther 625
314 Ruta 625
315 MacPherson, Dennis 625
316 Alington, Ian 625
317 Heinen, Brayden 625
318 Reile, Derek 625
319 Hambleton, Andrew 625
320 Schnick, Fred 625
321 Houston, Craig 624
322 Nagy, Rebecca 624
323 Bradt, Veronica 624
324 Reilly, Leanne 624
325 Dykstra, Nolan 624
326 Spence, Mike 624
327 DellaValle, Carol 624
328 Lakeview, Brad 624
329 Van Biesbrouch 624
330 Szewczyk, Nick 624
331 Goin’Postal 624
332 O’Toole, Bryan 623
333 Kimman, Grace 623
334 Cuno, Pat 623
335 Delano, Dennis 623
336 Ewing, Jen 623
337 DellaValle, Basil 623
338 Poole, Maureen 623
339 Bain, Roger 623
340 Kalanchoe, Cam 623
341 Woo, Katherine 623
342 Wiens, Brian 623
343 JRF24 623
344 Shrute, Dwight 623
345 Debberz 623
346 Schroeder, Pete 623
347 Reile, Paula 623
348 DeVries, Zach 622
349 Waring, James 622
350 Jean, Lori 622
351 Kotar, Chase 622
352 Wight, Hudson 621
353 Baillie, Patti 621
354 Emond, Norman 621
355 Pohl, Chrisina 621
356 Irwin, Dylan 621
357 Olejarz, Andy 621
358 Copeland, Graeme 621
359 Gillard, Maurice 620
360 Hall, Blake 620
361 Erzar, Frank 620
362 Lewis. Cathy 620
363 Jones, Ray 620
364 Wight, Harley 620
365 Later, Shelley 620
366 Frete, Izaiah 619
367 Bernhardt, Grant 619
368 Chesla, Brian 619
369 Codack, Mason 619
370 Marratto, Brad Jake Blues 619
371 Maragoudakis, Leah 619
372 van den Bogerd, Stephanie 619
373 Jaworski, Andrew 619
374 Smith, Eric Tiggs 619
375 J Dog 619
376 Thomson, Devin 618
377 Jazvac, G. 618
378 Levac, Claire 618
379 Sherwood, Jake 618
380 Ried, Caleb 618
381 O’Rourke, Marilyn 618
382 Emond, Christopher 618
383 Money, G. 618
384 Jones, Kathy 618
385 Godin, Darryll 618
386 DeVries, Christina 617
387 Moss, Katie 617
388 Bonafiglla, Dolores 617
389 Teeft, Karen 617
390 Regnerus, Roger 617
391 MacDonald, Mark 617
392 Bylsma, Micah 617
393 Cristiano 617
394 He, Albert 617
395 Davis, Ralph 617
396 Harrington, Mike 617
397 Bluchmore, Tyler Vaughn 616
398 Buswell, Samantha 616
399 Macklin, Judy 616
400 Zimmerman, Garry 616
401 Rienties, David 616
402 Kallies, Wayne 616
403 Tweedle, Don 616
404 DeVries, Harry 616
405 Scott, Anne 616
406 Troup, William. A. 615
407 Dave DGE 615
408 Palmer, Colin 615
409 Thorpe, P&P 615
410 B, Steve 615
411 Dunda, Mimi 615
412 Tufford, Cody 615
413 Cino, Nicholas 615
414 Walma, Timothy R. 614
415 Walsh, Brody 614
416 Kusy, Laura 614
417 Bloomfield, Mitch 614
418 Schneider, Lynn 614
419 Henderson, Dave 614
420 Brooks, Karley Freckles 614
421 Steve B. 614
422 Reynolds, Jason 614
423 Buttar, Evelyn 614
424 Porkolab, Matthew 614
425 Waltham, Clark 614
426 McLeod, Sharon 614
427 Poag, Kaylie 614
428 Jurychuk, Zenon 614
429 Cocklin, Jay 614
430 D’Onofrio, Matthew 613
431 Varga, Rick 613
432 Campbell, Erin 613
433 Roorda, Wendy 613
434 Reid, Joyce 613
435 Stephenson, George 613
436 Arbisan, Mike B. 612
437 Reilly, Jacob 612
438 Peterson, Nathaniel 612
439 Kiers, Rosa 612
440 Van Wely, Ben 612
441 Martin, Matt 612
442 Stuive, Barry 612
443 Miedema, Davis 612
444 Bos, John Bossy 612
445 Wiens, Kelley 612
446 Hayes, Andrew 612
447 Lisa-Jo 612
448 Bouwers, Ethan 612
449 Irwin, Myles 611
450 Bridger, Kelly 611
451 Brooks, Esther 611
452 Greenwood, Morley 611
453 Cormier, Aiden 611
454 T, Sandra 611
455 Glenda 611
456 Renda, Cole 611
457 Kylee & Belise 611
458 Davis, Andy 611
459 Battersby, Greg 611
460 Gilbert, Pat 610
461 Nagy, Steve 610
462 Vanderlee, Joanne 610
463 Dean, Erik L 610
464 O’Connor, Joe 610
465 Utah 610
466 Thomas, George 610
467 Emond, Denise 610
468 Roller, Austin 610
469 Connor, Jason 610
470 Walsh, Caleb 610
471 Ball, Daniel 610
472 McLellan, Shaw 609
473 Kadwell, Dave Gritty 609
474 Madcon 609
475 Kramer, H 609
476 Hickton, Tim 609
477 Norris, Cathy 609
478 Visentin, Jeff 609
479 Julia’s Kitchen 609
480 Goodin, Claire 609
481 Baillie, Ron 608
482 Hunter, Ginny 608
483 Green, Jack 608
484 Ellis, Corey 608
485 Klages, Nolan 608
486 Young, Charles 608
487 Lewis, Gary 608
488 Munro, Jamie 608
489 Goulet, Dianne 608
490 Bentley Jr., Bill 608
491 Kucharuk, Ryan 608
492 Nicholson, Fiona 608
493 Allchin, Sharon 608
494 Anello, Cory 608
495 Vecchiarelli, Brittany 608
496 Brooks, Bart 608
497 Belliveau, Steve 608
498 Nics Pics 608
499 Ferlez, Marko 607
500 Watson, Kevin 607
501 Bratt, Alex 607
502 Lucas, Ed 607
503 Quider, G 607
504 Dobie, Josie 607
505 Elliot, James 607
506 Heywood, Trystan 607
507 Funk, Peter 607
508 Van Hoffen, Dorian 607
509 Munden, Brittany 606
510 Devries, Joanne 606
511 Vanderlee, Kevin 606
512 MacDonald, Colin 606
513 Whitaker, Brian 606
514 VanDorp, Lucy 606
515 Johnston, Joanne 606
516 Carey, J. 606
517 Rohner, Paul 606
518 Smith, Jenny 605
519 Jurychuk, Olia Mama 605
520 DesVries, Nancy 605
521 Macklin, Barry 605
522 Nuggets, Evelyn 605
523 Suttell, Lee thirsty Knight 605
524 Van Hoffen, Dan 605
525 Herale, Willie 605
526 Madder, Tucker 604
527 Kington, Dave 604
528 Don, Henk 604
529 Teeft, Ross 604
530 Head, Lucas 604
531 P, Johnny 604
532 Caiella, Molly 604
533 Sheridan, Carter 604
534 Marleau, Lisa 604
535 Van Dorp, Dave 603
536 Lecinski, Harrison 603
537 Waring, Karen 603
538 Lazeo, John 603
539 Beaulieu, Kathy (Nanners) 603
540 Hodgkins, Deb 603
541 Rienties, Jen 603
542 McIntosh, Jackson 602
543 Ried, Alan 602
544 van den Bogerd, Luke 602
545 Lat, Meagar 602
546 The Team Go Sports 602
547 Roorda, Rob 602
548 Lecinski, Gene 602
549 Moore, Wayne 602
550 Reid, Trish 602
551 Low, Linda 602
552 Papa 602
553 Nicholls, Tom 602
554 Dumala, Rick 602
555 Feddema, Austin 602
556 Katties, Scott 602
557 Maas, Gary 601
558 Berry, Brooks 601
559 Bysma, Geert 601
560 Verardo, O. 601
561 Young, Garry 601
562 Fuller, Rory 601
563 Dumoulin, Grayson 601
564 Hoekstra, Keira 600
565 Stenzel, Randy Randolio 600
566 Cunningham, Al 600
567 Nemett, Edward 600
568 Friend, Jeff 600
569 Allington, Shaun 599
570 Susnyar, Nik 599
571 VanHart, Mackenzie 599
572 Leenaars, Audie 599
573 Holodniuk, Susan 599
574 Daniels, Ken 599
575 Muise, P 599
576 Vandenberg, Ron 599
577 Parry, Josephine 599
578 Dykstra, Martin 599
579 Wiersma, Adam 598
580 Bernhardt, Charlene 598
581 Mackenzie, Leslie 598
582 Preston, Theo 598
583 Vien, Elsa 598
584 Griffin MMA 597
585 Mann, Wesley 597
586 Regnerus, Quin 597
587 Davies, Martin 597
588 B, Poppa Nanna 597
589 Taggart, Joel 597
590 Smith, Bombee 597
591 MacDonald, Tom 597
592 Young, Carter 597
593 DeVries, Leo 597
594 Smith, Aiden 596
595 Big, Aud 596
596 Tennant, Maureen 596
597 Jones, Chuck 596
598 Ludwig, Bryan 596
599 Fillmore, Bill 595
600 L, Brendan 595
601 Tennant, Patty 595
602 Staudinger, Lynn 595
603 Card, Mike 595
604 Jackson, Owen 595
605 Unger, Karen 595
606 Hemphill, Sheila 595
607 Scooter 595
608 Sinnett, Serena 594
609 Ruzylo, Rick 594
610 Schrock, Nichole 594
611 Laverty, Ryan 594
612 Poulter, Dave 594
613 Bab 594
614 Memory, Murdochs 594
615 Vien, Wilf 594
616 Dohany, Lena 594
617 Brooks, Barrett 594
618 Mighty Boy, Matt 593
619 Donders, Lisa 593
620 Reilly, Josh 593
621 MacTavish, Shelby 593
622 1000 Jeff, Bob 593
623 Brand, Phil 593
624 KaCoveney 593
625 Bradley, Mike 593
626 PJ 592
627 Simmons, Hunter 592
628 Marleau, Kade 592
629 Good, JB 592
630 FunTimes 592
631 Malone, Tom 592
632 Stephenson, Emma 592
633 Yakowenko, George 592
634 Kiers, Jeremy 592
635 Bos, Ben 592
636 Shepard, Mike 592
637 Legge, Michele 592
638 Heywood, Jenn 592
639 Jurychuk, Zoryana 592
640 McCallum, Ross 592
641 Baarda, Valerie 592
642 Bradson, Bryce 591
643 Kovacs, Carl 591
644 Bently, Bill 590
645 Duncan, Daniel 590
646 Mattiacci, Tony 590
647 Strad 590
648 Prevost, MJ 590
649 Sinopoli, Jonathan 590
650 D’Amico, Vince 590
651 Jrock, Kozy 590
652 Wiersma, Callum 589
653 Houston, Kathy 589
654 Unger, Werner 589
655 Stingers, CPN 589
656 Higney, Charles 589
657 Richdu 589
658 Norris, Rick 589
659 Poag, Colton 588
660 Grandpa Tom 588
661 Hardyman, Brian 588
662 Csermak, Mike 588
663 Big, E 588
664 Smeenk, Daniel 588
665 Smeenk, Margot 588
666 D’Onofrio, Lucas 587
667 B, Gabrielle 587
668 Wiersma, John 587
669 Marleau, Andrew 587
670 Van Roon, Mark 587
671 H, PJ 587
672 Gabrielle B. 586
673 Hurtubise, Jason 586
674 Hayes, Carol Ann 586
675 Mackie, Jonathan 586
676 McLellan, Bobbie-Jo 586
677 Struiksma, Logan 586
678 G, Owen 586
679 Harper, Jenna 586
680 Greenwood, Steve 586
681 Green, Ryan 585
682 Schroeder, Debbie 585
683 Glass, Colin 585
684 Bylsma, Ben 585
685 Bos, John Jr 585
686 1950 Dave 585
687 Allington, Arlene 585
688 Cairnie, Gord 585
689 Vallorani, Matteo 585
690 Tombolini, Joey 584
691 Jurychuk, Myron 584
692 Bos, Trevor 583
693 Salamar 583
694 Bylsma, Adam 583
695 Poag, Colin 583
696 K Dog 583
697 Varga, Diane 583
698 Rankin, Derek 583
699 Borysko, Peter 583
700 Al’s Grandkids 583
701 Wight, Doug 582
702 Boek, Chad 582
703 Heczko, Lorraine 582
704 Heywood, Cathy 582
705 Black, Tina 582
706 Dandridge, Beth 582
707 Teichgraf, George 582
708 MacDonald, Sandy 582
709 Emond, Amanda 582
710 Adams, Doug 582
711 Bosiljevac, Ava 582
712 Lipsitt, Bill 582
713 Ostermeier, Dirk 581
714 Bitar, Samantha 581
715 Dandridge, John 581
716 Quider, Sally 581
717 Dykstra, Dylan 581
718 Riley, Brian 581
719 Wiebe, River 581
720 Mikea 581
721 Barich, Rich 581
722 Nagel, Charlene 580
723 Moneta, Rick Rreh’ 580
724 Ballinger, M 580
725 Bratton, Cody 579
726 Wiebe, Peter 579
727 Sheridan, Terence 579
728 Smithson, Alicia 579
729 Ferster, Ron 579
730 Roach, Jon 579
731 Cosico, Rose 579
732 Ewing, Ed 579
733 McQuarrie, Marty 579
734 Morrell, Scott 578
735 England, Katerina 578
736 Taggart, Karon 578
737 Kramer, S 578
738 Haines, Jack 577
739 Sheridan, Jen 577
740 Wiersma, Benny 577
741 Star 2.0, Rock 577
742 JMM 577
743 Baas, Correen 577
744 Juhlke, Susan 577
745 Palangia, Bill 577
746 Dabrowski, Chez 577
747 Lats78 577
748 Lipsitt, Del 576
749 Halliday, Ingrid 576
750 Kyky 576
751 Morrisette, Louie 576
752 Williams, Mason 576
753 Millar, Bill 576
754 Lecinski, Doug 576
755 England, Adrianna 575
756 Fernred, Paul 575
757 Georgi, Monica 575
758 Heywood, Sean 575
759 M, Mikey 575
760 E, Robert 575
761 Kuypers, Martin 575
762 Pillay, Niran 575
763 Jubenville, Joan 575
764 Reile, Iris 575
765 MissyQ 574
766 Morrell, Preston 574
767 Wang, Rachel 574
768 Peterson, Wade 574
769 Larkin, Dawn 574
770 Barliak, Colleen 574
771 Szarko, Janel 573
772 Willems, Hank 573
773 Warren, Marry-Ann 573
774 Gedrimas, Joanna 573
775 Droughan, Jake 573
776 Hensen, Rob 572
777 Allan, Laurie 572
778 M, Herbie 572
779 Ball, Owen 572
780 Lazeo, Bea 571
781 Kiers, Ryker 571
782 Serwatuk, Michael 571
783 Walton, Lynn 571
784 Puddi 570
785 McClurkin, Lori 570
786 Kucharuk, Pete 570
787 Baughman, Ralph 570
788 D’Onofrio, Kate 570
789 Steele, Rolond 570
790 Morrell, Ross 570
791 DeVries, Brayden 569
792 Jimbo 45 569
793 Buswell, Chris 569
794 A, Julianna 569
795 Riley, Zachary 569
796 Game Fuzz 569
797 Renda, Vince 569
798 Culp, Kristopher 569
799 Prejost, J.S. 569
800 Gilray, Josh 569
801 Makar Go Vroom 568
802 Kurtz, Dan 568
803 McGregor, kasen 568
804 Fuller, Wll 568
805 Riley, Benjamin 568
806 Heywood, John 568
807 Bezemer, Jodie 568
808 Ball, Matthew 567
809 Waning, Sara 567
810 Clem 567
811 Monsberger, Dani 567
812 Reid, Steven 567
813 Kucharuk, Nicole 567
814 DeVries, Dan 567
815 Sheridan, Spencer 566
816 Bos, Charlie 566
817 Finn the Win 565
818 V, Sam 565
819 Campbell, George 565
820 Agius, Theresa 564
821 Fuller, Brandon 564
822 McCord, Kate 564
823 Martin, Jeffrey 563
824 Wiebe, Brian 563
825 Van Beek, John 563
826 Moore, Sarah 563
827 Buttar, Carson 563
828 DiBattista, Al 563
829 Williams, Mackenzie Mackie 562
830 Verardo, Dino 562
831 Hoekstra, Evan 562
832 Halliday, Ron 562
833 the Masons 561
834 Attema, Joel 561
835 Zdriluk, Ron 561
836 MacDonald, Cynthia 560
837 Oddi, Lin 560
838 Vanmarrum, Tueker 560
839 Welch, Doug 560
840 Bain, Diane 560
841 Heinen, Elsie 560
842 Walsh, Logan 559
843 Shawna & Sloane 559
844 Later, Jeremy 559
845 Lecinski, Diana 558
846 Marshall, Kathy 558
847 Reilly, Bill 558
848 Henke 558
849 Reile, Lily 558
850 BTJ 557
851 Turl, Bre 557
852 Gelderman, Noah 557
853 Myer 557
854 Oikann, Cooper 557
855 Battgirl 556
856 Howard, Larry 556
857 Walsh, Aria 556
858 Gitch 556
859 Longboat, Jenn 555
860 B, Jeff 555
861 Robertson, Kevin 554
862 Toastman Jack 554
863 Baarda, Manley 553
864 Young, Abby 553
865 Barclay, London 552
866 Kovacs, Nancy 552
867 Pohl, Juergen 552
868 Penny, Money 551
869 Scotney, Paula 551
870 Feddema, Connor 551
871 Droughan, Zoe 550
872 Ireland, Doug 550
873 H, Mama 550
874 MacMullan, Bonnig 549
875 Sloss, Myiah 549
876 Oswald, Dave 549
877 Pryer, Jim 549
878 Allchin, Jim 548
879 DeVries, Jeanette 548
880 Savage, Ryder RyDawg 548
881 Dave, Ronrel 548
882 Duncan, Keith 547
883 Lats#9 547
884 Vallorani, Andrea 547
885 Scooter 547
886 Vallorani, Luca 546
887 Roorda, Brooke 546
888 Fernred, Dave 546
889 Gray, Robert 546
890 Young, Landon 546
891 Bos, Max 546
892 Andreatta, Anne 545
893 Parry, Rich 545
894 Rienties, Lisa 544
895 Gillard, Rita 544
896 Eccles, Steve 544
897 Ritz, Samantha 543
898 Louws, Fred 542
899 Fiorino, Sam 542
900 Davoli, Tony 542
901 Pugsley, Jim 542
902 Beaulieu, Levite 541
903 VanderBeek, Jeannine 541
904 Wodog 540
905 Campbell, Tammy 540
906 Girl, Honey 540
907 Hoeskstra, Liam 540
908 Soos, John 539
909 Lady, Dragon 539
910 Papiez, Renee 539
911 Greenwood, Danielle 539
912 Hornung, Mike 538
913 DeVries, Ethan 538
914 Mielko, Jim 538
915 Devries, Ryan 538
916 Philbrick, George 538
917 Oxford, Bill 537
918 DellaValle, Adam 537
919 Stratford, Gail 536
920 Waite, Rick 536
921 Laverty, Mark 535
922 Duffy 12 535
923 Bristo, Lorne 534
924 Susnyar, Patricia 532
925 Kurgan, Grant 531
926 Reile, Alexander 531
927 Vanbrederode, Tina 530
928 Batten, Kelly 530
929 Jackson, Aaron Cam 529
930 Bos, Bella 529
931 Philbrick, Isabel 528
932 DeVries, Kyle 527
933 Reid, Dave 527
934 Rienties, Sherry 527
935 van den Bogerd, Amy 526
936 Wiebe, Joan 525
937 Heczko, Jason 524
938 McLellan, Pete 524
939 Tyce 523
940 Card, Tia 523
941 Hodgkins, Greg Hodge 522
942 Heczko, Amanda 522
943 Shepherd, Robert 521
944 Holodniuk, Alana 520
945 Haines, Henry 519
946 Carter, Stan 517
947 Meins, Kerri 513
948 Hensen, Isaac 512
949 Anello, Rebecca 511
950 Nemett, Maggie 510
951 Leclerc, Kathy 510
952 Head, Dylan 508
953 Scholtens, Anko 503
954 Bosiljeval, Jane 502
955 Chicken, Peter 500
956 Walters, Dawson 497
957 Downie, Megan 484
958 Halliday, Brad 484